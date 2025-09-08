นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ นางสินีนาฎ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมด้วย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาเที่ยว เพื่อสุขภาพ“ เส้นทางเติมสุข : แม่จัน chill & heal ในอำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอแม่จัน นำพาคณะส่วนราชการและสื่อมวลจำนวน 30 คน ท่องเที่ยวสัมผัสนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการดูและสุขภาพ พักผ่อนแบบชิลๆด้วยการแช่น้ำร้อน และฮีลใจด้วยศิลปะในอำเภอแม่จัน
จุดแรก MFU Wellness center ศูนย์การเรียนรู้และดูและสุขภาพครบวงจรแห่งใหม่ สอดคล้องกับแนวคิด เชียงรายเมืองแห่งสุขภาพ Chiang Rai wellness city เป็นสถานที่ที่ดูแลสุขภาพที่มีนวัตรกรรมหลากหลายและกิจกรรมที่น่าสนใจต่อการดูแลสุขภาพ อย่างเช่น โยคะ อาหารเพื่อสุขภาพ ฟิตเนส สระว่ายน้ำ sound healing และนวัตรกรรมการดูแลสุขภาพต่างๆ
จุดที่สอง Mae chan flower gerden และร้าน ชอบ บราสเซอรี่ สวนดอกไม้ฤดูหนาวที่สามารถเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี มีดอกไม้หลากหลายชนิดให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ส่วนร้านอาหาร ชอบ บราสเซอรี่ เป็นร้านอาหารในเครือของ Fuji group เป็นร้านอาหารที่มีทั้ง โรงแรม สปาออนเซน รวมถึงร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นไว้บริการ
จุดที่สาม น้ำพุร้อนป่าตึง น้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ในอำเภอแม่จัน สถานที่เหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพ น้ำพุร้อนที่มีแร่ธาตุเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เมื่อลงแช่ตัวแช่เท้าจะช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้า ที่นี่จึงมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมาก
จุดที่สี่ บ้านหลายสี โดยศิลปินชาวเชียงราย ที่มีผลงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับการวาดภาพด้วยสีน้ำมันอย่างอาจารย์อภิรักษ์ ที่นี่ถือเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีศิลปะให้เสพจำนวนมาก พร้อมชมวิวดอยนางนอนที่สวยงามและมองเห็นได้ชัด ถือเป็นการฮีลใจด้วยศิลปะบำบัดอย่างแท้จริง