อิ่มอร่อยกับ “อร่อย บอยวอย”: ร่วมเดินทางสู่ประสบการณ์การลิ้มรสชาติอาหารทั่วไทย กับสิบเมนูอาหารไทยพื้นถิ่นต้นตำรับ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย: วันที่ 17 กันยายน 2568 – แมริออท บอนวอย® (Marriott Bonvoy®) โปรแกรมการเดินทางและแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวระดับรางวัลของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Marriott International) เปิดตัว “อร่อย บอนวอย” (Aroi Bonvoy) ซึ่งขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบอาหารไทยมาลิ้มลองรสชาติและกลิ่นหอมต้นตำรับของเมนูไทยกับสิบเมนูที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี ซึ่งแต่ละเมนูต่างมีเรื่องราวเกี่ยวกับการนำวัตถุดิบในท้องถิ่น ชุมชน ตามฤดูกาล และสอดคล้องกับหลักความยั่งยืนมาเป็นส่วนประกอบ
คำว่า “Aroi” (อร่อย) ซึ่งหมายถึง “รสชาติดี” ถูกนำมาเป็นชื่อของคอลเลกชันอาหารไทยนี้ นำโดยเชฟอรรถพล ไนโต ถังทอง หรือ “เชฟเอ็กซ์” เอ็กเซ็กคิวทีฟ เชฟ จากโรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ (Bangkok Marriott Hotel The Surawongse) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารชั้นนำสิบคนจากโรงแรมในเพอร์ตฟอลิโอของแมริออท บอนวอย เพื่อยกระดับสูตรอาหารที่น่ารับประทานที่สุดของประเทศไทย โดยเชฟไทยผู้มีพรสวรรค์เหล่านี้ได้แรงบันดาลใจจากวัตถุดิบสดใหม่ที่ตลาดน้ำดอนหวาย และจัดเวิร์กช็อปเป็นเวลาสามวันในการแลกเปลี่ยนความคิดและรังสรรค์เมนู นำมาซึ่งสิบเมนูที่สะท้อนถึงความใส่ใจและความหลงใหลในการปรุงอาหารอย่างลึกซึ่ง โดยแต่ละเมนูต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เสมือนเป็นการพาแขกที่มารับประทานอาหารเดินทางไปทั่วประเทศ ตั้งแต่ภาคเหนือไปจนถึงภาคใต้ ด้วยสมุนไพรและเครื่องเทศสดใหม่จากท้องถิ่นที่สะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมของเชฟและสื่อถึงแก่นแท้ของจุดหมายปลายทางของเมนูนั้น ๆ
เส้นทางแห่งรสชาติเริ่มต้นท่ามกลางขุนเขาอันเงียบสงบในภาคเหนือ โดยเชฟต่อ จากห้องอาหาร Latest Recipe โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท (Le Méridien Chiang Rai Resort) นำเสนอ ข้าวซอย อาหารประเภทเส้นที่มีหลายรสชาติที่ชอบรับประทานเป็นประจำตั้งแต่เล็กจนโตที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยข้าวซอยสูตรนี้มีรสชาติเผ็ดร้อนจากพริกบางช้าง จากนั้นมุ่งหน้าสู่อีสาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่กว้างใหญ่และเขียวชอุ่ม ซึ่งเชฟปลา ผู้ที่มีบ้านเกิดที่จังหวัดศรีสะเกษและตอนนี้กำลังมอบความสุขให้กับนักชิมที่ห้องอาหาร EKKALUCK โรงแรมมาดี ไปดี กรุงเทพ ออโตกราฟ คอลเล็คชั่น (Madi Paidi Bangkok, Autograph Collection) ได้ยกระดับ ส้มตำไก่ย่าง แบบคลาสสิกด้วยพริกขี้หนูสดจากอีสาน ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดจัดจ้านและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงกระเทียมไทยเพื่อเพิ่มความหอม ส่วนเชฟปุ้ยจากห้องอาหาร Praya Kitchen โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง จะนำเสนอเมนูโปรดของเธอ นั่นก็คือ ลาบหมู นับเป็นเมนูคลาสสิกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นการยำหมูสับที่ทำสดใหม่ หอม และเผ็ดร้อน
เดินทางมาต่อที่ภาคกลางของประเทศไทย เชฟไก่ จากห้องอาหาร Thara Thong โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ (Royal Orchid Sheraton Riverside Hotel Bangkok) ได้นำเส้นจันท์ ของดีจังหวัดจันทบุรี ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องเนื้อสัมผัสที่นุ่มแต่ยังคงเคี้ยวหนึบ มาปรุงเป็น ผัดไทยเส้นจันท์ เมนูสตรีทฟู้ดประเภทผัดจานโปรดที่เขาทำเป็นประจำสำหรับครอบครัว และเชฟต้น จากห้องอาหาร The House of Smooth Curry โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล (The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok) เสิร์ฟ ต้มยำกุ้ง รสเผ็ดเปรี้ยวสุดพิเศษ เมนูซึ่งชื่อเสียงและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโก เริ่มการเตรียมน้ำซุปด้วยการเคี่ยวหัวกุ้งพร้อมกับข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด และหอมแดงอย่างพิถีพิถันเพื่อสร้างรสชาติและกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ ส่วนแกงเขียวหวาน อาหารคลาสสิกของภาคกลางอีกเมนู ได้รับการตีความใหม่โดยเชฟโจ จากห้องอาหาร Paii โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ (W Bangkok) โดยใช้วัตถุดิบออร์แกนิกที่มาจากท้องถิ่นเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุด นี่เป็นเมนูแรกที่เชฟโจทำช่วงไปเรียนต่อที่ออสเตรเลีย ดังนั้นเมนูนี้จึงเป็นที่ชื่นชอบของเขามาก
ล่องสู่ภาคใต้ เชฟจา จากห้องอาหาร Takieng โรงแรม เรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา (Renaissance Phuket Resort & Spa) เน้นย้ำคุณค่าของการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและความยั่งยืนด้วยการเลือกใช้ ใบชะพลู กะปิจากกระบี่ และขมิ้นจากสุราษฎร์ธานี มาปรุงแกงกะทิใบชะพลู ซึ่งเป็นรสชาติที่แท้จริงของภาคใต้ และเชฟเพ็ญ จาก Mama’s Kitchen โรงแรม ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ในยางบีช (Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach) ขอเชิญชวนนักชิมมาลิ้มลอง แกงมัสมั่น ที่เข้มข้นและรสจัดจ้าน ซึ่งแกงนี้ได้ใส่พริกแห้งและกะปิลงไปด้วย เธอเชื่อว่านี่เป็นหนึ่งในอาหารไทยที่ท้าทายที่สุดในการปรุง และเธอโขลกและคั่วพริกแกงที่ทำเองอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้รสชาติที่โดดเด่น
สำหรับแขกที่กำลังมองหาอาหารไทยที่ให้ความรู้สึกสบาย ๆ เหมือนได้รับประทานอาหารฝีมือคุณแม่ เชฟอ้อย จากห้องอาหาร The Siam Tea Room โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park) นำเสนอเมนูผัดกะเพราหมู ซึ่งเป็นเมนูง่าย ๆ แต่มีรสชาติเข้มข้น โดยใช้กะเพราแดงและพริกสามชนิดเพื่อสร้างรสชาติเผ็ดร้อนและกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นอาหารหลักในชีวิตประจำวันของคนไทยที่ปลุกเร้าทุกประสาทสัมผัส ทุกมื้อปิดท้ายด้วยของหวานอย่างข้าวเหนียวมะม่วง ซึ่งเป็นขนมหวานประจำชาติของไทยที่รังสรรค์โดยเชฟชัช จากห้องอาหาร Chon Som โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท แบงค์คอก สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท (Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport ) โดยใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูชั้นเยี่ยมจากจังหวัดสกลนครและมะม่วงน้ำดอกไม้สด เชฟชัชเติบโตมากับการกินมะม่วงสดจากต้นในสวนหลังบ้านคุณยายของเขา ข้าวเหนียวมะม่วงจึงเป็นของหวานที่สื่อถึงตัวตนของเขาอย่างลึกซึ้ง
เมนู อร่อย บอนวอย ทั้งสิบรายการจะมีให้บริการที่โรงแรมและรีสอร์ทในพอร์ตฟอลิโอของแมริออทที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 และสมาชิกแมริออท บอนวอย ยังสามารถสะสมคะแนนจากทุกมื้ออาหารได้อีกด้วย! หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ อร่อย บอนวอย กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.marriott.com/en-us/dining/campaign/aroi-bonvoy.mi
แมริออท บอนวอย เป็นมากกว่าการเข้าพักในโรงแรม โดยครอบคลุมพอร์ตโฟลิโอแบรนด์ชั้นนำมากกว่า 30 แบรนด์และจุดหมายปลายทางกว่า 10,000 แห่ง โปรแกรมการเดินทางที่ได้รับรางวัล รวมถึงประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งเชื่อมโยงสมาชิกเข้ากับผู้คน สถานที่ และสิ่งที่พวกเขารัก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมริออท บอนวอย กรุณาเข้าไปที่ marriottbonvoy.com