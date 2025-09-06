เปิดประวัติอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ อดีตซีอีโอปตท. สู่ว่าที่ รมว.พลังงานคนใหม่ในรัฐบาลอนุทิน

หลังจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับเสียงโหวตข้างมากจากสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ที่ผ่านมา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 และอยู่ระหว่างการจัดตั้งทีมรัฐบาล ล่าสุดได้เปิดตัวรัฐมนตรีคนนอกในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คือ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบันนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เกิดวันที่ 19 กรกฎาคม 2508 มีอายุ 60 ปี คลุกคลีในแวดวงพลังงานมาอย่างต่อเนื่อง การเข้ามาดำรงตำแหน่งรมว.พลังงานในรัฐบาลใหม่นี้แม้ว่าจะเป็นระยะเวลาจำกัด แต่เชื่อว่าด้วยประสบการณ์จะช่วยสางปัญหาที่คั่งค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศ (PDP) รวมทั้งอาจทบทวนหรือเดินหน้าแผนงานที่รมว.พลังงานเดิมได้ดำเนินการไว้
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies, Oxford University, UK (ได้รับทุนการศึกษาจาก British Council)
ประวัติการทำงาน :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม ปตท.
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ ปตท.
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก ปตท.
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ ปตท.
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท.
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และรักษาการแทนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท.
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.