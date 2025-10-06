ทีม Google Maps พร้อมตรวจสอบ และเร่งแก้ไขปัญหานำทางพลาด

จากเหตุการณ์แผนที่นำทางบนสมาร์ทโฟน Google Maps แนะนำเส้นทางในการเข้าห้างฯ เซ็นทรัล เวสต์เกต ผิดพลาด จนทำให้ผู้ใช้งานหลายราย ต้องขับรถหลงเข้าเส้นทาง M81 ไปยังกาญจนบุรี แบบไม่มีจุดให้กลับรถ ทาง กูเกิล แมปส์ พร้อมเร่งแก้ปัญหา โดยพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
ข้อมูลจากทีม กูเกิล ประเทศไทย ระบุว่า ทีมงานของ Google Maps ได้ทำการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว และเรามุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้
“เราให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่มีคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้อย่างจริงจัง เราตระหนักดีว่าผู้ใช้ไว้วางใจให้เราช่วยนำทางพวกเขาให้เดินทางถึงที่หมายอย่างรวดเร็วและปลอดภัย”
ขณะเดียวกัน ยังได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ เพื่อนำเสนอเส้นทางการขับขี่ที่ดีที่สุด ซึ่งรวมถึงขนาดของถนน ความตรงของเส้นทาง ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ และการประหยัดพลังงาน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเส้นทาง M81 นับว่าเป็นเส้นทางใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ ทำให้ทาง Google Maps ยังมีการแนะนำเส้นทางผิดพลาดอยู่ เนื่องจากระยะเวลาที่เปิดใช้งานจะเป็นตั้งแต่วันศุกร์ - อาทิตย์ ถ้าต้องการขับรถไปเมืองกาญฯ ในช่วงวันธรรมดา กลับแนะนำให้ขึ้น M81 ที่ยังไม่เปิดใช้งานเป็นต้น
ขณะเดียวกัน แนะนำให้ผู้ขับขี่ควรมองหาป้ายสัญลักษณ์ทางการที่ชัดเจน ควบคู่ไปกับแผนที่นำทาง เนื่องจากเมื่อมีการจัดการเส้นทางจราจรใหม่ ระบบจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนเส้นทาง เมื่อมีการรายงานปัญหาเข้าไป