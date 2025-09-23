กลุ่มบริษัทพราว จัดโปรเจกต์ “KIHA 183 Splash Journey” กรุงเทพฯ (หัวลำโพง) – หัวหิน (หนองแก)

กลุ่มบริษัทพราว เปิดตัวโปรเจกต์ “KIHA 183 Splash Journey” ประสบการณ์การเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่นำรถไฟคลาสสิกจากญี่ปุ่น KIHA 183 มามอบความสุขให้นักท่องเที่ยวไทย เส้นทางกรุงเทพฯ (สถานีหัวลำโพง) – หัวหิน (สถานีหนองแก)
พร้อมพาทุกท่านสู่โลกแห่งความสนุกที่ สวนน้ำวานานาวา วอเตอร์จังเกิ้ล หัวหิน และการพักผ่อนสุดพิเศษที่ อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท และ ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน ให้บริการทุกสุดสัปดาห์ (เฉพาะวันศุกร์ - วันอาทิตย์) ตลอดเดือนตุลาคม 2568 โดยจำกัดเพียง 200 ที่นั่งต่อสัปดาห์เท่านั้น
การเดินทางเริ่มต้นขึ้นบนขบวนรถไฟ KIHA 183 ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมสร้างรอยยิ้ม ผู้โดยสารทุกท่านจะได้รับ ชุดอาหารเบนโตะสไตล์ญี่ปุ่นที่จัดเตรียมขึ้นอย่างพิถีพิถัน พร้อมเพลิดเพลินกับ การแสดงดนตรีสด และโชว์มายากลกับลูกโป่งดัด (โบโซ่) ที่จะทำให้เด็ก ๆ และผู้โดยสารได้ตื่นตาตื่นใจตลอดเส้นทาง ซึ่งจะกลายเป็นประสบการณ์การเดินทางที่น่าจดจำของครอบครัว และแก๊งเพื่อน เมื่อถึงหัวหิน (สถานีหนองแก) ผู้โดยสารทุกท่านจะมีบริการรถรับส่งตรงถึงโรงแรมและสวนน้ำได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย (ฟรี)
หนึ่งในปลายทางแห่งความสุขทริปหัวหินในครั้งนี้ คือการได้มาเยือน สวนน้ำ วานา นาวา วอเตอร์จังเกิ้ล หัวหิน สวนน้ำระดับเวิลด์คลาสที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของสวนน้ำที่ดีที่สุดในโลก พร้อมไฮไลต์ที่รอให้ทุกคนมาสัมผัส ไม่ว่าจะเป็น Abyss สไลเดอร์ขนาดยักษ์ที่ชวนกรี๊ดสนั่น, AquaLoop สไลเดอร์สปีดสูงสุดเร้าใจ, Lazy River สำหรับการลอยตัวผ่อนคลายท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ, Vana Village บ่อออนเซ็นน้ำร้อน-น้ำเย็นแห่งแรกของสวนน้ำในประเทศไทย รวมถึงทะเลเทียมคลื่นจำลอง และโซนกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ ที่มีความปลอดภัยสูงให้ทุกคนในครอบครัวสนุกสุดเหวี่ยงได้ทั้งวัน ทำให้วันพักผ่อนเต็มไปด้วยความคุ้มค่าและเสียงหัวเราะที่น่าจดจำ
พิเศษ! วานา นาวา ยังนำเสนอ Vana Nava Special Package ราคาเพียง 2,799 บาท ราคารวมบัตรเข้าสวนน้ำ + บุฟเฟต์อาหารกลางวัน + ผ้าเช็ดตัว และตั๋วรถไฟ KIHA 183 ไป-กลับ พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษบนขบวน สำหรับเด็กและผู้สูงอายุรับส่วนลดพิเศษเหลือเพียง 2,599 บาทต่อท่าน ทำให้ทุกการมาเยือนเมืองหัวหิน ไม่เพียงสนุกสุดมันส์ แต่ยังคุ้มค่าเกินราคาอีกด้วย
เพื่อให้ทริปหัวหินสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น กลุ่มบริษัทพราว ยังเตรียมแพ็กเกจ 2 โรงแรม 2 สไตล์ให้เลือกเพื่อให้ทริปนี้กลายเป็นความทรงจำที่สมบูรณ์แบบที่สุด ไม่ว่าจะเป็น แพ็กเกจการพักผ่อนสุดโรแมนติกที่ อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท หรือ แพ็กเกจครอบครัวและกลุ่มเพื่อนที่ ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน
อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท - แพ็กเกจ “KIHA Weekend Express”
มาพร้อม ตั๋วรถไฟ KIHA ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ – หัวหิน (สถานีหนองแก) / ห้องพักสุดหรู 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นที่ 20,000 บาท รวมอาหารเช้าและอาหารกลางวัน 1 มื้อ พร้อม Welcome Drink สูตรพิเศษ KIHA / สิทธิ์ Mini Train สำหรับเด็ก ๆ แบบไม่จำกัด / เต็นท์ส่วนตัวในห้องพัก และชุดของขวัญสุดน่ารัก / กิจกรรมตักบาตรริมหาดยามเช้า 1 ครั้ง / ฟรีบัตรเข้าสวนน้ำวานา นาวา พร้อมรถรับ-ส่ง และเพิ่มความสะดวกด้วยบริการ InterContinental Fast Track สำหรับขากลับ
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน - แพ็กเกจ “KIHA Discovery & Splash”
มาพร้อม ตั๋วรถไฟ KIHA ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ – หัวหิน (สถานีหนองแก) / ห้องพัก 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นที่ 7,000 บาท พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน / สิทธิ์เข้าใช้สวนน้ำวานานาวาฟรีตลอดการเข้าพัก / รับรีสอร์ตเครดิต 1,000 บาท / รับม็อกเทล 2 แก้วที่ The Sky / ดีลสปาสุดพิเศษเพียง 799 บาทต่อชั่วโมง / ร่วมกิจกรรมปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติที่ชายหาดเขาตะเกียบ / สิทธิ์ Kids Eat Free & Stay Free พร้อมสิทธิ์เข้าใช้คิดส์คลับและเกมส์รูม และสามารถสะสมคะแนน IHG One Rewards ตามเงื่อนไขที่กำหนด
โอกาสดี ๆ แบบนี้มีเพียง 5 สัปดาห์ ตลอดเดือนตุลาคม และจำกัดเพียง 200 ที่นั่งต่อสัปดาห์เท่านั้น สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งบริการได้ที่
สวนน้ำวานานาวา วอเตอร์จังเกิ้ล หัวหิน โทร. 032-909-606, https://www.facebook.com/VanaNavaHuaHin
อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท โทร. 032-616999, https://www.facebook.com/interconhuahin
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน https://www.facebook.com/HolidayInnVanaNavaHuaHin
