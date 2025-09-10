“อรรถพล” ยันไม่คุยเรื่องพลังงานกับกัมพูชา จนกว่าปัญหาเขตแดนจะยุติ

“อรรถพล” ยันจุดยืน ไทยไม่เจรจาผลประโยชน์พลังงานในทะเลกับกัมพูชา จนกว่าปัญหาข้อพิพาทเขตแดนจะยุติลงอย่างชัดเจน
วันนี้ (10 ก.ย.) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงแนวทางการบริหารจัดการพลังงานบริเวณพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับกัมพูชา ว่า ประเทศไทยจะไม่ดำเนินการเจรจาหรือหารือใดๆ เกี่ยวกับผลประโยชน์ด้านพลังงานกับกัมพูชา จนกว่าปัญหาข้อพิพาทเรื่องเขตแดนจะยุติลงอย่างชัดเจน
นายอรรถพล กล่าวว่า แนวทางที่เคยนำเสนอในอดีตเกี่ยวกับการบริหารจัดการพลังงานร่วมกัน เป็นการนำเสนอภายใต้บริบทที่ทั้ง 2 ประเทศจะต้องไม่มีข้อขัดแย้งในเรื่องการแบ่งดินแดน หรือข้อพิพาทด้านเขตแดน ซึ่งเป็นแนวทางที่ไทยใช้กับมาเลเซียในปัจจุบัน แต่สำหรับกัมพูชา สถานการณ์ยังคงมีข้อพิพาทเรื่องเขตแดนอยู่ ดังนั้น การเจรจาด้านพลังงานจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ อย่างที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี บอกไว้ว่า ประเทศไทยจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางเซนเดียว
นายอรรถพล กล่าวอีกว่า ในปัจจุบันจะเป็นการดําเนินงานของฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายต่างประเทศ ที่ต้องจัดการเรื่องนี้ให้มีข้อยุติ เสียก่อนถึงจะมีการดําเนินงาน เรื่องการบริหารจัดการพลังงานได้
และปัจจุบันสถานการณ์เรื่องการแบ่งเขตแดนไทย-กัมพูชา ยังไม่จบ เพราะฉะนั้นเรื่องการบริหารจัดการพลังงาน ก็จะไม่มีการเจรจาพูดคุย หรือดําเนินการใดๆ ทั้งสิ้น
“ขอย้ำว่า ในเรื่องของความมั่นคงของชาติ อธิปไตยของชาติ ดินแดนของชาติ เป็นสิ่งที่สําคัญสูงสุดเหนือผลประโยชน์อื่นใด ปัจจุบันจะไม่มีการดําเนินงานใดๆ ทั้งสิ้น จนกว่าเรื่องของเขตแดนดินแดนจะมีข้อยุติ” นายอรรถพล กล่าว