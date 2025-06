1 ปี ที่โฮมโปร ชวนเปลี่ยนบ้านให้รักษ์โลก ด้วยนวัตกรรม “เครื่องใช้ไฟฟ้ารักษ์โลก” ร่วมกับ SCGC ย้ำความสำเร็จของการขับเคลื่อนแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

สะท้อนถึงความตื่นตัวในการเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความเชื่อมั่นในแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับอนาคตของโลก โครงการฯ ดังกล่าว มุ่งสร้างสินค้าและบริการที่ไม่เพียงตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน แต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ด้วยการจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าอย่างถูกวิธี เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างปลอดภัยและผลิตเป็นสินค้ารักษ์โลกตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยต้นปี 2568 นี้ เปิดตัวเครื่องใช้ไฟฟ้ารักษ์โลกจากแบรนด์ชั้นนำต่อเนื่อง ตั้งเป้าปี 2573 เพิ่มสัดส่วนขายสินค้ารักษ์โลกเป็น 20% จากยอดขายสินค้าทั้งหมด เพื่อมุ่งยกระดับสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวคิด Make Every Change A Better Lifeกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” เผยถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน ของโฮมโปร และ ‘เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC’ พันธมิตรผู้นำธุรกิจพอลิเมอร์และโซลูชันครบวงจร ผ่านความร่วมมือพัฒนา Circular Products หรือผลิตภัณฑ์หมุนเวียน โดยเฉพาะ ‘เครื่องใช้ไฟฟ้ารักษ์โลก’ ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2567 ด้วยการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าจากบ้านลูกค้า ในโครงการ ‘แลกเก่าเพื่อโลกใหม่’ ไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลในระบบปิด (Closed-Loop) เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality PCR Resin) ภายใต้แบรนด์ SCGC GREEN POLYMERTM และนำมาผลิตเป็นสินค้ารักษ์โลกจากวัสดุหมุนเวียนหลากหลายประเภทที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค เช่น ตู้เย็นรักษ์โลก Haier พัดลมรักษ์โลก Venz เครื่องทำน้ำอุ่นรักษ์โลก Stiebel Eltronในปี 2568 โฮมโปร และ SCGC ได้เดินหน้าขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารักษ์โลกกับแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ช่วงต้นปีนี้ ได้มีการพัฒนาตู้เย็นและเครื่องซักผ้ารักษ์โลก Samsung เครื่องทำน้ำอุ่นรักษ์โลก Mazuma รวมถึงเครื่องซักผ้ารักษ์โลก Toshiba ความร่วมมือกับ SCGC ถือเป็นการช่วยสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนตามแนวคิด Make Every Change A Better Life และสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดเป็นรูปธรรม พร้อมเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้โฮมโปรกลายเป็นค้าปลีกรายแรกในไทย ที่ขับเคลื่อนการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าและขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (First Retailer Making Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) to Closed Loop Circular Appliances)“ความสำเร็จเหล่านี้ ได้กระตุ้นให้เรามุ่งมั่นจะเดินหน้าเพิ่มสินค้ารักษ์โลกจากวัสดุหมุนเวียนร่วมกับแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ ต่อเนื่องในอนาคต โดยโฮมโปรตั้งเป้าหมายจำหน่ายสินค้ารักษ์โลกจากวัสดุหมุนเวียน (Circular Products) ขยายเป็นสัดส่วน 20% จากยอดขายสินค้าทั้งหมด ภายในปี 2573” นายวีรพันธ์ กล่าวด้านประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) กล่าวว่า “SCGC ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนมาโดยตลอด ตามแนวทาง ‘Low Waste, Low Carbon’โดยนำพลาสติกในเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าจากความร่วมมือกับโฮมโปร เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่ได้มาตรฐานระดับสากล GRS (Global Recycled Standard) เพื่อผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality PCR Resin) ที่นำไปผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่จากวัสดุหมุนเวียน (Circular Products)เทคโนโลยีของ SCGC สามารถออกแบบให้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงมีคุณสมบัติเฉพาะทาง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละแบรนด์ได้อย่างครบถ้วน โดยยังคงคุณภาพ มีความปลอดภัย มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน และรองรับการใช้งานที่หลากหลาย จึงเหมาะกับการนำไปประกอบในชิ้นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท ความร่วมมือนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดปริมาณขยะ สร้างคุณค่าใหม่ให้พลาสติกใช้แล้ว พร้อมยังตอบโจทย์ธุรกิจและเจ้าของแบรนด์สินค้า รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน”