ONSENS พร้อมเทรด 7 ต.ค.หลังขายไอพีโอเกลี้ยง ยันพื้นฐานแกร่ง

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่าย กล่าวว่า บมจ. ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป (ONSENS) ที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 7 ต.ค.นี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เป็นหุ้นไอพีโอที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน มั่นใจปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เป็นหุ้นเมกะเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุน จากประกอบกับจุดเด่นจากการเป็นผู้นำการให้บริการออนเซนสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมและสปาครบวงจรรายแรกในประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญมายาวนานกว่า 13 ปี มีแบรนด์พอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุม สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าครอบคลุมทุกระดับ
อีกทั้ง ยังมีพื้นฐานทางการเงินแข็งแกร่ง เป็นธุรกิจที่มีกระแสเงินสดที่ดี มีศักยภาพการทำกำไรสูง จากการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสเติบโตสูงต่อเนื่องในระยะยาว โดยเฉพาะหลังจากการระดมทุนในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ เพื่อรองรับดีมานด์ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รับเมกะเทรนด์ด้านสุขภาพที่กำลังมาแรงทั่วโลก
ราคาไอพีโอของ ONSENS ที่ 2.05 บาท/หุ้น ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน และสอดคล้องกับสภาวะตลาดปัจจุบัน กระแสการตอบรับจากนักลงทุนให้การตอบรับหุ้น ONSENS เป็นอย่างดี โดยมีผู้ลงทุนจองซื้อหุ้นมากกว่า 4,600 ราย โดยบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง 5 แห่งที่ร่วมเสนอขายได้ประเมินช่วงราคาเหมาะสมปี 2569 ไว้ที่ 2.80-3.40 บาท ยิ่งทำให้หุ้น ONSENS น้องใหม่ไอพีโอตัวนี้ เป็นหุ้นที่มีความน่าสนใจและมีความโดดเด่นอีกตัวหนึ่ง
นายสมิทธิ์ เมฆอรุณกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ONSENS ย้ำว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้ถือหุ้นเดิมเกือบทุกรายได้สมัครใจทำข้อตกลงไม่จำหน่ายหุ้นในส่วนที่เหลือจากการติด Silent Period ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมเป็นจำนวนประมาณ ร้อยละ 99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดก่อน IPO สะท้อนความมั่นใจในศักยภาพการเติบโตในอนาคต
บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เตรียมเปิดแบรนด์ใหม่ PAK Massage ร้านสะดวกนวดยุคใหม่ที่ตอบสนองวิถีชีวิตคนเมืองที่เน้นความคุ้มค่า เพื่อขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกระดับ พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์คอลแลปส์พันธมิตรสำหรับแบรนด์ Yunomori และ KLAI ขยายฐานลูกค้าที่ใส่ใจด้านสุขภาพ ย้ำจุดเด่นการสร้างประสบการณ์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับพักกาย พักใจ กลางใจเมือพร้อมรับช่วง High Season ของธุรกิจบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว หนุนผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง
บริษัทจะนำเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนลงทุนในโครงการ Social Wellness Hotel & Spa ทองหล่อในส่วนพื้นที่สำหรับให้บริการออนเซ็นและสปา ชำระคืนเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน และ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและส่งผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจ สร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตได้ตามแผนที่บริษัทได้วางไว้