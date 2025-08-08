ไทยออยล์ รับประกาศฯ สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งธุรกิจปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และไฟฟ้า

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มไทยออยล์ ประกอบด้วยบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด บริษัท บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด และบริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในฐานะผู้ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกด้วยตนเอง โดยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการด้านพลังงานได้ถึง 2,748 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
กลุ่มไทยออยล์ได้รับใบประกาศเกียรติคุณฯ ตั้งแต่ปี 2559 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตปัจจุบัน (Cut Down Existing Emission) ด้วยการดำเนินโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและโครงการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้รวมทั้งสิ้น 74,429 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
การดำเนินโครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตาม Net Zero Pathway และ กลยุทธ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์