อัปเดต!สนามบินภูเก็ต 53 เที่ยวบินขึ้นลงไม่ได้ คาดเปิดใช้รันเวย์ 15.00 น.

ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) แจ้งความคืบหน้า กรณีอากาศยานทหารขัดข้องบนทางวิ่งในวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ว่า ได้ร่วมกับกองทัพเรือ (ทร.) ดำเนินการใช้รถดันถอยอากาศยานเพื่อทำการเคลื่อนย้ายอากาศยานออกจากทางวิ่งและจะดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของทางวิ่งเพื่อเปิดใช้งานต่อไป โดยคาดว่าจะทำการเปิดใช้ทางวิ่งได้ในเวลา 15.00 น.
ทั้งนี้ เที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ระหว่างเวลา 11.00 น. - 14.00 น. มีจำนวน 53 เที่ยวบิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.เที่ยวบินที่ไม่สามารถทำการบินลงท่าอากาศยานภูเก็ตได้ จำนวน 21 เที่ยวบิน
2.เที่ยวบินที่ไม่สามารถทำการบินออกจาก ทภก.ได้ จำนวน 32 เที่ยวบิน
ท่าอากาศยานภูเก็ต ขอให้ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินเดินทางเข้า-ออกระหว่างเวลา 11.00 น. -15.00 น. ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินโดยตรง
เนื่องจาก มีบางเที่ยวบินเกิดความล่าช้าหรือเปลี่ยนเวลาให้บริการ