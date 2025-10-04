ลลิลฯ จัดแคมเปญพิเศษ 2 วันเท่านั้น ลดสูงสุด 300,000 บาท กับ “ เคาท์ดาวน์ ดีล!! แจกให้หมดครบจบที่นี่ ”

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ LALIN ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี’ รวมบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม บนทำเลศักยภาพ จัดโปรโมชันพิเศษรับเดือนตุลาคม ด้วยแคมเปญ “เค้าท์ดาวน์ ดีล!! แจกให้หมดครบจบที่นี่” มอบส่วนลดสูงสุด 300,000 บาท
เมื่อจองบ้านและทาวน์โฮม จากแบรนด์ต่างๆ ของ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ในราคาสุดคุ้ม ตั้งแต่ 2 –15 ล้านบาท ประกอบด้วย บ้านลลิล, แลนซีโอ, ไลโอ และ ลลิล กรีนวิลล์ ที่โดดเด่นด้านดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกจัดวางพื้นที่ใช้สอยให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าทุกตารางเมตร ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก คัดสรรวัสดุที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาขึ้นภายใต้มาตรฐาน Green Living Standard เพื่อยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยอีกขั้นสู่สังคมคุณภาพ ภายในวันที่ 4 - 5 ต.ค. 68 และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 31 ต.ค. 68 เท่านั้น สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ https://bit.ly/3WeLXJm