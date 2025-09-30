กลุ่มไทยออยล์คว้า 2 รางวัลในงาน “รวมพลังลดโลกร้อน สู่อนาคตที่ยั่งยืน”

นายภูพิงค์ ทวีทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืนองค์กร และนางสาวกิติยา ภักดีรัตนมิตร ผู้จัดการ-งานบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนกลุ่มไทยออยล์ รับมอบรางวัล T-VER Awards 2025 ประเภทรางวัลโครงการคาร์บอนเครดิตยอดเยี่ยม ประเภทการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานและความร้อน ในฐานะที่บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด มีโครงการที่มีปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) สูงสุดในประเภทดังกล่าว และรางวัล LESS Friendship Awards 2025 ประเภทรางวัลองค์กรยอดเยี่ยม ระดับ Silver ในฐานะที่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) อย่างต่อเนื่อง ในงาน “รวมพลังลดโลกร้อน สู่อนาคตที่ยั่งยืน” จาก อบก. โดยมี นางสาวชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องอัศวิน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น
รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มไทยออยล์ในการเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตในปัจจุบัน (Cut Down Existing Emission) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ รวมถึงมีการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมและส่งเสริมการขยายผลด้านการลดและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกสู่พันธมิตรอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ยังสามารถสร้างคาร์บอนเครดิตได้กว่า 1.6 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า