KKP ร่วมกับ LiveIn TH ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอสังหาฯ ปลดล็อครายได้จากสินทรัพย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP) ร่วมกับ บริษัท ลีฟอิน (ทีเอช) จำกัด (LiveIn TH) บริษัทเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นการสร้างชุมชนสำหรับการเช่าอาศัยระยะยาว จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “มองให้ไกลกว่าค่าเช่า ปลดล็อกรายได้ที่เจ้าของส่วนใหญ่ไม่รู้” เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2568 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เพื่อยกระดับความรู้และทักษะการบริหารจัดการธุรกิจอพาร์ตเม้นท์ โดยเน้นกลยุทธ์เพื่อการปลดล็อกรายได้และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินให้กับเจ้าของกิจการ เพื่อรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของตลาดเช่าที่พักอาศัย โดยมีเจ้าของอพาร์ตเม้นท์ นักลงทุน และผู้สนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง


ภายในงาน ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยายและเสวนาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการบริหารจัดการอพาร์ตเม้นท์ พร้อมกรณีศึกษาที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง โดยประเด็นสำคัญมุ่งให้ผู้ประกอบการมองให้ไกลกว่าการปล่อยเช่าแบบเดิมๆ พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจผ่านแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่หลากหลาย อาทิ การเพิ่มคุณค่าของทรัพย์สินเพื่อสร้างความแตกต่าง การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และการวางแผนด้านการเงินอย่างมีระบบ


นอกจากนี้ KKP ยังได้จัดให้มีการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวด้านสินเชื่อและการบริหารธุรกิจอพาร์ตเม้นท์ เพื่อช่วยผู้ประกอบการวางแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายเฉพาะบุคคล และเสริมสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต


คุณกร มะลิเวชฉัตรสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม้นท์และโรงแรม ธนาคารเกียรตินาคินภัทร กล่าวว่า “เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเจ้าของอพาร์ตเม้นท์มีความต้องการพัฒนาและยกระดับธุรกิจของตนอย่างจริงจัง ธนาคารเกียรตินาคินภัทรพร้อมเป็นพันธมิตรที่เข้าใจ และพร้อมสนับสนุนเจ้าของกิจการในทุกก้าวของการลงทุนให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”


ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับความรู้ด้านการเงินและอสังหาริมทรัพย์ โดย KKP และ LiveIn TH มีแผนต่อยอดกิจกรรมและโครงการใหม่ๆ ในอนาคต เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอพาร์ตเม้นต์ให้สามารถเติบโตท่ามกลางการแข่งขันและความเปลี่ยนแปลงของตลาดในระยะยาว


