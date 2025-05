AWC กับ ททท. ร่วมฉลองเดือนแห่งความหลากหลายกับกิจกรรม “AWC Let’s Pride” ในธีม “Freedom to Love”

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร เฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจตลอดมิถุนายนนี้ ด้วยความสนุกต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกผ่านแคมเปญ “AWC Let’s Pride” ในธีม “Freedom to Love” สนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลาย เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางแห่งการเฉลิมฉลองและการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกผ่านไฮไลต์กิจกรรมในแคมเปญทั้งในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ประกอบด้วย Parade on the Runway ขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่ในเชียงใหม่ด้วยความร่วมมือกับ ททท., จังหวัดเชียงใหม่, และ อบจ. เชียงใหม่ รวมถึงกิจกรรมเฉลิมฉลองที่โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่นกิจกรรมคอนเสิร์ต Pride Music จากศิลปินคุณภาพ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ Pride Inspiration ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจ และกิจกรรม Pride Stay กับข้อเสนอพิเศษจากโรงแรมในเครือ AWC ทั่วประเทศ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ AWC ด้านความยั่งยืนภายใต้กรอบ 3BETTERs ในมิติBetter People ที่ให้ความสำคัญกับการเคารพความแตกต่างหลากหลายและสร้างโอกาสอย่างเสมอภาค ผ่านกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งเดือนPride Month ในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เฉลิมฉลองตัวตนของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจมร. ไมเคิล ฮาริท หัวหน้าคณะกลุ่มธุรกิจคอมเมอร์เชียล บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “AWC ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่านการจัดแคมเปญและกิจกรรมเฉลิมฉลอง Pride Month ภายใต้แนวคิด ‘AWC Let’s Pride’ ในธีม‘Freedom to Love’ ซึ่งจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะจุดหมายปลายทางที่เปิดกว้างและให้คุณค่ากับความหลากหลาย เราขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างสีสันและพลังบวกให้กับชุมชน สะท้อนเจตนารมณ์ของ AWC ในการสร้างสังคมที่เคารพในความแตกต่าง และเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้แสดงตัวตนอย่างภาคภูมิ ตามพันธกิจสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าให้ทุกคน”มร. ซุเฟียน เซราวี หัวหน้าคณะกลุ่มโรงแรม บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “AWC ให้ความสำคัญกับการยกระดับประสบการณ์การเข้าพักที่สะท้อนถึงการให้เกียรติกับความหลากหลาย ความแตกต่าง และความเท่าเทียม เราภูมิใจที่โรงแรมในเครือทั้ง 23 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในเมืองท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศพร้อมร่วมแคมเปญ ‘Pride Stay’ อย่างภาคภูมิใจ นำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับการเข้าพักหรือแพ็กเกจงานแต่งงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟตลอดเดือนแห่งความภาคภูมิใจ ภายใต้แนวคิด ‘Freedom to Love’ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ AWC ในการสร้างสรรค์จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่เปิดกว้างและยั่งยืน พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกแห่งความเท่าเทียมและการเฉลิมฉลองความหลากหลาย”ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองความหลากหลายกับกิจกรรม “AWC Let’s Pride” ในธีม“Freedom to Love” รวมพลังแห่งความภาคภูมิใจในความเท่าเทียมและความหลากหลายไปด้วยกันได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2568 ทั้งในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ กับกิจกรรมไฮไลท์ประกอบด้วย• Parade on The Runway เริ่มต้นนับถอยหลังสู่เดือนแห่งความหลากหลายผ่านกิจกรรมขบวนพาเหรดสีสันจาก AWC กลุ่มโรงแรมและศูนย์การค้าในเครือ และพันธมิตรในเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในกิจกรรมขบวนพาเหรดจากพุทธสถานเชียงใหม่ถึงลานประตูท่าแพในวันที่ 25 พฤษภาคม 2568 ตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป ต่อเนื่องด้วยกิจกรรมเฉลิมฉลองเต็มรูปแบบที่โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ในวันที่ 7 มิถุนายน 2568ตั้งแต่ 16.00 น. เป็นต้นไป จัดเต็มกิจกรรมสนุกสุขสันต์ พร้อมด้วยเซเลปชื่อดังมากมายที่จะมาสร้างสีสัน ส่งต่อแรงบันดาลใจและพลังงานบวก ให้ได้เพลิดเพลินไปกับการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจ กับบรรยากาศการตกแต่งภายในโครงการต่างๆ ในเครือ AWC ในธีมแห่งความหลากหลายและอิสระแห่งความรัก• Pride Music เปล่งเสียงแห่งความภาคภูมิใจให้ดังก้อง ร่วมสนุกไปกับเสียงเพลงอันไพเราะกับ เพียว เอกพันธ์ แชมป์ The Voice All Stars คนแรก ดื่มด่ำไปกับโลกแห่งเสียงเพลงที่รังสรรค์ด้วยหัวใจ ถ่ายทอดเรื่องราวและความรู้สึกผ่านท่วงทำนอง ณ โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ในวันที่ 7 มิถุนายน 2568 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป• Pride Inspiration กิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมาย ออกแบบมาเพื่อส่งต่อคุณค่า แรงบันดาลใจ และจุดประกายความคิดอันยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นo Pride Story ร่วมแบ่งปันประสบการณ์อันล้ำค่าของคุณ ส่งต่อเรื่องราวแต่ละบทสำคัญในชีวิต ที่อาจเปลี่ยนมุมมอง มอบแรงบันดาลใจ และเป็นบทเรียนให้กับใครได้อีกหลายคน โดยกิจกรรม “AWC Let’s Pride” ในธีม “Freedom to Love”ในปีนี้ ขอเชิญชวนคู่รัก LGBTQ+ ทุกเพศทุกวัยร่วมแชร์เรื่องราวน่าประทับใจหรือจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตในรูปแบบบทความ เพื่อส่งต่อประสบการณ์แห่งความภาคภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเอง โดยเรื่องราวของผู้ที่ได้รับเลือกจำนวน 2 รางวัล จะได้รับบัตรรับประทานอาหารสุดเอ็กซ์คลูซีฟจำนวน 2 ท่าน มูลค่า 7,000 บาท จากห้องอาหาร Nobu Bangkok พร้อมสัมผัสเสน่ห์แห่งรสชาติอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมโดยเชฟระดับโลก กับวิวกรุงเทพฯ แบบ 360 องศา จากบนรูฟทอปของโครงการ “EA”Rooftop at The Empire (เอ-ญ่า)• Pride Stay ต้อนรับเดือนมิถุนายนแห่งความภาคภูมิใจด้วยโปรโมชั่นพิเศษ และข้อเสนอเอ็กซ์คลูซีฟจากโรงแรมในเครือ AWC ในเมืองท่องเที่ยวอันโดดเด่นทั่วไทย โดยโรงแรมทุกแห่งในเครือพร้อมมอบประสบการณ์สุดประทับใจ ตั้งแต่สิทธิประโยชน์การเข้าพักที่คัดสรรมาอย่างดี ไปจนถึงแพ็กเกจงานแต่งงานสุดโรแมนติก เพื่อเติมเต็มสีสัน ความสุข และความหมายแห่งการเฉลิมฉลองให้กับแขกทุกท่าน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2568 ที่โรงแรมในเครือดังต่อไปนี้1. โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ เเพ็คเกจงานเเต่งงาน Rainbow Bliss Price ราคาเริ่มต้น 250,000 บาท (จากราคาปกติ 350,000 บาท)2. โรงแรม ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เเพ็คเกจงานเเต่งงาน ราคาเริ่มต้น 250,000บาท (จากราคาปกติ 300,000 บาท)3. โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรสกรุงเทพ สาทร ห้องพักสำหรับคู่รัก 2,099 บาท(จากราคาปกติ 2,354 บาท)4. โรงแรม มีเลีย เชียงใหม่, ไทยแลนด์เเพ็คเกจงานเเต่งงาน ราคาเริ่มต้น 100,000 บาท5. โรงแรม มีเลีย พัทยา โฮเต็ล ประเทศไทย ส่วนลดพิเศษทั้งห้องพักสูงสุด 10% และส่วนลดอาหารสูงสุด 20%ผู้ที่สนใจสามารถตรวจรายชื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเครือ AWC ที่เข้าร่วมแคมเปญ“AWC Let’s Pride” ในธีม “Freedom to Love”เพื่อร่วมฉลองความหลากหลาย ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจโรงแรม ศูนย์การค้า ไปจนถึงอาคารสำนักงานรวมทั้งสิ้น 30 แห่ง ที่พร้อมมอบโปรโมชั่นและราคาสุดพิเศษให้กับคู่รักทุกเพศทุกวัยตลอดเดือนแห่งความภาคภูมิใจในปีนี้รายชื่อโครงการที่ร่วมแคมเปญ ประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและไลฟ์สไตล์• โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น• พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ เชียงใหม่• ฟีนิกซ์กลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงาน• อาคาร "เอ็มไพร์"• แอทธินี ทาวเวอร์• อาคาร 208 แบงค๊อก• อินเตอร์ลิ้งค์ ทาวเวอร์ บางนากลุ่มธุรกิจโรงแรม• โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล• โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ• โรงแรม ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ• โรงแรม ดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพ• โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร• โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค• โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์• โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ• โรงแรม อินน์ไซด์ บาย มีเลีย กรุงเทพ สุขุมวิท• โรงแรม สวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา• โรงแรม เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล• โรงแรม มีเลีย เชียงใหม่, ไทยแลนด์• อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง โฮเทล• บันยันทรี กระบี่• หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา• ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, ในยาง บีช• โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์• บันยันทรี สมุย• โรงแรม มีเลีย เกาะสมุย, ไทยแลนด์• เชอราตัน สมุย รีสอร์ท• วนาเบลล์ เอ ลักซ์ชูรี คอลเลคชั่น รีสอร์ท เกาะสมุย• เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต• โรงแรม มีเลีย พัทยา โฮเต็ล ประเทศไทย