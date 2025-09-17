เสิร์ฟเป็ดย่าง MK ไม่อั้น “MK Premium Buffet” อร่อยจัดเต็มกว่า 130 เมนู

MK เปิดตัว “MK Premium Buffet” บุฟเฟต์คุณภาพ เสิร์ฟกว่า 130 เมนู เริ่มต้น 499 บาท อร่อยจัดเต็มกับเป็ดย่าง MK เมนูที่หลายคนรอคอย หมูกรอบ หมูแดง ติ่มซำ เนื้อวากิว ซีฟู้ดสดๆ พร้อมของหวานและเครื่องดื่ม อร่อยได้แล้ววันนี้ที่ MK Premium Buffet ทั้ง 8 สาขา
MK ต่อยอดสร้าง MK Premium Buffet “บุฟเฟต์สุกี้พรีเมียม” เมนูครบ คุณภาพระดับ MK โดดเด่นด้วยวาไรตี้ มาพร้อมทั้ง เป็ดย่าง หมูแดง หมูกรอบ ติ่มซำ เครื่องดื่ม ของหวาน พร้อมเมนูสุกี้คุณภาพและเมนูซิกเนเจอร์ของ MK กว่า130 เมนู ราคาเข้าถึงง่าย เริ่มต้น 499 บาท ไม่มีบวกเพิ่ม ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มใหม่ที่มองหาความคุ้มค่าพร้อมคุณภาพ ประกาศปรับรูปแบบบุฟเฟต์ใหม่รวม 8 สาขาทันทีแบบไม่ต้องรอ
‘ครบกว่า’ กับเมนูที่ได้กว่า 130 เมนู และถือเป็นครั้งแรกที่พร้อมเสิร์ฟ ‘เป็ดย่าง MK’ แบบไม่อั้นแล้ว ตามเสียงเรียกร้องบนโซเชียล รวมทั้ง ติ่มซำ ที่หลากหลายขึ้น พร้อมคัดสรรแต่เมนูเด็ดทั้ง เนื้อวากิว AUS ส่วนสะโพก, เนื้อวากิวญี่ปุ่นส่วนสันคอ, เนื้อวากิวออสเตรเลียชัคเทนเดอร์, หมูคุโรบูตะพรีเมียม, หมูอิโมะบูตะ, กุ้งลายเสือ, หอยเชลล์ญี่ปุ่น, กุ้งแม่น้ำ, ปลากะพง, ปลาแซลมอน, ลูกชิ้นปั้นสดหมู/ปู/กุ้ง, ข้าวหน้าและบะหมี่หยกเป็ดย่าง, หมูแดง, หมูกรอบ และยังมีบาร์ของทานเล่น เครื่องดื่ม ขนม และไอศกรีม นอกจากนี้ยังสามารถสั่งได้ถึง 4 ซุป ทั้งซุปต้นตำรับ, ซุปน้ำดำสไตล์ญี่ปุ่น, ซุปหม่าล่า และซุปต้มยำมันกุ้ง และมีบาร์น้ำจิ้มด้วย
‘ถูกกว่า ไม่มีบวกเพิ่ม’ ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 499 บาท แบ่งเป็น 3 ราคา เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า
MK Lover 499 บาท ถูกใจคนรัก MK จัดเต็ม ทั้ง ติ่มซำ บะหมี่หมูแดงและหมูกรอบ กุ้งสด เนื้อนำเข้า และเมนูซิกเนเจอร์
Premium Buffet 699 บาท บุฟเฟต์สุดพรีเมียม ถูกใจคนรัก บะหมี่หยกเป็ดย่าง ข้าวหน้าเป็ดย่างเอ็มเค เมนูสุกี้ พร้อมเสิรฟ เนื้อวากิวออสเตรเลีย หมูคุโรบุตะพรีเมียม พร้อมพาเหรดซีฟู้ด และชีสไม่อั้น ทั้งกุ้งแม่น้ำนำเข้า เนื้อนำเข้าห่อชีส ติ่มซำทอดสุดฮิต
Ultimate Buffet 899 บาท ที่สุดของความพรีเมียมแบบอัพเลเวล ตามเสียงเรียกร้องของชาวโซเชียล ด้วยเป็ดย่าง MK จานเดี่ยวที่สั่งได้ไม่อั้น และยังมีหมูแดง หมูกรอบ เนื้อวากิวญี่ปุ่น ซีฟู้ดนำเข้าคุณภาพ และติ่มซำพรีเมียม พร้อมเมนู อื่น ๆ อีกเพียบ ซึ่งราคารวมค่าเครื่องดื่มและขนมหวานแล้ว ไม่มีบวกเพิ่ม
‘คุณภาพกว่า’ ตอบโจทย์ทุกความพรีเมียมและย้ำชัดเรื่องคุณภาพที่เป็นมาตรฐานของ MK ไม่มีลดเกรด
MK Premium Buffet มีถึง 8 สาขา ได้แก่ สาขา เมเจอร์รัชโยธิน, เซ็นทรัล เวสต์เกต, เอสพลานาด รัตนาธิเบศร์, เอสพลานาด รัชดา, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์, ซีคอน บางแค และ ศาลาแดง ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลย
