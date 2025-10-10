บ้านปูรับโล่ภาคี TCAC 2025 ขับเคลื่อนภาคประชาชนลดก๊าซเรือนกระจก

เมื่อเร็วๆ นี้ นายชัชพล อุตตมานนท์ Senior Vice President – Global Corporate Sustainability บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (ตรงกลาง) รับมอบโล่องค์กรภาคี จาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (ขวาสุด) ในฐานะองค์กรที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคประชาชนโดยตรงในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ ภายในงานการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference: TCAC 2025) ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด ร่วมพลิกวิกฤตโลกเดือด – Inspiring Climate Solutions for All”
ทั้งนี้ บ้านปูได้ดำเนินงานสนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ในการขับเคลื่อนโครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนเคซี 1 ต้นแบบจัดการทรัพยากรหมุนเวียน พลังงานสะอาด และขยะอินทรีย์ครบวงจร โดยมุ่งสร้างต้นแบบชุมชนในการใช้พลังงานสะอาด เช่น การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป การจัดการขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ยหมัก และการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถขยายผลให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการพลังงานและทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน
ติดตามข้อมูลข่าวสารของบ้านปูได้ที่ https://www.banpu.com หรือ https://www.facebook.com/Banpuofficialth