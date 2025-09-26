EA คว้า 2 รางวัลใหญ่จาก “T-VER Awards”

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของไทยและเวทีโลก ด้วยการคว้า 2 รางวัลใหญ่ จากเวที “T-VER Awards: ก้าวผ่านทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นในการลดก๊าซเรือนกระจก” จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) – อบก. ได้แก่ รางวัลโครงการขอรับรองต่อเนื่อง และรางวัลโครงการรับรองคาร์บอนเครดิต ประจำปี 2568
สองรางวัลนี้ไม่เพียงสะท้อนความสำเร็จของ EA ในการดำเนินงานที่ยึดหลัก ESG (Environment, Social, Governance) แต่ยังเป็นหลักฐานชัดเจนถึงบทบาทสำคัญขององค์กรในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ สังคมคาร์บอนต่ำ อย่างยั่งยืน
รางวัลโครงการรับรองคาร์บอนเครดิต ประจำปี 2568 ยิ่งตอกย้ำความเป็นผู้นำของ EA ในระดับสากล ด้วยการก้าวขึ้นเป็น องค์กรแรกของโลก ที่สามารถดำเนินการขอรับรองและถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตไปยังต่างประเทศได้สำเร็จ ภายใต้โครงการ Bangkok E-Bus ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเชิงประจักษ์ และการยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมไทย
นายฉัตรพล ศรีประทุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA กล่าวว่า “ความสำเร็จครั้งนี้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของทีมงานทุกคน สะท้อนเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด พัฒนานวัตกรรมและโครงการพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมไทยและประชาคมโลก”
EA ยังอยู่ระหว่างการศึกษาการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามกรอบ Science-Based Targets initiative (SBTi) เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ปี 2583 และ Net Zero Emission ปี 2593 อย่างมั่นคง
ล่าสุด EA ติดอันดับ Top 10% ของโลกด้านความยั่งยืน ESG จากการประเมินของ S&P Global Corporate Sustainability Assessment ปี 2568 ยืนยันบทบาทผู้นำด้านพลังงานสะอาดและการลดก๊าซเรือนกระจก