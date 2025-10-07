ONSENSปิดเทรดวัยแรกต่ำจอง

ราคาหุ้นของ ONSENS หรือ บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เข้าเทรดวันแรก เปิดตลาดพบว่าราคาหุันอยู่ที่ 2.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.55 บาท หรือเพิ่มขึ้น 26.83 % จากราคา IPO 2.05 บาท เมื่อปิดตลาดราคาหุ้นอยู่ที่ 2.04 บาท ลดลง 0.01 บาท หรือ 0.49% มูลค่าซื้อขาย 601.82 ล้านบาท ขณะผู้บริหาร มุ่งสู่ “หุ้นเมกะเทรนด์สุขภาพ” ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจ มีผลประกอบการเติบโตสม่ำเสมอ-มั่นคง และมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งเป้าหมายการขยาย 8 สาขา ภายใน 3 ปี (2568-2570)
2.04 บาท ลดลง 0.01 บาท หรือ 0.49% มูลค่าซื้อขาย 601.82 ล้านบาท ระหว่างวันราคาหุ้นปรับขึ้นไปสูงสุดที่ 2.74 บาท ต่ำสุดที่ 2.04 บาท
ทั้งนี้ ONSENS ประกอบธุรกิจออนเซ็นและสปา แบ่งเป็นสองแบรนด์คือ Yunomori Onsen and Spa และ KLAI Spa เสริมด้วยธุรกิจ F&B ภายใต้แบรนด์ Happy Rice และจำหน่ายสินค้า ปัจจุบันออนเซ็นมี Yunomori 4 สาขา (กรุงเทพ 2 แห่ง พัทยา และสิงคโปร์ภายใต้ JV โดยบริษัทถือ 49%) และ KLAI 1 สาขาที่เยาวราช โดยบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรม Wellness economy ซึ่งเป็นหนึ่งใน Mega Trend โตตามกระแสใส่ใจสุขภาพและโตได้ในระยะยาว เสนอขาย IPO ในราคาหุ้นละ 2.05 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 29.21 เท่า คิดจากผลประกอบการ 4 ไตรมาส (ก.ค.67-มิ.ย.68) ซึ่งมีกำไรสุทธิ 21.06 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 300 ล้านหุ้น
นายสมิทธิ์ เมฆอรุณกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ONSENS เปิดเผยว่าบริษัทวางเป้าหมายที่จะเป็น “หุ้นเมกะเทรนด์สุขภาพ” ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจ มีผลประกอบการเติบโตสม่ำเสมอ-มั่นคง และมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ขณะที่การระดมทุนและเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยต่อยอดและเร่งการเติบโตทางธุรกิจตามแผนที่วางไว้ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการขยาย 8 สาขา ภายใน 3 ปี (2568-2570)
สำหรับแผนการดำเนินงานในช่วงต่อจากนี้บริษัทเดินหน้าสร้างสาขา Flagship ใหม่ในย่านทองหล่อซึ่งจะเป็น New S-Curve เพื่อก้าวสู่ผู้นำด้าน Holistic Wellness อย่างเต็มตัว โดยมีแผนเปิดโครงการ Social Wellness Hotel & Spa ให้บริการออนเซ็น สปา ที่พัก บริการด้านสุขภาพพื้นที่สำหรับคอมมูนิตี้ ภายในไตรมาส 2/2570 เพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้สูงวัยที่ใส่ใจสุขภาพ ต้องการพื้นที่สำหรับการพักผ่อนรวมถึงขยายสาขาแบรนด์ KLAI ให้บริการสปาด้วยศาสตร์การนวดแบบไทยโบราณในรูปแบบที่ทันสมัย และ PAK Massage ร้านสะดวกนวดยุคใหม่ตอบโจทย์ความคุ้มค่าของวิถีคนเมือง รวมอีก 7 สาขาภายในปี 2570 เพื่อตอบรับกระแส Longevity การมีอายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เชื่อมั่นว่าหุ้น ONSENS จะได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน ทั้งในด้านการเติบโตทางธุรกิจและการปันผล เนื่องจาก ONSENS เป็นธุรกิจที่มีกระแสเงินสดที่ดี มีโอกาสเติบโตโดดเด่น ทั้งจากสาขาเดิมของ Yunomori และ KLAI ที่เปิดให้บริการอยู่แล้ว การขยายสาขาของแบรนด์เดิมและแบรนด์น้องใหม่ PAK Massage ที่จะทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีโครงการในอนาคต Social Wellness Hotel and Spa ที่จะเปิดให้บริการในปีช่วงไตรมาส 2/70 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง