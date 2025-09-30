TPIPL คว้ารางวัล “The Global Economics Awards 2025” ตอกย้ำผู้นำการผลิตปูนซีเมนต์อย่างยั่งยืน

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL ได้รับรางวัลเกียรติยศ The Global Economics 2025 ในสาขา “Excellence in Sustainable Cement Manufacturing (ความเป็นเลิศด้านการผลิตปูนซีเมนต์อย่างยั่งยืน)” จากโครงการ Annual Global Economics Awards Program 2025 จัดขึ้นโดย The Global Economics Limited สหราชอาณาจักร
รางวัลอันทรงเกียรตินี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นอันโดดเด่นในด้านความยั่งยืนและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยกระดับมาตรฐานการผลิตที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของระดับนานาชาติ และสะท้อนถึงการดำเนินงานที่โดดเด่นของทีพีไอ โพลีนในการผสาน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ยืนยันถึงความเป็นผู้นำขององค์กรในระดับภูมิภาค
ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของทีพีไอ โพลีนในการพัฒนาธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลสังคม และการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานสูง เรามุ่งมั่นที่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยและภูมิภาคไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน