Marriott Hotels เปิดตัว “พัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา” ศักราชใหม่แห่งการพักผ่อนริมชายหาดจอมเทียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา (Pattaya Marriott Resort and Spa) รีสอร์ทแห่งใหม่ของ แมริออท โฮเทลส์ (Marriott Hotels®) แบรนด์เรือธงในเครือแมริออทบอนวอย (Marriott Bonvoy) ซึ่งมีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือกว่า 30 แบรนด์ทั่วโลก เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 พร้อมมอบนิยามใหม่ของการพักผ่อนอันแสนวิเศษสู่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย ยกระดับมาตรฐานการบริการอันอบอุ่นในสไตล์ “Wonderful Hospitality” ผสานเสน่ห์วัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับความมีชีวิตชีวาของเมืองพัทยาอย่างลงตัว ให้ทั้งครอบครัว คู่รัก และนักเดินทางได้มาสัมผัสช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนและการค้นพบใหม่ๆ อย่างเต็มที่ 
รีสอร์ทตั้งอยู่บนหนึ่งในทำเลที่ดีที่สุดของพัทยา บน “หาดจอมเทียน” และใกล้ตัวเมืองพัทยาที่คึกคัก รายล้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวครบทุกมิติ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หาดที่สวยงาม วัฒนธรรม วัดเก่าแก่ หมู่บ้านท้องถิ่น  สวนน้ำ แหล่งช้อปปิ้ง สนามกอล์ฟ และไลฟ์สไตล์มากมาย ตอบโจทย์ทุกสไตล์การพักผ่อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งเดินทางสะดวกเพียง 2 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ และเชื่อมต่อสนามบินนานาชาติ 3 แห่ง ได้แก่ อู่ตะเภา (30 นาที) สุวรรณภูมิ (1.5 ชั่วโมง) และดอนเมือง (2.5 ชั่วโมง) 
มร. แบรด เอ็ดแมน (Brad Edman) รองประธานภาคพื้น ประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมาร์ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า "ชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทยได้กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดใจที่สุดของเอเชีย ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายสำหรับนักเดินทางทุกประเภท ทั้งยังเดินทางสะดวกจากกรุงเทพฯ และสนามบินนานาชาติ การเปิดตัวแบรนด์แมริออท โฮเทลส์ ในพัทยาครั้งนี้ จะเข้ามาเติมเต็มโรงแรมในเครือของเราอย่าง คอร์ทยาร์ด (Courtyard) และ เรเนซองส์ (Renaissance) ที่มีอยู่แล้วในเมืองท่องเที่ยวแห่งนี้ รวมถึงรีสอร์ทแบรนด์แมริออทที่ระยองซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง 70 กิโลเมตร เพื่อสร้างอีกหนึ่งตัวเลือกใหม่ให้แก่ครอบครัว คู่รัก และกลุ่มเพื่อน ได้มาพักผ่อนในบรรยากาศริมชายหาดอันเงียบสงบ แต่ยังคงอยู่ไม่ไกลจากแหล่งความบันเทิง"

ดีไซน์ของรีสอร์ทสะท้อนเอกลักษณ์ชายฝั่งจอมเทียน ผ่านแรงบันดาลใจจาก "ต้นตาล" สัญลักษณ์อันโดดเด่นแห่งหาดจอมเทียน เชื้อเชิญให้แขกผู้เข้าพักได้สัมผัสถึงมนต์เสน่ห์และวิถีชีวิตริมทะเลอย่างแท้จริง การตกแต่งภายในเน้นรูปทรงและพื้นผิวจากธรรมชาติ ให้ความรู้สึกราวกับได้พักพิงอยู่ใต้ร่มเงาของต้นตาล เชื่อมโยงพื้นที่ภายในและทิวทัศน์ของท้องทะเลภายนอกได้อย่างลงตัว พร้อมวิวทะเลและพระอาทิตย์ตกได้สุดตระการตา

การออกแบบที่เป็นธรรมชาติได้ถูกถ่ายทอดสู่ห้องพักและห้องสวีททั้ง 289 ห้อง ครอบคลุมตั้งแต่ห้องดีลักซ์ขนาด 33 ตารางเมตร ไปจนถึงห้องสำหรับครอบครัวพร้อมเตียงสองชั้น และห้องพรีเมียมสวีทที่กว้างขวางถึง 88 ตารางเมตร ทุกห้องพักมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทันสมัย โซฟานั่งเล่นแสนสบาย และห้องน้ำสไตล์สปาพร้อมฝักบัวเรนชาวเวอร์ มอบตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับการพักผ่อนและทริปธุรกิจ

ผู้เข้าพักจะได้เพลิดเพลินกับช่วงเวลาแห่งความสุขที่ห้องอาหารและบาร์ 6 แห่งของรีสอร์ท ที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยหลากหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็น Goji Kitchen Grill & Bar ห้องอาหาร All Day Dining ในบรรยากาศมีชีวิตชีวา ให้บริการอาหารไทย เอเชีย และนานาชาติ ปรุงสดใหม่จากครัวแบบเปิด ทั้งในรูปแบบบุฟเฟ่ต์และเมนูแบบ a la carte ให้มากมาย ส่วนห้องอาหาร La Familiare นำเสนอรสชาติต้นตำรับของอิตาลี ทั้งพาสต้าเส้นสดและเมนูคลาสสิก ด้าน Siam Bakery คือร้านเบเกอรี่สไตล์อาร์ติซานที่เสิร์ฟกาแฟพรีเมียม น้ำผลไม้ ขนมอบสดใหม่ ไอศกรีม และของว่างมากมาย The Greatroom ล็อบบี้เลานจ์ในคอนเซ็ปต์อันเป็นเอกลักษณ์ของแมริออท โฮเทลส์ คือพื้นที่สำหรับพบปะสังสรรค์ตลอดวัน ขณะที่ The Siam Pool Bar & Lounge และ Sunbird Bar ะบาร์ริมสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าสุดชิลให้ได้เพลิดเพลินกับค็อกเทลในบรรยากาศพระอาทิตย์ตก

พัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการจัดงานอีเวนต์ ด้วยห้องประชุมอเนกประสงค์ 4 ห้อง ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดและรูปแบบของงาน ตั้งแต่งานเลี้ยงสังสรรค์ ทริปสร้างทีมเวิร์ค ไปจนถึงงานสัมมนาและงานเลี้ยงค็อกเทลยามเย็น

นอกจากนั้น ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมสรรพสำหรับผู้มาเยือนทุกวัย ได้แก่ Quan Spa สวรรค์แห่งความสงบด้วยห้องทรีตเมนต์ 6 ห้อง รวมถึงห้องสำหรับคู่รัก 2 ห้อง ฟิตเนสเซ็นเตอร์ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมอุปกรณ์ครบครัน ส่วนคุณหนูๆ จะได้สนุกสนานที่ The Kids club ซึ่งเต็มไปด้วยของเล่น เกม และกิจกรรมมากมาย สระว่ายน้ำกลางแจ้งถึง 3 สระ ทั้งสระเด็กโดยเฉพาะ สไลเดอร์น้ำสุดเร้าใจ และสระอินฟินิตี้พูลอันงดงาม

มร. ไมเคิล โฮแกน ผู้จัดการทั่วไป พัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา กล่าวว่า "เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลกสู่พัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา และนำมาตรฐานการบริการอันแสนวิเศษของ แมริออท โฮเทลส์ มาสู่จุดหมายปลายทางที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวาแห่งนี้ ด้วยทำเลที่ตั้งอันยอดเยี่ยมของเรา ที่นี่จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักเดินทางทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่มองหาสถานที่พักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่วางแผนวันหยุดในฝัน หรือผู้จัดงานประชุมที่ต้องการเติมเสน่ห์ของเมืองร้อนให้กับอีเวนต์ เราพร้อมแล้วที่จะช่วยให้แขกทุกท่านได้สร้างความทรงจำอันล้ำค่ากลับไป"

เก็บกระเป๋าแล้วชวนครอบครัวมาสร้างความทรงจำริมทะเลจอมเทียน กับแพ็กเกจ "Family Beach Break" ที่จะทำให้ทุกช่วงเวลากลายเป็นความทรงจำอันแสนพิเศษ สัมผัสประสบการณ์พักผ่อนเต็มอิ่ม 24 ชั่วโมง พร้อมกิจกรรมสนุก ๆ หลากหลาย อาทิ งานคราฟต์และเล่นว่าวริมชายหาด สนุกกับ Kids Club พักในห้องแฟมิลี่วิวทะเล พร้อมอาหารเช้าบุฟเฟต์ที่ Goji Kitchen Grill & Bar อาหารฟรีสำหรับเด็ก กิจกรรมสนุก 1 รายการ และไอศกรีมสุดฟิน ตลอดช่วงเข้าพัก ตั้งวันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2568

พัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นส่วนหนึ่งของ Marriott Bonvoy® โปรแกรมท่องเที่ยวระดับโลกที่มอบทั้งสิทธิพิเศษและประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับ ซึ่งสมาชิกสามารถสะสมคะแนนจากการเข้าพัก เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือทั่วโลก ผ่านแอปพลิเคชัน Marriott Bonvoy ที่มอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลและไร้การสัมผัส ช่วยให้เดินทางได้อย่างสบายใจ

สัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนยุคใหม่ในพัทยา ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองห้องพักได้ที่ www.marriott.com/utpjb
























