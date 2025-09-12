NIA เปิดเวทีแสดงศักยภาพนวัตกรรมอาหารไทยที่พร้อมขับเคลื่อนสู่ตลาดสากล ตอกย้ำนวัตกรรมจากครัวไทยที่ไม่ได้มีดีแค่รสชาติ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมThai Kitchen: Demo Day สำหรับเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอาหารจำนวน10 บริษัท ที่ผ่านการพัฒนาจากโครงการ Thai Kitchen: Crafted FoodTech Accelerator Program ได้แสดงศักยภาพต่อหน้านักลงทุน ผู้ส่งออก ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนชั้นนำ เพื่อสร้างโอกาสขยายการเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA กล่าวในพิธีเปิดงานว่า "วันนี้เราได้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมอาหารไทยทั้ง 10 บริษัท ที่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านอาหาร แต่เป็นการยกระดับความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของตลาดโลก ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำสมัย"
โครงการ Thai Kitchen: Crafted FoodTechAccelerator Program เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ 4G ของ NIA คือ Groom-Grant – Growth - Global ที่มุ่งสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งก่อนแล้วจึงให้การสนับสนุนทางการเงิน พัฒนาการเติบโตและขยายสู่ตลาดสากล ซึ่งวันนี้สิ่งที่ทำให้ภาคภูมิใจคือ ผู้ประกอบการเหล่านี้ไม่ได้เพียงแค่คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ยังนำวัตถุดิบและเทคโนโลยีของไทยมาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม สามารถนำเสนอ 'เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของคนไทย' สู่ตลาดโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ ไม่ว่าจะเป็นการใช้วัตถุดิบจากช่อดอกมะพร้าว มะขาม หรือสมุนไพรไทยรวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีในการแปรรูปอาหารคิดค้นด้วยฝีมือคนไทย
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ คณะกรรมการได้ประกาศผลรางวัลให้แก่ผลงานที่มีศักยภาพโดดเด่นจาก 10 นวัตกรรมที่พร้อมจะเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมอาหารไทย โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ทั้งนี้ ยังมีอีก 7 นวัตกรรม ได้แก่
1) Chiwadi - Fruii Coconut Gummies เยลลี่น้ำมะพร้าวฟังก์ชันดัชนีน้ำตาลต่ำ เคี้ยวเพลินจากธรรมชาติ 100% ไม่มีสารกันเสีย ไม่เพิ่มน้ำตาลตอบโจทย์กลุ่มคนรักสุขภาพที่กำลังเติบโต และเจาะตลาดเวลเนสมูลค่าสูงด้วยผลิตภัณฑ์คลีนเลเบล
2) Kemkon Food - PlantKraprow กะเพราแพลนต์เบสเข้มข้นพร้อมทาน เหมาะสำหรับร้านอาหารโรงครัวกลาง Quick Service Restaurant - QSR) และการส่งออก นำเสนอรสชาติไทยแท้แบบวีแกนสู่ตลาดอาหารโลก
3) AVAGAN - Plant-Based Cheese ผู้บุกเบิกชีสแพลนต์เบสจากเมล็ดมะม่วงหิมพานต์และถั่วเหลืองเนื้อนุ่ม
กลมกล่อม ละลายได้ ไร้แลคโตส ไร้คอเลสเตอรอล เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพและผู้บริโภคที่แพ้แลคโตส
4) SWP - Mallkam Tamarind Concentrate น้ำมะขามเปียกเข้มข้นที่ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีผสมผสาน ซึ่งช่วยคงรสชาติ กลิ่นหอม และคุณค่าทางโภชนาการได้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุด
5) ASI - Starry Snacks ผลไม้อบแห้งและขนมไทยฟรีซดราย รสชาติไทยแท้ เก็บได้นาน พร้อมส่งออก คงรสชาติและความหอมด้วยเทคโนโลยีฟรีซดรายพิเศษ เช่น ข้าวเหนียวมะม่วงและผลไม้กรอบ พร้อมรับผลิต OEM
6) Plant Origin - Exx Egg Replacer ผงทดแทนไข่จากรำข้าวไฮโดรไลซ์ โปรตีนย่อยง่ายสำหรับสายคลีน ทดแทนไข่ ทำอาหารได้หลากหลายชนิดปราศจากสารก่อภูมิแพ้ เหมาะสำหรับการทำเบเกอรี่และอาหารสำหรับผู้สูงอายุ
7) Foodle Noodle - Thai Rice Noodles เส้นข้าวไทยสูตรที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ ใยอาหารสูงโปรตีนจากพืช จากข้าวไทย 100% ฉลากสะอาด(Clean Label) ปราศจากกลูเตน ส่งออกได้ทั่วโลกเหมาะกับตลาดสุขภาพ
“โครงการนี้สะท้อนถึงการสนับสนุนจาก NIA ที่ไม่ได้เพียงแค่ให้เงินทุน แต่ครอบคลุมถึงโอกาสและทิศทางการขับเคลื่อนนวัตกรรม โดยมีทั้งการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การพัฒนาทักษะการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่าย และการสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาด โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน การปรับปรุงกระบวนการผลิต การสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็ง และการเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายตลาด หลายรายสามารถเพิ่มรายได้และขยายฐานลูกค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การเข้าร่วมโครงการยังช่วยให้ผู้ประกอบการได้สร้างเครือข่ายกับนักลงทุน ผู้ส่งออก และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต จะเห็นได้ว่าความสำเร็จในวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น NIA พร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการเหล่านี้ในการขยายตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างผลงานของผู้ประกอบการไทยให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่อนาคต โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารเป็นครัวของโลก" ดร.กริชผกา กล่าวทิ้งท้าย