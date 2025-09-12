งานเวดดิ้งแฟร์ “Marry Me at Marriott“ เวดดิ้งแฟร์สองวันแบบจัดเต็ม ข้อเสนอสุดพิเศษ พบกันในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2568 ณ โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย: 12 กันยายน 2568 – “Marry Me at Marriott” งานเวดดิ้งแฟร์และฮันนีมูนโดย แมริออท บอนวอย (Marriott Bonvoy) กลับมาจัดที่กรุงเทพฯ อีกครั้งในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งจะเป็นเวลาสองวันที่เต็มไปด้วยกิจกรรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คู่บ่าวสาวทุกคนได้กล่าวคำมั่นสัญญาอันเป็นนิรันดร์ ณ ตัวเลือกสถานที่จัดงานอันสวยงามมากมายในประเทศไทย
งานที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้จะจัดขึ้นที่โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท (Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit) ในวันที่ 4 และ 5 ตุลาคม 2568 มอบประสบการณ์แบบครบครันให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือนักวางแผนการจัดงานมืออาชีพ เพื่อเนรมิตให้วันสำคัญของคุณเป็นวันแห่งความทรงจำที่มิอาจลืมเลือน ณ โรงแรมและรีสอร์ทในพอร์ตฟอลิโอของแมริออท บอนวอย ทั่วประเทศไทย ตั้งแต่งานพิธีที่หรูหราในเมืองไปจนถึงการเฉลิมฉลองริมหาดทรายอันสวยงาม อีเวนต์นี้จัดขึ้นที่ห้องเบญจสิริ บอลรูมขนาด 490 ตารางเมตร ซึ่งเป็นศูนย์รวมครบวงจรตอบทุกโจทย์สำหรับทุกคนที่กำลังวางแผนงานวันพิเศษของตนเอง
ที่งาน “Marry Me at Marriott” แขกจะได้พบปะกับตัวแทนจากโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำ 37 แห่งในประเทศไทย ครอบคลุมถึง 9 จุดหมายปลายทางยอดนิยม ได้แก่ กรุงเทพฯ หัวหิน พัทยา ระยอง ภูเก็ต เขาหลัก กระบี่ เกาะสมุย และเชียงใหม่ และค้นพบสถานที่จัดงานที่น่าทึ่งมากมาย ตั้งแต่ห้องบอลรูมที่หรูหราไปจนถึงชายหาดทรายสีทอง พร้อมแพ็กเกจที่น่าสนใจ การตกแต่งที่ออกแบบเฉพาะตัว บริการอาหารและเครื่องดื่มที่สร้างสรรค์ บริการด้วยความใส่ใจ และอื่น ๆ อีกมากมาย ทุกงานสามารถปรับให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อเปลี่ยนทุกภาพในความฝันของพวกเขากลายเป็นความจริงที่สมบูรณ์แบบ
ภายในงานผู้เข้าร่วมยังจะได้พบปะกับพาร์ทเนอร์ผู้เชี่ยวชาญของแมริออท บอนวอยกว่า 11 ราย ไม่ว่าจะเป็นนักวางแผนงานแต่งงาน ร้านตัดชุด ร้านเครื่องประดับ ช่างแต่งหน้า ผู้เชี่ยวชาญด้านสปาและความงาม บริการแสงและเสียง ช่างภาพ ช่างวิดีโอ และอื่น ๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ เตรียมเต็มอิ่มกับการแสดงสดและกิจกรรมให้ความรู้มากมาย เช่น เคล็ดลับในการจัดแสงและเสียงที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานแต่งงาน คำแนะนำด้านอาหารจากเชฟผู้เชี่ยวชาญของแมริออท เทรนด์ของที่ระลึกสำหรับงานแต่งงานล่าสุด เคล็ดลับการดูแลผิวหน้าและจัดแต่งทรงผม แฟชั่นโชว์ชุดแต่งงาน และอีกมากมาย! ธีมสีของเวดดิ้งแฟร์ครั้งนี้ คือ สี “Dusty Rose” และสี “Dark Brown” ซึ่งเป็นโทนสีที่ให้ความรู้สึกสงบและสะท้อนถึงความสง่างามและความเรียบง่ายหากเปี่ยมด้วยเสน่ห์แบบมีระดับ
คู่รักเตรียมลุ้นรับรางวัลจากโรงแรมที่เข้าร่วมงานผ่านการจับฉลาก และคู่รักที่ยืนยันการจองภายในงานเวดดิ้งแฟร์จะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 100,000 บาท และคะแนนแมริออท บอนวอยสูงสุดถึง 60,000 คะแนน! ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้ บ่าวสาวคู่แรกที่ยืนยันการจองภายในงานจะได้รับแพ็กเกจถ่ายภาพพรีเวดดิ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 4 ชั่วโมงกับ Sanit.portfolio ในขณะที่ 20 คู่แรกจะยังได้รับเซ็ตของขวัญ Chloé Scented Body Care และ Burberry Beauty Makeup มูลค่ารวม 10,000 บาท
ไม่ว่าคุณกำลังวางแผนงานแต่งงานสุดอลังการใจกลางเมืองหรืองานเฉลิมฉลองแบบเป็นอบอุ่นบนชายหาดที่เงียบสงบ “Marry Me at Marriott” พร้อมที่จะมอบแรงบันดาลใจให้กับทุกคู่รัก
งาน “Marry Me at Marriott” จะจัดขึ้นที่ห้องเบญจสิริบอลรูม โรงแรมแบงค็อก แมริออท สุขุมวิท ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 4 และ 5 ตุลาคม 2568 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์
https://www.marriott.com/en-us/marriott-brands/portfolio/Thailand_Wedding_Fair.mi
*โรงแรมและรีสอร์ทที่เข้าร่วมงาน “Marry Me at Marriott” ได้แก่:
1.โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท (Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit)
2.โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ (Bangkok Marriott Hotel The Surawongse)
3.โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (Bangkok Marriott Marquis Queen's Park)
4.โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ (Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel)
5.โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล (The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok)
6.โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ (The St. Regis Bangkok)
7.รงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ (Royal Orchid Sheraton Riverside Hotel Bangkok)
8.โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok)
9.โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ (JW Marriott Hotel Bangkok)
10.โรงแรมโฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท 15 (Four Points by Sheraton Bangkok, Sukhumvit 15)
11.โรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพฯ - สุขุมวิท 11 (Aloft Bangkok Sukhumvit 11)
12.โรงแรม แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์ สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพ (Marriott Executive Apartments Sukhumvit Park )
13.โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ (Le Méridien Bangkok)
14.เลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Le Méridien Suvarnabhumi , Bangkok Golf Resort & Spa)
15.โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล กรุงเทพฯ (Sheraton Grande Sukhumvit, a Luxury Collection Hotel, Bangkok)
16.โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ (W Bangkok)
17.โรงแรมม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ (Moxy Bangkok Ratchaprasong)
18.เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา (Renaissance Pattaya Resort & Spa)
19.ระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา (Rayong Marriott Resort & Spa)
20.หัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา (Hua Hin Marriott Resort & Spa)
21.เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา (Sheraton Hua Hin Resort & Spa)
22.เชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลลา (Sheraton Hua Hin Pranburi Villas)
23.ดับเบิ้ลยู เกาะสมุย (W Koh Samui)
24.วนาเบลล์ เอ ลักซ์ซูรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท เกาะสมุย (Vana Belle, A Luxury Collection Resort, Koh Samui)
25.ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช (Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach)
26.เรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา (Renaissance Phuket Resort & Spa)
27.เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ต (Le Méridien Phuket Beach Resort)
28.เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ต แอนด์ สปา (JW Marriott Phuket Resort & Spa)
29.เจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา (JW Marriott Khao Lak Resort & Spa)
30.เขาหลัก แมริออท บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa)
31.โรงแรมเชียงใหม่ แมริออท โฮเทล (Chiang Mai Marriott Hotel)
32.โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท (Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport)
33.โรงแรมมิวส์ กรุงเทพ, ออโตกราฟ คอลเลคชั่น (Hotel Muse Bangkok, Autograph Collection)
34.โรงแรมโฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท 22 (Four Points by Sheraton Bangkok, Sukhumvit 22)
35.เลอ เมอริเดียน เขาหลัก รีสอร์ต แอนด์ สปา (Le Méridien Khao Lak Resort & Spa)
36.พัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา (Pattaya Marriott Resort and Spa)
37.ภูเล เบย์ อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเซิร์ฟ (Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve)