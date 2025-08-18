TACC ติดทำเนียบ Forbes Asia – Best Under A Billion 2025

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 ใน 17 บริษัทมหาชนของไทยที่มีรายชื่ออยู่ในลิสต์ Best Under A Billon ประจำปี 2025 โดยนิตยสาร Forbes Asia ซึ่งจัดทำรายงานพิเศษเพื่อคัดเลือก 200 บริษัทมหาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีรายได้ไม่เกิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และสามารถรักษาการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านรายได้และกำไรสุทธิ โดย TACC มียอดขาย 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รายได้สุทธิ 7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มูลค่าตลาด 84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สำหรับรายชื่อ Best Under A Billion ประจำปี 2025 สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในภูมิภาค ที่สามารถฝ่าฟันความท้าทายจากวิกฤตต่าง ๆ และในหลายกรณียังสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างโดดเด่น การได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
“การที่บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในลิสต์ Forbes Asia – Best Under A Billion 2025 เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโดดเด่น ภายใต้แนวทางการดำเนินงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ในทุกมิติ ทั้งด้านผลประกอบการ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในระดับภูมิภาค และระดับโลกอย่างภาคภูมิใจ” นายชัชชวี กล่าวในที่สุด