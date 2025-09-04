เตือนผู้บริโภค!! อย.ตรวจพบสารปรอทในผลิตภัณฑ์ตกแต่งแก้ม-ริมฝีปาก เครื่องสำอางดัง KMA

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เก็บตัวอย่างตรวจสอบเครื่องสำอาง KMA MULTI FACE STICK (Aurora Pink) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ตรวจพบมีสารปรอทในผลิตภัณฑ์ตกแต่งแก้มและริมฝีปาก
วันนี้ (4 ก.ย.)สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ตรวจสอบการนำเข้าเครื่องสำอางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนของบริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)โดยได้เก็บตัวอย่างเครื่องสำอาง KMA MULTI FACE STICK (Aurora Pink) ครั้งที่ผลิต : BP240103B วันเดือนปีที่ผลิต :09-2024 วันเดือนปีที่หมดอายุ : 09-2027 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบสารปรอทและสารประกอบของปรอทที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง
ซึ่งเข้าข่ายเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ จึงขอประกาศผลการตรวจสอบหรือผลวิเคราะห์เครื่องสำอางให้ประชาชนทราบ ดังนี้
1. KMA MULTI FACE STICK (Aurora Pink) เคเอ็มเอ มัลติเฟซ สติ๊ก (ออโรร่า พิงค์) เลขจดแจ้ง 10-2-6700008482
ผลิตโดย : Kaiya (Shantou) Cosmetics Co., Ltd จัดจำหน่ายโดย : บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ครั้งที่ผลิต : BP240103B วันเดือนปีที่ผลิต : 09-2024
วันเดือนปีที่หมดอายุ: 09-2027 ปรอทและสารประกอบของปรอท (Mercury and its compounds – Mercury)
ผลตรวจวิเคราะห์เครื่องสำอางดังกล่าว ตรวจพบปรอทและสารประกอบของปรอท (Mercury and its compounds – Mercury) อาจทำให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าดำ ผิวบางลง เกิดพิษสะสมของสารปรอททำให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ และไตอักเสบ
ข้อแนะนำ
ขอให้เลือกซื้อเครื่องสำอางด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ ประชาชนควรเลือกซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอนฉลากภาษาไทยมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อเครื่องสำอาง ชื่อทางการค้าประเภทเครื่องสำอาง ชื่อของสารที่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ปริมาณสุทธิ ครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิตหรือปีเดือนที่ผลิต คำเตือน (ถ้ามี) และเลขที่ใบรับจดแจ้ง สำหรับร้านค้าที่ซื้อเครื่องสำอางเพื่อจำหน่าย ควรซื้อจากผู้มีหลักแหล่งน่าเชื่อถือและมีหลักฐานการซื้อขายที่ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้ขายอย่างชัดเจน
ทั้งนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ https://cosmetic.fda.moph.go.th/ประกาศผลการวิเคราะห์/ กรณีที่พบผลิตภัณฑ์ ที่สงสัยว่าจะเป็นอันตราย สามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line @FDAThai, Facebook: FDAThai หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th ตู้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ