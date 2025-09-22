“อนุทิน” ยกทีม รมต.เศรษฐกิจพบสมาคมธนาคาร พร้อมเปิดรับข้อเสนอ โวเป็นแบงเกอร์เหมือนกันเพราะเคยทำงานวิเคราะห์สินเชื่อ

“อนุทิน” ยกทีม รมต.เศรษฐกิจพบสมาคมธนาคารไทย โวเป็นแบงเกอร์อดีตเคยเป็นนักวิเคราะห์สินเชื่อที่ไอเอฟซีที ชี้สภาบันการเงิน เปรียบเสมือนหัวใจระบบเศรษฐกิจ รัฐพร้อมเปิดรับข้อเสนอนำไปแก้ไขช่วยเหลือ ย้ำเจ้าของกิจการต้องผสมผสานกับมืออาชีพ นำไปสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางทางการค้าในอาเซียนและภูมิภาคอย่างมีศักยภาพ
วันที่ 22 ก.ย.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจ ประกอบด้วย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางศุภจี สุธรรมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะฯ เดินทางมายังสมาคมธนาคารไทย หารือกับ นายผยง ศรีวานิช ประธานสมาคมธนาคารไทย และคณะกรรมการสมาคมธนาคารไทย ในหัวข้อ ฝ่าวิกฤติ พลิกอนาคตเศรษฐกิจไทย ด้วยพลวัตใหม่ แลกเปลี่ยนมุมมองด้านความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศ แนวทางการดำเนินการในปัจจุบัน รวมถึงรับฟังข้อเสนอเพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน เมื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางมาถึงสมาคมธนาคารไทย ได้มอบกรอบรูปใส่ธนบัตรและเหรียญที่ระลึก รัชกาลที่ 9 ให้ในโอดาวมาเยี่ยมเยือน
นายอนุทิน กล่าวระหว่างการหารือว่า ได้นำทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจมาพบสมาคมธนาคารไทย ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยตนเองมีความตั้งใจที่จะมาพบกับทุกคน หลังจากที่มีความชัดเจนในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล ตนเองได้ใช้ความพยายามที่จะคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถได้มาบริหารงานด้านเศรษฐกิจในรัฐบาลนี้ เชื่อว่าทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้ว วันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องมาพบปะกับสถาบันต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้ไปพบผู้ประกอบการ ทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
นายกฯ กล่าวอีกว่า ตนเองก็มีข้อสังเกตแม้จะออกจากวงการนี้ไปนาน พบว่ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก เช่น ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับข้อมูลโดยตรงจากผู้ประกอบการที่เป็นมืออาชีพในแต่ละภาคส่วน ขณะที่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้พบกับเจ้าของกิจการ ซึ่งทั้งคู่ในประเทศไทยยุคปัจจุบัน เจ้าของกิจการจะต้องมีการผสมผสานกับมืออาชีพ โดยข้อมูลที่ได้มาสร้างประโยชน์และแนวคิดให้กับตนเอง และทีมงานด้านเศรษฐกิจเป็นแนวทาง ความห่วงใย ความกังวล และความเดือดร้อนที่ให้รัฐบาลเร่งแก้ไขและช่วยเหลือ ซึ่งถือว่ามาจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ภาคบริการ โดยที่ทุกคนมีเป้าหมายเชื่อว่าประเทศไทยจะต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้ ดังนั้นต้องใช้ความสามารถที่มีอยู่ รวมถึงความได้เปรียบการแข่งขันทางการค้า นำไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางอาเซียนและภูมิภาคที่มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะนำไปสู่เป้าหมายโดยที่ให้รัฐบาลสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า เมื่อพบกับผู้ประกอบการแล้ว มีความจำเป็นต้องมาพบกับหัวใจระบบเศรษฐกิจ คือสถาบันทางการเงินการธนาคาร และอยากให้สมาคมเปิดใจในการหารือ เพราะไม่ใช่คนอื่นคนไกล
“จริงๆ สับข้างยังไม่รู้ใคร ยังไม่รู้เลยว่าใครอยู่ฝั่งรัฐ ฝั่งแบงก์เกอร์มาก่อน ผมดูรายชื่อแต่ละท่าน 4 ท่านแรก ทั้งท่านเอกนิติก็ดี ท่านศุภจี ท่านอรรถพล ท่านวรภัค ก็อยู่ในวงการทางการเงิน และวงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งนั้น แต่ผมก็แบงก์เกอร์นะ ผมเริ่มที่บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ไอเอฟซีที ) ทำเป็นเล่นไปนะ ผมเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ” นายอนุทินกล่าว