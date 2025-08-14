DEMCO อวด Q2 พลิกฟิ้นกำไร- รายได้ EPC โตแรง

เด็มโก้ โชว์ผลงานไตรมาส 2 พลิกกลับมามีกำไร 24.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 471% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน หลังรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC) เติบโตต่อเนื่อง ควบคู่กับการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ซีอีโอ “ณัฐพงศ์ กอร่ม” ลั่นพร้อมลุยประมูลงานใหม่ทั้งภาครัฐ-เอกชน เดินหน้าศึกษาธุรกิจใหม่ในกลุ่ม Smart Energy หวังสร้างฐานรายได้ระยะยาว และขยายพอร์ตสู่พลังงานสะอาด ตอบรับเทรนด์โลกและนโยบายรัฐ
นายณัฐพงศ์ กอร่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (DEMCO) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2568 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 598.94 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 24.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 471% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 6.50 ล้านบาท
ส่วนผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,165.68 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 7.24 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 34.77 ล้านบาท หรือลดลง 83% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีผลขาดทุนสุทธิ 42.01 ล้านบาท
แม้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 7.24 ล้านบาท แต่ผลการดำเนินงานได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 42.01 ล้านบาท โดยสามารถลดผลขาดทุนลงได้กว่า 83% สะท้อนถึงการควบคุมต้นทุนและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากรายได้ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC) ที่เพิ่มขึ้น ควบคู่กับการบริหารต้นทุนโครงการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย
"แม้ว่าสถานการณ์โลกจะมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น ทั้งจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ นโยบายการค้า และปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งเริ่มส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย และความเชื่อมั่นของนักลงทุน แต่บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยมุ่งปรับปรุงการดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจ EPC ให้มีความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการต่อยอดโอกาสในกลุ่มพลังงานสะอาดและ Smart Energy ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไทยในระยะยาว และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ จึงเชื่อมั่นได้ว่ายังมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง"
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DEMCO กล่าวอีกว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มพลังงานสะอาดและเทคโนโลยี Smart Energy ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตสูง และสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยมุ่งใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจ EPC เป็นฐานสำคัญในการต่อยอดสู่ธุรกิจในอนาคต เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต