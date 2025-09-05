ONSENS เพิ่มแบรนด์ขยายฐานสปา ยกระดับสู่ “Social Wellness Space”

ผู้จัดการรายวัน 360 - ONSENS ประกาศกลยุทธ์เดินหน้าขยายสาขาแบรนด์ “ยูโนะโมริ ออนเซ็น แอนด์ สปา” และ “คลาย สปา” พร้อมเปิดตัวแบรนด์ใหม่ปลายปี ขยายฐานลูกค้าในวงกว้าง ยกระดับธุรกิจสู่ Social Wellness Space ตอบรับเมกะเทรนด์ด้านสุขภาพเติบโตต่อเนื่อง จ่อเทรด SET ปีนี้
นายสมิทธิ์ เมฆอรุณกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ONSENS เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการออนเซ็นและสปาครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยการผสมผสานวัฒนธรรมการแช่ออนเซ็นแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นเข้ากับศาสตร์การนวดไทยที่มีเอกลักษณ์ และการให้บริการที่มีมาตรฐานการดูแลแบบ Omotenashi มากว่า 13 ปี โดยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม “Holistic Wellness”
บริษัทฯ ให้บริการภายใต้ 2 แบรนด์หลัก ได้แก่ “ยูโนะโมริ ออนเซ็น แอนด์ สปา” บริการออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นและร่วมกับสปาแห่งแรกในประเทศไทย บ่อออนเซ็นที่มีความหลากหลาย รูปแบบสปาที่มีความหลากหลายครอบคลุมการนวดเพื่อผ่อนคลายและเพื่อเสริมความงาม ปัจจุบันมี 4 สาขา แบ่งเป็นสาขาในประเทศไทย 3 สาขา ได้แก่ สุขุมวิท 26, สาทร 10 และพัทยา และในประเทศสิงคโปร์ 1 สาขา และ แบรนด์ “คลาย สปา” จำนวน 1 สาขา ย่านเยาวราช ให้บริการสปาในรูปแบบเดย์สปา ผสมผสานศาสตร์การนวดไทยโบราณเข้ากับเทคนิคการบำบัดสมัยใหม่
อีกทั้ง ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายใต้ชื่อ Happy Rice ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์โฮมเมด ตั้งอยู่ในสาขาของ ยูโนะโมริ ทุกสาขา และ ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ชุดยูกาตะ ผ้าพันคอ แก้วกาแฟ ที่ได้ออกแบบร่วมกับศิลปินที่มีชื่อเสียง โดยปี 2567 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากบริการออนเซ็นและสปาคิดเป็น86.62 % และรายได้จากการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์คิดเป็น 13.38%
บริษัทฯ มีกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ People Development ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริการของบุคลากร, Brand Strategy สร้างเอกลักษณ์แบรนด์ผ่านการตลาดเชิงสร้างสรรค์, Tech Integration การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ และ Business Expansion การขยายสาขาเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการต่อยอดธุรกิจโดยจับมือกับพันธมิตรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงแรมมาอย่างยาวนานเพื่อร่วมลงทุนในกิจการโรงแรม ซึ่งอยู่ในโครงการ Social Wellness Hotel & Spa โดยชูจุดแข็งในด้านการดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำในตลาด Wellness & Spa ครบวงจร อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้แตกไลน์แบรนด์ใหม่ในชื่อ PAK Massage โดยมีแผนการเปิดสาขาแรกช่วงปลายปีนี้ ซึ่งจะช่วยขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
นายเพชร คงแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวว่า จุดแข็งคือการให้บริการออนเซ็นสปาแบบดั้งเดิม ที่ลอกเลียนได้ยาก ทั้งด้านเทคนิคการให้บริการหลากหลาย และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างรอบด้าน ส่งผลทำให้มีจำนวนผู้ใช้บริการออนเซ็นสปา เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 20,844 คนต่อเดือนในปี 2565 เป็น 26,075 คนต่อเดือน ในปี 2567 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 11.85% ต่อปี
ผลประกอบการปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 288.64 เพิ่มขึ้น 5.40% จากปีก่อน กำไรขั้นต้น 44.84% และอัตรากำไรสุทธิ 11.53% ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2567 มีกำไรสุทธิ 33.29 ล้านบาท และยังสามารถรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำที่ 0.30 เท่า แสดงถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ พร้อมขยายธุรกิจและสร้างรายได้ระยะยาว
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า ONSENS เป็นหนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมออนเซ็นและสปาที่ให้บริการมานานกว่า 13 ปี มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการส่งเสริมและสืบทอดภูมิปัญญาการนวดไทยซึ่งเป็น Soft Power ที่สำคัญของประเทศ เป็นผู้บุกเบิกการให้บริการออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นร่วมกับบริการสปาอย่างครบวงจรเป็นรายแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2554 และสามารถบริหารกิจการให้เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง สามารถผ่านวิกฤตในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบาก โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และฟื้นตัวกลับมาเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลาย
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีความพร้อมในการเสนอขายหุ้นและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติคำขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) ของ ONSENS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ มีแผนในการเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 80 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.67 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย
โดยวัตถุประสงค์ของการระดมทุนครั้งนี้เพื่อ ลงทุนในโครงการ Social Wellness Hotel & Spa ทองหล่อในส่วนพื้นที่สำหรับให้บริการออนเซ็นและสปา และพื้นที่เชิงพาณิชย์ ชำระคืนเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน และ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ การระดมทุนครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจ รองรับความต้องการเมกะเทรนด์ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพที่มีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมากในอนาคต จากเทรนด์ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตสูงขึ้น