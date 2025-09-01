xs
xsm
sm
md
lg

มุ่งสู่องค์กรต้นแบบ!! สวพส. ขับเคลื่อนพื้นที่สูง สร้างสมดุลใหม่ เพื่อบรรลุ Net Zero

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. มุ่งมั่นขับเคลื่อนการอนุรักษ์และการพัฒนาพื้นที่สูงควบคู่ไปกับการลดและดูดซับก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) เพื่อสร้างสมดุลระหว่างคนกับป่า และร่วมผลักดันประเทศไทยก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้กำหนดเป้าหมายสำคัญในการเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2570 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์อย่างสมบูรณ์ภายในปี 2593


หนึ่งในพื้นที่ดำเนินงานต้นแบบที่สำคัญของสวพส. คือ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาด และการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดย สวพส. ใช้อุทยานฯ เป็นพื้นที่ต้นแบบและขยายผลงานวิจัยด้านการตรวจวัดคาร์บอนในต้นไม้ การประเมินศักยภาพการดูดซับก๊าซเรือนกระจก การผลิตและการใช้ประโยชน์จากถ่านชีวภาพ (Biochar) การจัดการเศษไม้และกิ่งไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในระยะยาว สามารถสะท้อนแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำได้อย่างเป็นรูปธรรม


นอกจากนี้ สวพส. ยังได้ดำเนินงานนำร่องร่วมกับชุมชนบนพื้นที่สูงกว่า 4,096 ไร่ โดยใช้กลไก PES (Payment for Ecosystem Services) หรือการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อการให้บริการของระบบนิเวศ ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลรักษาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็ได้รับผลตอบแทนจากการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ทั้งทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต โดยตั้งเป้าหมายการขยายพื้นที่ดำเนินงานให้ครอบคลุมถึง 300,000 ไร่ ภายในปี 2575 ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า 240,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี


การดำเนินงานทั้งหมดของ สวพส. ตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ 1.การวิจัยและสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง 2.การต่อยอดผลวิจัยสู่การปฏิบัติและการขยายผลในพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน และ3.การพัฒนาสวพส.ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่สังคมไทย

เป้าหมายสูงสุดของสวพส. คือการเป็นองค์กรต้นแบบที่ไม่เพียงมุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม หากแต่ยังสร้างสมดุลใหม่ที่ยั่งยืนระหว่างคนกับป่า ผ่านการทำงานวิจัย การจัดการทรัพยากร และการขับเคลื่อนชุมชนไปสู่เศรษฐกิจเชิงนิเวศอย่างแท้จริง เพื่อก้าวสู่ Carbon Neutrality ในปี 2570 และ Net Zero Emissions ในปี 2593 ได้อย่างมั่นคง

“เรา คือ อดีตที่วางรากฐานไว้อย่างมั่นคง เรา คือ ปัจจุบันที่ลงมือเปลี่ยนแปลงด้วยข้อมูลและเป้าหมาย และเรา คือ อนาคต…ที่คุณสามารถร่วมสร้างได้ สวพส. พร้อมแล้ว... แล้วคุณล่ะ พร้อมหรือยัง?”





มุ่งสู่องค์กรต้นแบบ!! สวพส. ขับเคลื่อนพื้นที่สูง สร้างสมดุลใหม่ เพื่อบรรลุ Net Zero
มุ่งสู่องค์กรต้นแบบ!! สวพส. ขับเคลื่อนพื้นที่สูง สร้างสมดุลใหม่ เพื่อบรรลุ Net Zero
มุ่งสู่องค์กรต้นแบบ!! สวพส. ขับเคลื่อนพื้นที่สูง สร้างสมดุลใหม่ เพื่อบรรลุ Net Zero
มุ่งสู่องค์กรต้นแบบ!! สวพส. ขับเคลื่อนพื้นที่สูง สร้างสมดุลใหม่ เพื่อบรรลุ Net Zero
มุ่งสู่องค์กรต้นแบบ!! สวพส. ขับเคลื่อนพื้นที่สูง สร้างสมดุลใหม่ เพื่อบรรลุ Net Zero
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น