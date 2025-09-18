SKINขายหุ้นเพิ่มทุนเกลี้ยง

"สกิน ลาบอราทอรี่ " ปิดจองซื้อหุ้น IPO นักลงทุนให้การตอบรับดี ขายกลี้ยง 44 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 1.20 บาท สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อพื้นฐานธุรกิจ และมีโอกาสเติบโตในอนาคต หลังระดมทุนเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ขยายช่องทางจัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด เตรียมลงสนามเทรด mai 24 ก.ย. นี้
ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน บริษัท สกิน ลาบอราทอรี่ จํากัด (มหาชน) หรือ SKIN กล่าวว่าการระดมทุนในครั้งนี้จะสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจให้กับ SKIN เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นบริษัทที่ไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ดังนั้นเงินระดมทุนทั้งหมดจำนวน 52.8 ล้านบาท จะถูกนำไปใช้สำหรับการต่อยอดธุรกิจอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งในด้านการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การประชาสัมพันธ์แบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และการขยายช่องทางจำหน่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
นอกจากนี้กลุ่มผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SKIN คิดเป็นสัดส่วนรวม 69.44% แบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท คือ “ผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหาร” ในสัดส่วน 55% ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายไอพีโอ จะไม่สามารถขายหุ้นได้ในระยะเวลา 1 ปี และ “ผู้ที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร” ได้ตกลงและยินยอมโดยความสมัครใจ ที่จะไม่ขายหุ้นที่ถืออยู่เพิ่มเติมจากเกณฑ์ Silent Period ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ระยะเวลาสมัครใจไม่ขายหุ้น (Voluntary Share Lockup) อีกจำนวน 20.80 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 14.44% เป็นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันแรกที่ SKIN เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแสดงถึงความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน บริษัท สกิน ลาบอราทอรี่ จํากัด (มหาชน) หรือ SKIN เปิดเผยว่า SKIN เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรก 24ก.ย.นี้ ในหมวดธุรกิจ สินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 44 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.20 บาท โดยเปิดจองซื้อหุ้นวันที่ 15-17 ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานธุรกิจ ซึ่งมีโอกาสเติบโตในอนาคต
เนื่องจาก SKIN มีการคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์ความงามในตลาดอยู่เสมอ อีกทั้งบริษัทยังมีความพร้อมในการเติบโต ประกอบกับปัจจัยด้านอุตสาหกรรมความงามที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และกระแสความนิยมจาก T-Beauty ที่เป็นหนึ่งในปัจจัยช่วยหนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมความงามในประเทศ
นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PST ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวว่า คาดว่าหุ้น SKIN จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
เนื่องจากราคาที่เสนอขาย IPO มีความเหมาะสม เมื่อพิจารณาถึงพื้นฐานธุรกิจของบริษัท ฐานะการเงิน และสภาพคล่องทางการเงินที่ดี โดยการกำหนดราคา IPO ที่หุ้นละ 1.20 บาท พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning : P/E) จากผลประกอบการ 4 ไตรมาสล่าสุด มีค่าเท่ากับ 12.00 เท่า
นายชาญวิทย์ เขียวนาวาวงศ์ษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกิน ลาบอราทอรี่ จํากัด (มหาชน) หรือ SKINผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามแบรนด์ไทยที่เข้าใจผู้บริโภคยุคใหม่ กล่าวว่า บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความสนใจการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทำให้การเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยล่าสุดทางบริษัทเพิ่งเปิดตัวไลน์สินค้าใหม่ที่เป็นเครื่องสำอางผสานสกินแคร์ซึ่งจะเป็นธุรกิจใหม่ที่ช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตในอนาคต
“บริษัทมีแผนนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว โดยแบ่งเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม วิจัย-พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มเครื่องสำอาง (Makeup Care) เวชสำอางบำรุงผิว และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เพื่อขยายฐานผลิตภัณฑ์และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด รวมถึงนำเงินระดมทุนที่ได้ไปใช้จ่ายด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์ Skinsista และ Dermie ที่ตั้งเป้าจะออกผลิตภัณฑ์จำนวน 20 SKU ภายในปีนี้” นายชาญวิทย์ กล่าว