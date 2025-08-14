ราช กรุ๊ป กำไรงวด6เดือนปี68แตะ 3,277ล. ลดลง14%

ราช กรุ๊ป เผยงวด6เดือนปี68 มีกำไรสุทธิ 3,277 ล้านบาท ลดลง14%จากการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีรายได้จากพลังงานทดแทนอยู่ที่ 2,443ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน15%ของรายได้รวม ปรับแผนยุทธศาสตร์ใหม่มุ่งธุรกิจผลิตไฟฟ้าและนวัตกรรมด้านพลังงาน
นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH เปิดเผยว่าผลดำเนินงานบริษัทในงวด 6 เดือนแรกปี2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 3,277 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 14 %เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการบันทึกบัญชีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 7,536 ล้านบาท
ในครึ่งแรกของ ปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 16,030 ล้านบาท มาจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า 96% และมาจากธุรกิจอื่น ๆ 4% ส่วนรายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า เติบโตขึ้น 12% คิดเป็นจำนวน 3,662 ล้านบาท โดยบริษัทมีรายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทน คิดเป็นสัดส่วน 15%ของรายได้รวม หรือประมาณ2,443 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการปรับแผนยุทธศาสตร์และเร่งพัฒนายกระดับศักยภาพภายในบริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ อีกทั้งยังมีการจัดการพอร์ตสินทรัพย์ปัจจุบันของบริษัทฯ ให้รองรับกับทิศทางธุรกิจใหม่ ซึ่งจะเน้นหนักธุรกิจผลิตไฟฟ้า พลังงานทดแทน นวัตกรรมและสาธารณูปโภคด้านพลังงาน
สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,057 ล้านบาท ลดลง 10.2% จากงวดเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 68.7% จากไตรมาสก่อน และมีรายได้รวม อยู่ที่ 9,043 ล้านบาท ลดลง 20.4% จากงวดเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 29.4% จากไตรมาสก่อน
“ในไตรมาส 2 /2568 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด และขายหุ้นบริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด ตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ อีกทั้งยังได้ให้ความสำคัญกับการบริหารประสิทธิภาพทางการเงิน เพื่อลดต้นทุนและจัดเตรียมเงินทุนสำหรับการลงทุนในอนาคต ปัจจุบัน บริษัทฯ มีวงเงินหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 35,000 ล้านบาท เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทฯ ได้ระดมทุนผ่านสินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพื่อความยั่งยืน หรือเงินกู้สีเขียว (Green loan) จำนวน 5,000 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน รวมทั้งการศึกษาและพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านพลังงานที่มีศักยภาพ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์” นายนิทัศน์ กล่าว
ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 212,609 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 109,110 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 103,499 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ยังคงมีศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งสะท้อนจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.05 เท่า และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 10.08%