กลุ่มไทยออยล์ คว้ารางวัล Climate Action Excellence จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณภูพิงค์ ทวีทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืนองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Climate Action Excellence ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุดของรางวัล Climate Change Awards 2025 จากสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีคุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ กรรมการบริหารและประธาน Climate Change Pillar สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ภายในงาน Climate Change Forum 2025 ณ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์
ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ไทยออยล์เป็นผู้นำการมุ่งส่งเสริมและจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ครบทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งขยายผลสู่ Low Carbon Society โดยมีการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน โครงสร้างการบริหารจัดการ และการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) จาก 1) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตในปัจจุบัน (Cut Down Existing Emission) 2) การชดเชยก๊าซเรือนกระจกที่เหลือ (Compensate Residual Emission) และ 3) การควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต (Control Future Emission) รวมถึงมีระบบการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก