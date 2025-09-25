บ้านปู เน็กซ์ บรรลุเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัล ตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่ Net Zero 2040

บ้านปู เน็กซ์ ผู้ให้บริการ Net Zero Solutions ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และบริษัทลูกในประเทศไทย บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยผ่านการรับรองเป็นองค์กรคาร์บอนนิวทรัล (Carbon Neutral Organization) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO
ในปี 2567 บ้านปู เน็กซ์ สามารถชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศทั้งหมดรวม 2,106 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) ผ่านการซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการ พลังงานทดแทนชีวมวลภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program หรือ T-VER)
ความสำเร็จครั้งนี้ต่อยอดจากการตรวจสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) อย่างต่อเนื่องตามแผนงานด้านความยั่งยืนและกลยุทธ์ที่ครอบคลุมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสามขอบเขต โดยส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมประหยัดพลังงานและลดคาร์บอน พัฒนาการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ และร่วมงานกับซัพพลายเออร์ที่ยึดหลัก ESG
นอกจากนี้ บ้านปู เน็กซ์ ยังได้เข้าร่วมโครงการ Net Zero Pathway (ปีที่ 1) กับ TGO และได้การรับรองจากเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) ให้เป็น “องค์กรชั้นนำด้านการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ” สะท้อนความคืบหน้าของภารกิจในการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2583 (ค.ศ. 2040) สำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 30% สำหรับขอบเขตที่ 1 และ 2 ภายในปี 2573 และลดลง 50% ในทุกขอบเขตภายในปี 2578 พร้อมร่วมขับเคลื่อนสังคมที่ยั่งยืนและเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทย