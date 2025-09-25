“อรรถพล”รมว.พลังงานคนใหม่ ลั่นดูแลราคาพลังงานลดภาระประชาชน

"อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์" รมว.พลังงานคนใหม่ เข้ากระทรวงวันแรก ยันเร่งดูแลราคาพลังงานไม่เป็นภาระประชาชน พร้อมส่งเสริมพลังงานสีเขียวเพื้อให้ประเทศก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตามกำหนด เตรียมหารือปลัดกระทรวงฯพร้อมจัดลำดับความสำคัญเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ
วันนี้ ( 25 กันยายน 2568 ) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เดินทางมากระทรวงพลังงานเป็นวันแรกหลังจากได้รับตำแหน่ง โดยมีปลัดกระทรวงพลังงาน และคณะผู้บริหารกระทรวง หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงานให้การต้อนรับ
จากนั้นถือฤกษ์ดี เวลา 8.09 น. นายอรรถพล เดินมาสักการะพระพรหม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพลังงาน เพื่อความเป็นสิริมงคงเนื่องในโอกาสรับตำแห
นายอรรพล กล่าวถึง ร่างนโยบายรัฐบาลที่จะนำไปแถลงต่อรัฐสภา เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารประเทศไทยในระยะเวลาอันจำกัด เน้นการแก้ไขปัญหา 4 ด้าน ได้แก่ “เศรษฐกิจ มั่นคง ภัยพิบัติ สังคม” โดยในเรื่องด้านเศรษฐกิจที่ต้องดูแลราคาพลังงานว่า เป็นที่ทราบว่าในช่วงปลายปีจะเป็นช่วงที่ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น เบื้องต้นจะเข้าไปดูราคาพลังงานเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อประชาชน ขณะที่แนวทางการลดค่าไฟนั้น ยังเป็นต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม แต่ยืนยันว่าจะไม่ทำให้ค่าพลังงานเป็นภาระต่อประชาชน
ส่วนนโยบายอื่นกว้างๆ เน้นสนับสนุนประเทศก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยสนับสนุนพลังงานสีเขียวที่ทำได้หลายรูปแบบ เพื่อให้ประเทศบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065
สำหรับภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการหลังจากเข้ารับตำแหน่งนั้น เบื้องต้นยังต้องรอหารือร่วมกับนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งเบื้องต้นรับทราบว่ามีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการพอสมควร โดยหลังจากแถลงนโยบายฯแล้ว จะเข้ามาพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญ รวมถึงตำแหน่งสำคัญที่ยังว่างอยู่ เช่น ผอ.สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง, ผู้ว่าการ กฟผ. และกรรมการ กกพ. เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงการทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยคาดว่า การหารือร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน จะเริ่มได้ภายในสัปดาห์หน้า หลังจากรัฐบาลแถลงนโยบายฯแล้ว
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีระยะเวลาบริหารงานเพียง 4 เดือน แต่นายอรรถพล ยืนยันว่า จะดูแลประชาชนระยะสั้นให้ดี พร้อมวางรากฐานความมั่นคงยั่งยืนทางพลังงานระยะยาว