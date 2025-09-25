ONSENS เคาะราคา IPO หุ้นละ 2.05 บาท เปิดขาย 29 ก.ย.-1 ต.ค.เข้าเทรด SET 7 ต.ค.นี้

บมจ.ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป [ONSENS] กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 80 ล้านหุ้น ที่หุ้นละ 2.05 บาท มูลค่าการเสนอขายราว 164 ล้านบาท เปิดให้จองซื้อวันที่ 29 ก.ย.-1 ต.ค. 68 ผ่าน บล.ฟินันเซีย ไซรัส, บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล.กรุงศรี, บล.โกลเบล็ก และ บล.บียอนด์ คาดว่าจะนำหุ้นเข้าซื้อซื้อในตลาดหลักทรัพย์ SET วันที่ 7 ต.ค.นี้
ที่มาของการกำหนดราคาขาย IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 29.21 เท่า ซึ่งคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 4 ไตรมาสทีผ่านมา ตั้งแต่ 1 ก.ค.67-30 มิ.ย.68 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 21.06 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทังหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เท่ากับจำนวน 300 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.07 บาท ขณะที่ P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน คือ บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป [SPA] ที่ 19.54 เท่า
ONSENS เคาะราคา IPO หุ้นละ 2.05 บาท P/E 29.21 เท่า เปิดขาย 29 ก.ย.-1 ต.ค.เข้าเทรด SET 7 ต.ค.
วัตถุประสงค์กรใช้เงินจากการระดมทุน ได้แก่ 1. ใช้เป็นเงินลงทุนในในโครงการ Social Wellness Hotel andSpa ทองหล่อในส่วนพื้นที่สำหรับให้บริการออนเซ็นและสปาและพื้นที่เชิงพาณิชย์สำหรับให้เช่าร้านค้า 120 ล้านบาท ภายในไตรมาส 1/70 ชำระคืนเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน 10 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 17.78 ล้านบาท
ONSENS ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการออนเซ็นและสปา 2 แบรนด์ คือ แบรนด์ "ยูโนะโมริ ออนเซ็น แอนด์ สปา" (Yunomori Onsen and Spa หรือ Yunomori) และ แบรนด์ "คลาย สปา" (KLAI SPA หรือ KLAI) บริการสปาในรูปแบบเดย์สปา (Day Spa) ทีเน้นการนวดเพื่อสุขภาพ รวมถึงธุรกิจอื่นเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายใต้ชื่อร้าน "Happy Rice" ซึ่งตั้งอยู่ภายในสาขาของ Yunomori และธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น IPO ของ ONSENS เปิดเผยว่า การกำหนดราคา IPO ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน และสอดคล้องกับสภาวะตลาดปัจจุบัน คาดว่า ONSENS จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ด้วยพื้นฐานของธุรกิจที่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และเป็นผู้นำด้านการให้บริการออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นและสปาครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ที่พร้อมด้วยศักยภาพในการเติบโตทั้งจากการลงทุนในโครงการ Social Wellness Space ทองหล่อ และการต่ออยอดขยายแบรนด์พอร์ตโฟลิโอ เพื่อตอบรับกับเมกะเทรนด์ด้านการ Wellness ที่จะช่วยเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสในการเติบโตได้ในอนาคต
นอกจากนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้นเดิมเกือบทุกรายยังได้สมัครใจทำข้อตกลงไม่จำหน่ายหุ้นในส่วนที่เหลือจากการติด Silent Period เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อนับรวมกับหุ้นที่ถูกติด Silent Period ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้วจะมีหุ้นที่ถูกห้ามขายรวมเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดก่อน IPO
นายสมิทธิ์ เมฆอรุณกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ONSENS กล่าวว่า บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม และสปาครบวงจร รายแรกในประเทศไทย ที่ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคชาวไทยและต่างชาติ มาอย่างยาวนานกว่า 13 ปี ภายใต้แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม "Holistic Wellness" ในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ภายใต้แบรนด์ Yunomori และ KLAI บนทำเลศักยภาพ ใจกลางเมือง ย่านธุรกิจ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ส่งผลให้ ONSENS มีฐานลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและมีความสมดุลระหว่างลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้บริษัทยังได้ต่อยอดธุรกิจด้วยการพัฒนาแบรนด์ใหม่ PAK Massage ร้านสะดวกนวด ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองที่มองหาความคุ้มค่า
ภายหลังจากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทมีแผนนำเงินส่วนใหญ่ไปใช้ลงทุนในโครงการ Yunomori สาขาทองหล่อ ที่ตั้งเป้าให้เป็น Social Wellness Space สำหรับให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและไลฟสไตล์อย่างครบวงจร ส่วนที่เหลือใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับการขยายสาขาแบรนด์อื่น เช่น KLAI และ PAK Massage รวมอีก 7 สาขาภายในปี 70