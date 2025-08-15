DEMCOคว้างานใหม่ 2 โปรเจค มูลค่า 192 ลบ.

เด็มโก้ คว้างานใหม่ 2 โปรเจคมูลค่า 191.53 ล้านบาท สร้างสถานีไฟฟ้า Terminal Substation จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และงานเปลี่ยนสาย Overhead Ground Wire เป็น OPGW โครงการปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมระยะที่ 19 ดันงานในมือทะลุ 2,800 ล้านบาท ฟากผู้บริหารเผยเดินหน้าประมูลงานภาครัฐ-เอกชน มูลค่ากว่า 900 ล้านบาท มั่นใจความเชี่ยวชาญและคุณภาพ ครองใจลูกค้า หนุนคว้างานใหม่ต่อเนื่อง ดันผลงานเติบโตอย่างยั่งยืน
นายณัฐพงศ์ กอร่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (DEMCO) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับงานใหม่ 2 โครงการ มูลค่ารวม 191.53 ล้านบาท ประกอบด้วย งานจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้ารูปแบบ Terminal Substation พร้อมทดสอบ AC Withstand และดำเนินงานระบบสื่อสาร, ระบบ Interstrip, ระบบ Teleprotection และงานระบบมิเตอร์ซื้อขายไฟฟ้า ในโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed in Tariff (FiT) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่ารวม 106.94 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังชนะการประกวดราคางานจัดซื้อและจ้างก่อสร้างเปลี่ยนสาย Overhead Ground Wire เป็น Composit Overhead Ground Wire with Optical Fiber (OPGW) สำหรับโครงการปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมระยะที่ 19 ความยาวประมาณ 523.78 กิโลเมตร กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มูลค่ารวม 84.58 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนน ณ วันที่ 9 มกราคม 2568) ส่งผลให้ปัจจุบันมีมูลค่างานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) 2,800 ล้านบาท
“ในปีนี้เรายังคงเดินหน้าเข้าร่วมการประมูลโครงการทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน มูลค่ารวมประมาณ 900 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นโครงการที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและศักยภาพของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยเชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และความไว้วางใจที่ได้รับจากลูกค้าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สามารถคว้างานใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตงานในอนาคต อีกทั้งยังช่วยผลักดันให้ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายณัฐพงศ์ กล่าว
ขณะที่ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/2568 บริษัทฯ สามารถพลิกกลับมามีกำไรสุทธิ 24.15 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีผลขาดทุนสุทธิ 6.50 ล้านบาท โดยมีปัจจัยมาจากรายได้ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC) เพิ่มขึ้น ประกอบกับสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ