EAT OUT กับแมริออท บอนวอย กลับมาอีกครั้ง! พบกับเทศกาลความอร่อยตลอด 3 เดือนทั่วไทย

สมาชิกแมริออท บอนวอย เตรียมสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยที่ยากจะห้ามใจ พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ กับตัวเลือกมากมายทั้งเมนูจานเด็ด เซตเมนู และบุฟเฟต์ ณ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือทั่วประเทศ ตลอดเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม 2568กรุงเทพฯ ประเทศไทย – พฤษภาคม 2568 – แมริออท บอนวอย (Marriott Bonvoy) โปรแกรมและมาร์เก็ตเพลสด้านการเดินทางจากแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Marriott International) ที่คว้ารางวัลมาแล้วมากมาย ขอเชิญสมาชิกคนสำคัญของเราร่วมสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยระดับเวิลด์คลาสกับการกลับมาของแคมเปญ “Eat Out กับ แมริออท บอนวอย” เทศกาลอาหารสุดพิเศษที่จัดขึ้นต่อเนื่องตลอด 3 เดือน พร้อมนำเสนอโปรโมชั่นสุดคุ้มจากร้านอาหารในโรงแรมเครือแมริออททั่วประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 เทศกาลอาหารระดับประเทศนี้จะนำเสนอตำรับอาหารเลื่องชื่อและเมนูที่คัดสรรมาอย่างดีจากเชฟมืออาชีพภายในโรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมริออท โดยทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเลือกอิ่มอร่อยกับ 2 โปรโมชั่นสุดคุ้ม ได้แก่ Tier 1 มื้อสุดพิเศษในราคาเพียง 990 บาทสุทธิ และ Tier 2 ในราคาเพียง 1,590 บาทสุทธิเท่านั้นโปรโมชั่นเหล่านี้สามารถใช้ได้ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมริออทในหลายจังหวัด อาทิ กรุงเทพฯ ภูเก็ต เขาหลัก หัวหิน เชียงใหม่ และอีกมากมาย!ในกรุงเทพฯ แขกของ Rossini’s ร้านอาหารอิตาเลียนต้นตำรับ ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล กรุงเทพฯ (Sheraton Grande Sukhumvit, a Luxury Collection Hotel) จะได้ลิ้มลอง "La Notte Romantica" คอร์สเมนูสุดพิเศษแบบเต็มอิ่ม พร้อมเครื่องดื่ม 2 แก้ว ในราคาสุทธิเพียง 1,590 บาท ขณะที่ VIU ร้านอาหารเมดิเตอร์เรเนียนสุดหรู ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ (The St. Regis Bangkok) มอบประสบการณ์การรับประทานอาหารเซตกลางวันเชิงธุรกิจ แบบ 3 คอร์สให้บริการในราคาเพียง 990 บาทสุทธิต่อท่าน ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ (Royal Orchid Sheraton Riverside Hotel Bangkok) แขกที่เข้าพักจะได้เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มและของว่างซิกเนเจอร์ “SYC Aperitivo” ที่ประกอบด้วยแอพพิไทเซอร์ 1 อย่าง และเบลลินี่ 2 แก้ว พร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่ Siam Yacht Club ในราคาสุทธิเพียง 990 บาท ส่วนโรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท (Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit) เชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบอาหารสไตล์อเมริกันร่วมสัมผัสบรรยากาศของดังย่าน Meatpacking District ใจกลางนิวยอร์ก ด้วยเซตอาหารแบบ 3 คอร์สที่ The District Grill Room & Bar ซึ่งประกอบด้วยเนื้อสตริปลอยน์เกรนฟีด ไก่อบกระทะ และเมนูอื่นๆ อีกมากมาย ในราคาสุทธิเพียง 990 บาทต่อท่านผู้ที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียมสามารถเลือกอิ่มอร่อยแบบไม่อั้นกับเมนูตามสั่ง (All You Can Eat À La Carte) ที่ห้องอาหาร Kisso โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok) หรือเพลิดเพลินกับค่ำคืนสุดพิเศษกับเมนูกระทะร้อนที่ KAEN Teppanyaki & Gril ห้องอาหารคิสซึอิเซน โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ (Bangkok Marriott Hotel The Surawongse) ซึ่งรวมถึงเมนูหอยเชลล์ฮอกไกโด (Hokkaido scallops) และเนื้อวากิวทาจิมะ อิ่มอร่อยกับทั้งสองเมนูนี้ในราคาสุทธิเพียง 1,590 บาทต่อท่านเท่านั้นบนเนินเขาที่เย็นสบายของเชียงใหม่ นักชิมจะได้ดื่มด่ำกับรสชาติแบบอิตาเลียนผ่านเซตเมนูพิเศษที่ห้องอาหาร Favola ณ โรงแรมเชียงใหม่ แมริออท โฮเทล (Chiang Mai Marriott Hotel) ซึ่งรวมเมนูขึ้นชื่อของ Chef Luca ในราคาสุทธิเพียง 1,590 บาท และที่ชายหาดที่เงียบสงบของหัวหิน ห้องอาหารริมทะเล Luna Lanai ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา (Sheraton Hua Hin Resort & Spa) ก็มีเซตมื้อกลางวัน “Luna Lunch Set” ให้บริการในราคาสุทธิเพียง 990 บาทเท่านั้นที่ภูเก็ต เดอะ นาคา ไอส์แลนด์ อะ ลักชัวรี คอลเลคชั่น รีสอร์ต แอนด์ สปา ภูเก็ต (The Naka Island, a Luxury Collection Resort & Spa) นำเสนอเมนูแซลมอนที่ปรุงในน้ำมันมะกอกสุดพิเศษ (Olive Oil Salmon) ในราคาสุทธิเพียง 990 บาท พร้อมวิวทะเลสุดโรแมนติกที่ห้องอาหาร Rum Chapel ส่วนห้องอาหาร Yue Restaurant & Bar ณ โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ตทาวน์ (Courtyard by Marriott Phuket Town) ซึ่งเป็นร้านอาหารกวางตุ้งที่คว้ามาแล้วหลายรางวัล นำเสนอเซตเมนูแบบ 5 คอร์สสุดประทับใจ รวมเมนูเนื้อย่างสูตรพิเศษและอาหารทะเลชั้นเลิศ ในราคาสุทธิเพียง 1,590 บาทสำหรับผู้ที่ต้องการลิ้มลองอาหารทะเลแบบเต็มอิ่ม เขาหลัก แมริออท บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa) ขอเชิญลิ้มลองรสชาติฉ่ำลิ้นของล็อบสเตอร์ภูเก็ตที่มีให้บริการในห้องอาหารถึง 3 แห่ง ได้แก่ Goji Kitchen + Bar, Lido Beach Restaurant & Lounge และ Panasia Grill & Bar ในราคาสุทธิเพียง 1,590 บาทเท่านั้นนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโปรโมชั่นความอร่อยที่ให้บริการร่วมกับ แมริออท บอนวอย ในดินแดนแห่งรอยยิ้มตลอดเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม โดยมีตัวเลือกมากมายในราคาที่จับต้องได้ ทั้งสำหรับชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ อีกทั้งยังสามารถสะสมคะแนนได้ทุกครั้งที่จอง นับเป็นโปรโมชั่นสำหรับการรับประทานอาหารมื้อพิเศษในประเทศไทยที่คุ้มค่าที่สุด!“Eat Out กับแมริออท บอนวอย” เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก แมริออท บอนวอย เท่านั้น หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก คลิกที่นี่เพื่อสมัครฟรี! ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “Eat Out กับแมริออท บอนวอย” และจองโต๊ะของคุณได้ที่ https://www.marriott.com/en-us/dining/campaign/eat-out-with-marriott-bonvoy-thailand-2025.mi