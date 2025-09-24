xs
xsm
sm
md
lg

TGO มอบโล่เกียรติคุณ “รวมพลังลดโลกร้อน สู่อนาคตที่ยั่งยืน” เชิดชูความร่วมมือทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (24 ก.ย.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณในงาน “รวมพลังลดโลกร้อน สู่อนาคตที่ยั่งยืน” เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติหน่วยงาน องค์กร ชุมชน และบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายใต้โครงการ Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER) และ Low Emission Support Scheme (LESS) เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี ของโครงการ T-VER และครบรอบ 10 ปี ของโครงการ LESS ณ ห้องอัศวิน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

พิธีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี โดยมีการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานและองค์กรที่ผ่านการพิจารณารวมทั้งสิ้น 96 รางวัล แบ่งเป็น T-VER Awards 79 รางวัล และ LESS Friendship Awards 17 รางวัล ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจจริงและความมุ่งมั่นของผู้ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจอย่างต่อเนื่อง

ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ กล่าวในงานว่า “การดำเนินงานตามโครงการ T-VER หรือโครงการคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย และ LESS ตลอดหลายปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจ ชุมชน หรือบุคคลทั่วไป ที่ลุกขึ้นมาร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจก ความสำเร็จนี้ไม่เพียงช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ยังสนับสนุนการก้าวไปสู่เป้าหมาย Net Zero GHG Emission 2065 อันเป็นพันธสัญญาของประเทศไทยต่อประชาคมโลก”

ด้าน นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวว่า “อบก. มุ่งหวังให้พิธีมอบโล่เกียรติคุณครั้งนี้เป็นทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นแรงบันดาลใจให้หน่วยงานและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างสังคมคาร์บอนต่ำที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต”

ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานจากภาคธุรกิจและชุมชน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความสำเร็จของโครงการ T-VER และ LESS ที่ก่อให้เกิดการขยายผลและนวัตกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกในหลายภาคส่วน สะท้อนพลังความร่วมมือของสังคมไทยในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

















TGO มอบโล่เกียรติคุณ “รวมพลังลดโลกร้อน สู่อนาคตที่ยั่งยืน” เชิดชูความร่วมมือทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
TGO มอบโล่เกียรติคุณ “รวมพลังลดโลกร้อน สู่อนาคตที่ยั่งยืน” เชิดชูความร่วมมือทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
TGO มอบโล่เกียรติคุณ “รวมพลังลดโลกร้อน สู่อนาคตที่ยั่งยืน” เชิดชูความร่วมมือทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
TGO มอบโล่เกียรติคุณ “รวมพลังลดโลกร้อน สู่อนาคตที่ยั่งยืน” เชิดชูความร่วมมือทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
TGO มอบโล่เกียรติคุณ “รวมพลังลดโลกร้อน สู่อนาคตที่ยั่งยืน” เชิดชูความร่วมมือทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น