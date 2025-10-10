DEMCO พร้อมร่วมโครงการ “JUMP+”

“เด็มโก้”เข้าร่วม “โครงการ JUMP+” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลและการสื่อสารกับนักลงทุน ตามแนวทาง ESG ฟากซีอีโอเผยเดินหน้ายกระดับองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ขยายธุรกิจพลังงานสีเขียว สร้างความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นในสายตานักลงทุนทั้งไทย–ต่างประเทศ
นายณัฐพงศ์ กอร่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (DEMCO) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Jump+ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่มีเป้าหมายเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานและการสื่อสารกับนักลงทุนของบริษัทจดทะเบียน สร้างความโปร่งใสและเพิ่มมูลค่าระยะยาวในสายตาของนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ
การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของDEMCO ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการลงทุนและพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานสีเขียว (Green Energy) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางบริหารตามหลัก ESG พร้อมทั้งยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
“บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเข้าร่วมโครงการ Jump+ จะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากนักลงทุนได้อย่างยั่งยืน” นายณัฐพงศ์ กล่าว