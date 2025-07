MAGURO Group เปิดแบรนด์ “BINCHO” อาหารญี่ปุ่นย่างถ่านแบบดั้งเดิมที่เมกาบางนา

ผู้จัดการรายวัน 360 - MAGURO ผู้บริหารกลุ่มแบรนด์ร้านอาหารชั้นแนวหน้าในประเทศไทย กระตุ้นตลาดธุรกิจ อาหาร สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน เปิดตัว BINCHO (บินโช) ร้านอาหารญี่ปุ่นย่างถ่านแบบญี่ปุ่นดั้ืงเดิม ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ 6 ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ ชูความโดดเด่นด้วยแนวคิด “Washoku for now” นำเสนอแก่นแท้ของอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมวีถีชนบท สู่ชีวิตคนเมือง พร้อมเสิร์ฟเมนู อาหารเซ็ตจากวัตถุดิบคุณภาพ ปรุงอย่างพิถีพิถัน ย่างด้วยถ่านบินโชตัน ในราคาคุ้มค่าที่เข้าถึง ง่ายกับทุกคน อิ่มอร่อยได้ทุกวัน เมนูอาหารเซ็ตราคาเริ่มต้นเพียง 170 บาท พร้อมเปิดให้บริการ อย่างเป็นทางการ วันที่ 9 ก.ค. 2568 สาขาแรก ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้า เมกาบางนานายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO กล่าวว่า การเปิดตัวแบรนด์ BINCHO ร้านอาหารญี่ปุ่นย่างถ่านแบบ ญี่ปุ่นดั่งเดิม ด้วยเตาย่างอิโอริ และ โรบาตายากิ เป็น 1 ในกลยุทธ์เพื่อการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้ กับ MAGURO Group ซึ่งจะช่วยเสริมให้ Ecosystem กลุ่มร้านอาหารญี่ปุ่นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมหลากหลายเซ็กเม้นท์ คือ MAGURO ร้านอาหารญี่ปุ่นและซูชิ, HITORI Shabu และ HITORI Sukiyaki, AOKI Tonkatsu ล่าสุดคือ BINCHO ย่างถ่านแบบญี่ปุ่นดั่งเดิมด้วยจุดเด่นจากแนวคิด “Washoku for now” นำเสนอแก่นแท้ของอาหารญี่ปุ่นแบบดั่งเดิมวิถีชนบท สู่ชีวิตคนเมือง ซึ่งมีความพิถีพิถันในทุก องค์ประกอบ ตั้งแต่วัตถุดิบ วิธีการปรุงอาหาร คุณค่าสารอาหาร จนถึงการรับประทานอย่างให้เวลา เพื่อต้องการซึมซับรสชาติ และดื่มด่ำประสบการณ์มื้ออาหารในชั่วขณะนั้น ซึ่งเราเล็งเห็นถึงโอกาสในการ สร้างจุดขายที่โดดเด่นและแตกต่างโดยถึงแม้ว่า สถานการณ์ธุรกิจร้านอาหารโดยรวมในปี 2568 จะเติบโต ไม่มาก โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่า มูลค่าตลาดร้านอาหารรวมจะอยู่ที่ประมาณ 646,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.8% จากปีก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นอัตราการขยายตัวที่ใกล้เคียงกับ GDP ของประเทศอีกทั้งยังกล่าวถึง 5 ปัจจัย ที่เป็นมาตรฐานใหม่ของผู้บริโภคในปัจจุบันสำหรับธุรกิจอาหาร ได้แก่ ความแปลกใหม่ ประสบการณ์ คุณภาพ สุขภาพ ราคาสมเหตุสมผล จึงทำให้มั่นใจว่า BINCHO จะ สามารถนำเสนอประสบการณ์มื้ออาหารที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่ม Mid Market ที่ชื่นชอบอาหารอร่อย แปลกใหม่ และคุ้มค่า เหมาะสมในทุกองค์ประกอบอย่างครบถ้วนทุกปัจจัยนายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO กล่าวว่า การเปิดตัวแบรนด์ BINCHO ร้านอาหารญี่ปุ่นย่างถ่านแบบ ญี่ปุ่นดั่งเดิม ด้วยเตาย่างอิโอริ และ โรบาตายากิ เป็น 1 ในกลยุทธ์เพื่อการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้ กับ MAGURO Group ซึ่งจะช่วยเสริมให้ Ecosystem กลุ่มร้านอาหารญี่ปุ่นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมหลากหลายเซ็กเม้นท์ คือ MAGURO ร้านอาหารญี่ปุ่นและซูชิ, HITORI Shabu และ HITORI Sukiyaki, AOKI Tonkatsu ล่าสุดคือ BINCHO ย่างถ่านแบบญี่ปุ่นดั่งเดิม ด้วยจุดเด่นจากแนวคิด “Washoku for now” นำเสนอแก่นแท้ของอาหารญี่ปุ่นแบบดั่งเดิมวิถีชนบท สู่ชีวิตคนเมือง ซึ่งมีความพิถีพิถันในทุก องค์ประกอบ ตั้งแต่วัตถุดิบ วิธีการปรุงอาหาร คุณค่าสารอาหาร จนถึงการรับประทานอย่างให้เวลา เพื่อต้องการซึมซับรสชาติ และดื่มด่ำประสบการณ์มื้ออาหารในชั่วขณะนั้น ซึ่งเราเล็งเห็นถึงโอกาสในการ สร้างจุดขายที่โดดเด่นและแตกต่างโดยถึงแม้ว่า สถานการณ์ธุรกิจร้านอาหารโดยรวมในปี 2568 จะเติบโต ไม่มาก โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่า มูลค่าตลาดร้านอาหารรวมจะอยู่ที่ประมาณ 646,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.8% จากปีก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นอัตราการขยายตัวที่ใกล้เคียงกับ GDP ของประเทศอีกทั้งยังกล่าวถึง 5 ปัจจัย ที่เป็นมาตรฐานใหม่ของผู้บริโภคในปัจจุบันสำหรับธุรกิจอาหาร ได้แก่ ความแปลกใหม่ ประสบการณ์ คุณภาพ สุขภาพ ราคาสมเหตุสมผล จึงทำให้มั่นใจว่า BINCHO จะ สามารถนำเสนอประสบการณ์มื้ออาหารที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่ม Mid Market ที่ชื่นชอบอาหารอร่อย แปลกใหม่ และคุ้มค่า เหมาะสมในทุกองค์ประกอบอย่างครบถ้วนทุกปัจจัยนายธีรภพ กรานเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO เผยว่า BINCHO ร้านอาหารญี่ปุ่นย่างถ่านแบบญี่ปุ่นดั้งดม สาขา เมกาบางนา มีไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การนำเสนอเมนูอาหารด้วยวิถีแห่ง Washoku ที่เน้นความพิถีพิถันในทุก รายละเอียด ซึ่งอาหารทุกจานจากวัตถุดิบหลัก อาทิ ไก่ หมู เนื้อวัว และอื่นๆ โดยเฉพาะปลา ที่คัดสรรปลา พิเศษนำเข้าจากญี่ปุ่น นำมาย่างบนถ่านบินโชตัน ถ่านไม้คุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไร้ควันและมี กลิ่นหอมบาง ๆ ย่างด้วยไฟอย่างไม่รีบเร่ง ใช้อุณหภูมิที่แม่นยำทุกองศา โดยใช้เตาระบบย่างคู่ ของญี่ปุ่น 2 ชนิด ได้แก่ “อิโอริ” และ “โรบาตะยากิ” ช่วยเผยรสชาติของวัตถุดิบออกมาทีละชั้นและใช้ข้าว Yumepirika สายพันธุ์ดีจากฮอกไกโด หุงสดใหม่ด้วยหม้อฮากามะแบบดั่งเดิม ทุกเมล็ดผ่านการควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำ เพื่อให้ได้สัมผัสที่นุ่มเหนียว เรียงตัวสวย และได้ความหวาน จากธรรมชาติ พร้อมน้ำซุปรสกลมกล่อม และเครื่องเคียงแบบญี่ปุ่นดั่งเดิม ผลิตแบบโฮมเมด ด้วยการนำ พืชผลผลิตตามฤดูกาลมาปรุงรส จัดเสิร์ฟในรูปแบบ “เทโชกุ” คืออาหารเซ็ตแบบญี่ปุ่นดั่งเดิม จัดวางด้วย ความพอดีในทุกมิติ ทั้งรสชาติ กลิ่นและรสสัมผัสอย่างสมดุล ในราคาคุ้มค่าที่เข้าถึงง่ายสำหรับทุกคน ตอบโจทย์ในการเป็นมื้ออาหารสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย และสามารถกลับมาทานซ้ำ ได้บ่อยครั้ง ซึ่งศูนย์การค้าเมกาบางนาเป็นหนึ่งในศูนย์กลางย่านเศรษฐกิจและไลฟ์สไตล์ สำหรับกลุ่ม ผู้บริโภคในพื้นที่โซนนอกเมืองฝั่งตะวันออก รวมถึงรองรับจังหวัดหัวเมืองสำคัญที่อยู่ใกล้เคียง อย่าง ฉะเชิงเทรา และชลบุรี จึงนับว่าเป็นโอกาสในการขยายฐานกลุ่มลูกค้า สร้างยอดขายได้มากขึ้นBINCHO ร้านอาหารญี่ปุ่นย่างถ่านแบบญี่ปุ่นดั่งเดิม สาขาเมกาบางนา ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้า เมกาบางนา พร้อมเสิร์ฟความประทับใจด้วยเมนูพิเศษที่ห้ามพลาด ได้แก่ ปลา Kinki ย่าง ปลาพรีเมียมจากญี่ปุ่น ที่มีรสหวานตามธรรมชาติ ย่างด้วยไฟถ่านจนหนังกรอบ เนื้อนุ่มละลายในปาก ปลาบู่ย่างซอสไซเกียว ที่หมักด้วยซอสไซเกียวสูตรพิเศษ ก่อนนำมาย่างบนถ่าน แซลมอนย่างเกลือและอิกุระ แซลมอนย่างหนังกรอบ เสิร์ฟพร้อมไข่ปลาอิกุระเค็มละมุน โดยอาหารเมนูเซ็ตราคาเริ่มต้นเพียง 170 บาท นอกจากนี้ยังมีเมนู Yakitori เมนูย่างเสียบไม้ที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยศิลปะ และวัตถุดิบถูกเลือก ด้วยความเข้าใจทุกไม้ พร้อมนำมาย่างด้วยไฟที่พอดี เริ่มต้นเพียงไม้ละ 30 บาท โอเด้งและอาหาร ว่างทานเล่นอีกหลากหลายเมนู เปิดเป็นทางการวันที่ 9 กรกฏาคม