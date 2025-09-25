xs
บ้านปู เน็กซ์ บรรลุเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัล ตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่ Net Zero 2040

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายสมิทธิพร เศรษฐปราโมทย์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นองค์กรคาร์บอนนิวทรัล จาก นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท (ซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO
บ้านปู เน็กซ์ ผู้ให้บริการ Net Zero Solutions ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และบริษัทลูกในประเทศไทย บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยผ่านการรับรองเป็นองค์กรคาร์บอนนิวทรัล (Carbon Neutral Organization) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO

ในปี 2567 บ้านปู เน็กซ์ สามารถชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศทั้งหมดรวม 2,106 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) ผ่านการซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการ พลังงานทดแทนชีวมวลภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program หรือ T-VER)

ความสำเร็จครั้งนี้ต่อยอดจากการตรวจสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) อย่างต่อเนื่องตามแผนงานด้านความยั่งยืนและกลยุทธ์ที่ครอบคลุมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสามขอบเขต โดยส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมประหยัดพลังงานและลดคาร์บอน พัฒนาการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ และร่วมงานกับซัพพลายเออร์ที่ยึดหลัก ESG

นอกจากนี้ บ้านปู เน็กซ์ ยังได้เข้าร่วมโครงการ Net Zero Pathway (ปีที่ 1) กับ TGO และได้การรับรองจากเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) ให้เป็น “องค์กรชั้นนำด้านการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ” สะท้อนความคืบหน้าของภารกิจในการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2583 (ค.ศ. 2040) สำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 30% สำหรับขอบเขตที่ 1 และ 2 ภายในปี 2573 และลดลง 50% ในทุกขอบเขตภายในปี 2578 พร้อมร่วมขับเคลื่อนสังคมที่ยั่งยืนและเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทย

