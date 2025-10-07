DEMCOออกวอร์แรนต์แจกรายเดิม 4:1 ราคาใช้สิทธิ 2 บ./หุ้น

ถือหุ้น“เด็มโก้ “ อนุมัติแจกวอร์แรนต์ผู้ถือหุ้นเดิมฟรี 187.74 ล้านหน่วย ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ ในราคาใช้สิทธิ 2 บาท/หุ้น กำหนด Record Date วันที่ 15 ต.ค. 68 พร้อมอนุมัติเพิ่มทุน 187.74 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพ DEMCO-W8 ฟากซีอีโอ "ณัฐพงศ์ กอร่ม" ระบุเตรียมนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปสนับสนุนแผนลงทุนขยายธุรกิจ เพิ่มโอกาสรับงานขนาดใหญ่ ดันผลงานเติบโตต่อเนื่อง
นายณัฐพงศ์ กอร่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (DEMCO) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2568 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (DEMCO-W8) จำนวน 187,744,664 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่มีการคิดมูลค่า ขณะที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 2 บาท
โดยอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออก วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 (Record Date) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2568 โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 เพื่อรองรับแผนการลงทุนในอนาคต และเพิ่มฐานเงินทุนของบริษัท เพิ่มโอกาสให้มีความสามารถเข้าไปลงทุนในธุรกิจต่างๆ และเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 125,434,446 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 876,413,101 บาท เป็น 750,978,655 บาท และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 187,744,664 บาท เป็นจำนวน 938,723,319 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 187,744,664 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพ DEMCO-W8
“การระดมทุนในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มฐานเงินลงทุนให้กับบริษัทฯ และขยายโอกาสในการเข้าไปลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตามแผนการลงทุนในอนาคต เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้น”นายณัฐพงศ์ กล่าว
ปัจจุบัน DEMCO มีมูลค่างานในมือ (Backlog) ประมาณ 3,180 ล้านบาท แบ่งเป็นงานภาครัฐ 1,600 ล้านบาท (50.3%) และเอกชน 1,580 ล้านบาท (49.7%) โดยงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 77.1% และจะทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องจนถึงปี 2570 และเตรียมต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่ๆ ได้แก่ Smart Grid, ระบบกักเก็บพลังงานและระบบจัดการพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มช่องทางรายได้และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน