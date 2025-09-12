ย้ำภาพลักษณ์ !! “นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์” สีนวัตกรรมทาภายในเพื่อสุขภาพ เกรดอัลตร้าพรีเมียม

“นิปปอนเพนต์” แบรนด์สีนวัตกรรมยอดขายอันดับ 1 ของเอเชียจากประเทศญี่ปุ่น ย้ำภาพลักษณ์จุดยืนสำคัญของ “นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์” ( Nippon Paint AirCare) ในฐานะสีนวัตกรรมทาภายในเพื่อสุขภาพ เกรดอัลตร้าพรีเมียม รายแรกในไทยกับตรารับรองระดับโลก GREENGUARD GOLD จากสถาบัน UL สหรัฐอเมริกา การันตีอากาศภายในห่างไกลสารระเหย (Zero VOCs) เสมือนเป็นตัวช่วยผู้ดูแลอากาศในบ้านให้สะอาดกว่า เสริมสุขภาพที่ดีขึ้นให้กับทุกชีวิตกับคำมั่น “สีที่แคร์ทุกลมหายใจ”
โดยครั้งนี้ นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ มาพร้อมอีกหนึ่งความเหนือกว่ากับบทบาทการเป็น “Lifestyle Interior Paint” ซึ่งเข้าใจไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยทุกรูปแบบอย่างแท้จริง ด้วยความหลากหลายของสีสันที่ช่วยให้ผู้ใช้ได้สะท้อนตัวตนตามต้องการ โดยนิปปอนเพนต์เริ่มสื่อสารภาพลักษณ์ดังกล่าวผ่านอินเทอร์เน็ตฟิล์มเรื่องใหม่กับ “คนรักสุขภาพ” และ “ทุกคนที่มองหาสีสันที่ใช่ เพื่อแสดงอัตลักษณ์จากภายในสู่ที่อยู่อาศัย” เพื่อส่งให้ “นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์” ขึ้นแท่นเป็นสีนวัตกรรมทาภายในที่หนึ่งในใจของทุกคน
“สีทาภายใน” นั้นเป็นมากกว่าแค่วัสดุก่อสร้างเพื่อปิดผิวขั้นสุดท้าย แต่คือส่วนสำคัญหนึ่งของการสะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน “นิปปอนเพนต์” จึงมุ่งมั่นสื่อสารอีกมุมมองที่แตกต่างเพื่อยกระดับให้ผู้ใช้สีเล็งเห็นว่า “นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์” คือ “Lifestyle Interior Paint” ที่จะช่วยบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้งาน พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ “คนรักสุขภาพ” ด้วยนวัตกรรมระดับโลกที่จะช่วยดูแลความเป็นอยู่ด้านอากาศภายในที่ดีกว่าของทุกคนในบ้านได้
สีทาภายในเกี่ยวโยงกับไลฟ์สไตล์คนรักสุขภาพอย่างไร?
ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสีทาภายในทั่วไปนั้นมักจะมี สาร VOCs (Volatile Organic Compounds: สารอินทรีย์ระเหยง่าย) เป็นส่วนประกอบ โดยหนึ่งในสารอันตรายที่สุดในกลุ่มนี้ คือ “ฟอร์มัลดีไฮด์” อันเป็นบ่อเกิดของอาการทางสุขภาพทั้งแบบเฉียบพลัน เช่น แสบตา ไอ ผื่นคัน และอาจส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ผนังบ้านก็มักจะเป็นส่วนที่ถูกละเลยในการทำความสะอาดและกลายเป็นพื้นที่สะสมเชื้อโรคโดยไม่รู้ตัว
ในขณะที่กระแสรักสุขภาพกำลังมาแรงในไทย สะท้อนให้เห็นผ่านการใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น อาหารเสริม อุปกรณ์ออกกำลังกาย แต่คนรักสุขภาพจำนวนมากอาจยังไม่ตระหนักรู้ว่า “สีทาภายในบนผนังมีผลต่อสุขภาพ” ทั้งที่สีเป็นหนึ่งสิ่งที่อยู่รอบตัวเราในทุกๆ วัน และหากสีบนผนังมีสาร VOCs เป็นส่วนประกอบ สารนั้นจะอยู่ในทุกลมหายใจถึงแม้จะไม่รู้สึกถึงกลิ่นฉุนแล้วก็ตาม
ดังนั้น นิปปอนเพนต์จึงต้องการสื่อสารถึงความสำคัญของสีทาภายในที่มีผลต่อสุขภาพร่างกาย และเลือกส่ง
“นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์” เข้าตอบโจทย์เป็น “Lifestyle Interior Paint” ในฐานะสีนวัตกรรมทาภายในที่คนรักสุขภาพเลือกใช้ ด้วยคุณสมบัตินวัตกรรม “สีเพื่อสุขภาพ” ระดับโลกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ใส่ใจและพิถีพิถันในการเลือกใช้สิ่งของในชีวิตประจำวันให้ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของกลุ่มคนรักสุขภาพ
ตัวอย่างคุณสมบัตินวัตกรรมของสี “นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์” - “สีที่แคร์ทุกลมหายใจ” ที่จะปกป้องสุขภาพของทุกชีวิต ครอบคลุมทั้งสมาชิกครอบครัวทุกๆ วัยและสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน เช่น
· สีไร้สารระเหยที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย (Zero VOCs) -- โดยเป็นสีรายแรกในไทยที่ได้รับตรารับรองระดับโลก GREENGUARD GOLD จากสถาบัน UL ประเทศสหรัฐอเมริกา ยืนยันถึงมาตรฐานสีที่ปล่อยสารระเหยในอัตราต่ำมาก จึงไม่สามารถส่งผลร้ายต่อสุขภาพ นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์จึงเป็นสีที่ปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนการทาจนตลอดอายุการใช้งานของสีที่ยาวนานได้มากกว่า 15 ปี ทั้งยังไร้กลิ่นฉุน ทาเสร็จเข้าอยู่ได้ทันที ไม่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นมิตรกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว ทั้งเด็ก ผู้สูงวัย รวมถึงสัตว์เลี้ยงในบ้าน
· สีที่ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ตลอดเวลา – ด้วยคุณสมบัติ Air Fresh พร้อมเทคโนโลยี Active Carbon ที่สามารถดูดซับสารพิษฟอร์มัลดีไฮด์และสารระเหยอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งอาจระเหยจากผนัง เฟอร์นิเจอร์ พรม พื้นไวนิล ฯลฯ แปลงให้กลายเป็นอากาศบริสุทธิ์ได้มากกว่า 80% ภายใน 48 ชั่วโมง ให้อากาศในห้องสะอาดกว่าและบริสุทธิ์ขึ้น ลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ
· สีที่ช่วยยับยั้งไวรัสและแบคทีเรียบนผนัง – ด้วยคุณสมบัติ Air Anti ที่มีเทคโนโลยี Silver-Ion เพื่อฟิล์มสีทำปฏิกิริยายับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียหลายชนิดบนผนังได้สูงถึง 99.99% เช่น ไวรัสโคโรนา (Corona Virus), ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (H1N1), ไวรัส RSV, ไวรัสก่อโรคมือเท้าปาก (HFMD), แบคทีเรียเอสเชอริเซีย โคไล (Escherichia Coli), แบคทีเรียสแตปพิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus Aureus) จึงลดโอกาสการติดเชื้อโรคภายในบ้าน แม้ไม่ได้ทำความสะอาดผนังบ่อยครั้ง จึงลดความกังวลถึงการสะสมเชื้อโรคบนผนัง
· สีสวยงาม ทนทานเหมือนใหม่เสมอ แม้ผ่านการเช็ดล้างขัดถู – ด้วยคุณสมบัติ Air Wash กับเทคโนโลยี Anti Stain ส่งผลให้สีนิปปอนเพนต์ แอร์แคร์มีพันธะอณูเม็ดสีเหนียวแน่นสูงสุดเต็มประสิทธิภาพพร้อมการยึดเกาะแกร่ง จึงสามารถทำความสะอาดทั้งเช็ดล้างและขัดถูได้สูงถึง 500,000 รอบ โดยที่สียังสดเหมือนใหม่ ไม่ลอกล่อน นับเป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจอย่างมากต่อครอบครัวที่มีสมาชิกตัวน้อยในวัยเรียนรู้
ทั้งนี้ นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ ยังถือเป็นสีนวัตกรรมทาภายใน “รายแรกในไทย” ที่สามารถพัฒนาคุณสมบัติความทนทานต่อการขัดถูได้สูงถึง 500,000 รอบอีกด้วย
นอกจากแง่มุมด้านสุขภาพร่างกายแล้ว นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ ยังเป็น Lifestyle Interior Paint ที่ตอบโจทย์สุนทรียะด้านความงามซึ่งจะช่วยสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัย ด้วยเฉดสีของนิปปอนเพนต์ที่มีให้เลือกกว่า 2,338 สี ทำให้ตอบสนองอัตลักษณ์ตัวตนของผู้ใช้สีได้ทุกรูปแบบ จับคู่กับแนวทางการออกแบบภายในหรือเฟอร์นิเจอร์ได้ตามต้องการ ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ตรงใจทุกไลฟ์สไตล์
สี นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ ยังเป็นสีที่โดนใจไลฟ์สไตล์ “รักษ์โลก” อีกด้วย เพราะเป็นสีที่ปลดปล่อยคาร์บอนฯ ในระดับต่ำ (Low Carbon) ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นสีเกรดอัลตร้าพรีเมียม ทนทานยาวนาน 15 ปี+ จึงไม่ต้องทาซ้ำบ่อยครั้ง คุ้มค่าในการใช้งานและไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร อีกทั้งถังสีบรรจุนิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ยังผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ส่งให้สีนวัตกรรมรุ่นนี้เป็นที่สุดแห่งการดูแลทั้งสุขภาพผู้ใช้งานและสุขภาพสิ่งแวดล้อมโลก สานต่อความยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน
ร่วมเลือกใช้สีนวัตกรรมทาภายในเพื่อสุขภาพ เกรดอัลตร้าพรีเมียม นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ ที่จะตอบโจทย์คนรักสุขภาพและความสวยงาม เลือกชมเฉดสีที่ใช่ได้ที่โมเดิร์นเทรดและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสีนิปปอนเพนต์ทั่วประเทศ