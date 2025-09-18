ONSENS โรดโชว์อวดศักยภาพธุรกิจออนเซนสไตล์ญี่ปุ่น-สปาครบวงจรก่อนระดมทุนเข้า SET

นายสมิทธิ์ เมฆอรุณกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป [ONSENS] เปิดเผยว่า บริษัทนำเสนอข้อมูลกับนักลงทุน (โรดโชว์) วันนี้เพื่อให้รับทราบธุรกิจ จุดเด่น และโอกาสการเติบโตของบริษัทฯ ก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จำนวน 80 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะสนับสนุนให้ ONSENS เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้
จากจุดเริ่มต้นในการให้บริการออนเซนสไตล์ญี่ปุ่นและสปาแบบครบวงจรรายแรกในไทย ตั้งแต่ปี 2555 ภายใต้แบรนด์ Yunomori โดยตลอด 13 ปีที่ผ่านมา ฐานลูกค้าของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันแบรนด์ Yunomori มีจำนวน 4 สาขาได้แก่ สุขุมวิท 26, สาทร 10, พัทยา และ ประเทศสิงคโปร์ครอบคลุมทำเลศักยภาพใจกลางกรุงเทพฯ และย่านเศรษฐกิจสำคัญ และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เปิดตัวแบรนด์ในชื่อ KLAI ที่เน้นการให้บริการสปาด้วยศาสตร์การนวดแบบไทยโบราณในรูปแบบที่ทันสมัย โดยมีสาขา Flagship Store แรกในย่านเยาวราช
ONSENS เปิดฉากโรดโชว์อวดศักยภาพธุรกิจออนเซนสไตล์ญี่ปุ่น-สปาครบวงจรก่อนระดมทุนเข้า SET
อีกทั้ง ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการมอบประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยได้เตรียมเปิดตัวแบรนด์ใหม่ปลายปีในชื่อ PAK Massage โดยตั้งเป้าเป็นร้านนวดยุคใหม่ที่ตอบสนองวิถีชีวิตคนเมืองที่เน้นความคุ้มค่า
สำหรับผลประกอบการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ( 2565 - 2567 ) มีอัตราเติบโตเฉลี่ยของรายได้ (CAGR) อยู่ที่ 18.7% ขณะที่จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ค่าบริการออนเซนสปาเฉลี่ยต่อคนปรับเพิ่มขึ้นจาก 675 บาทต่อครั้งในปี 2565 เป็น 784 บาทต่อครั้งในปี 2567 สะท้อนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายขยายสาขาสำหรับ Yunomori จำนวน 1 สาขาที่ทองหล่อเพื่อเป็น Social Wellness Space ชั้นนำของประเทศ และขยายสาขาแบรนด์อื่น เช่น KLAI และ PAK Massage รวม 7 สาขาภายในปี 2570
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมสปาในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตสูงต่อเนื่องจากกระแสใส่ใจสุขภาพของคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คาดการณ์มูลค่าตลาดสปาไทยในปี 2568 จะขยายตัวเฉลี่ย 9.41% ต่อปี จากปี 2567 ที่มีมูลค่าประมาณ 6.19 หมื่นล้านบาท การเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมสปาไทย จึงถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับ ONSENS ในการขยายฐานธุรกิจและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ONSENS เปิดเผยว่า นักลงทุนให้ความสนใจ ONSENS ด้วยพื้นฐานของธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งจากการเป็นผู้นำในธุรกิจออนเซนสไตล์ญี่ปุ่นและสปาครบวงจร ที่มีผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เฉลี่ยถึงร้อยละ 11.9 ต่อปีในช่วงปี 2565 - 2567 และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงในระดับประมาณ ร้อยละ 40-45 ซึ่งสูงกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นหุ้นที่อยู่ในเมกะเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญในยุคปัจจุบันอีกด้วย
ONSENS มีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อลงทุนในโครงการ Social Wellness Hotel & Spa ทองหล่อในส่วนพื้นที่สำหรับให้บริการออนเซนและสปา และพื้นที่เชิงพาณิชย์ ส่วนที่เหลือจะใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ ONSENS จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.67 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยคาดว่าบริษัทจะสามารถเสนอขายหุ้น IPO และเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM) ได้ในเร็วๆ นี้