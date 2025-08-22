Zenless Zone Zero เวอร์ชัน 2.2 "อย่าจำนนยอมลาลับเมื่ออับแสง" อัปเดต 4 ก.ย.นี้

HoYoverse เปิดตัว Zenless Zone Zero เวอร์ชัน 2.2 "อย่าจำนนยอมลาลับเมื่ออับแสง" เผยปฏิบัติการกวาดล้าง Exaltist ร่วมกับสองเอเจนท์ใหม่ "Seed" และ Orphie & "Magus" พร้อมดำดิ่งไปกับการแก่งแย่งชิงอำนาจใน New Eridu เตรียมอัปเดตในวันที่ 4 กันยายนนี้
การปฏิบัติการของกองกำลังป้องกันในครั้งนี้มี "พลตรี Lorenz" เป็นผู้นำและ "พันเอก Isolde" เป็นผู้บัญชาการรบด้วยตนเอง สงครามแก่งแย่งชิงอำนาจภายในคาบสมุทร Waifei กำลังจะดำเนินไปถึงจุดแตกหัก นอกจาก Obol Squad จะต้องกวาดล้างกองกำลังที่เหลืออยู่ของ Exaltist ให้หมดสิ้นแล้ว ยังต้องเปิดเผยความจริงที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้มาอย่างยาวนานอีกด้วย รวมถึงอดีตอันลึกลับและเรื่องราวภายในใจของ "Seed" ก็จะถูกเปิดเผยในเวอร์ชันนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
"Seed" สาวน้อยอัจฉริยะด้านจักรกล Agent สายโจมตีรุนแรง ธาตุไฟฟ้า แรงก์ S ได้ดัดแปลง "Seed Sr." ให้กลายเป็น Mecha คู่หูสุดแกร่งสำหรับต่อสู้ และสามารถกระหน่ำยิงได้อย่างทรงพลัง "Seed" เชี่ยวชาญในการต่อสู้ร่วมกับ Agent สายโจมตีรุนแรง โดยจะช่วยให้ทีมสร้างความเสียหายได้อย่างต่อเนื่อง
ส่วน Orphie & "Magus" Agent สายโจมตีรุนแรง ธาตุไฟ แรงก์ S หัวหน้าแห่ง Obol Squad นั้น เชี่ยวชาญในการใช้เลเซอร์ทรงพลังต่อสู้ประสานร่วมกับทีม เมื่อใช้สกิลพิเศษ-EX Orphie จะได้รับ Bottled Heat และหากใช้สกิลที่ใช้ Bottled Heat โจมตีโดนศัตรู จะทำให้สมาชิกทุกคนในทีมเข้าสู่สถานะ "Zeroed In" โดยจะได้รับ ATK เพิ่มขึ้น อีกทั้งความเสียหายของ "Aftershock" ก็จะมองข้าม DEF บางส่วนของศัตรูอีกด้วย
ยังมี "Mercury" Bangboo แรงก์ S สมาชิกดาวเด่นของทีม โดยมันจะควบคุมรถถังและให้การซัปพอร์ตในสนามรบ นอกจากนี้ Trigger ตัวละครสายสตั๊น ธาตุไฟฟ้า และ Evelyn ตัวละครสายโจมตีรุนแรง ธาตุไฟ ก็จะกลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งในเวอร์ชัน 2.2 นี้ด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกัน ทหารผู้เป็นแบบอย่างชั้นเลิศอย่าง Soldier 0 - Anby ก็กำลังฝึกพิเศษลับอย่างเข้มข้น โดยการ "ปลดล็อกศักยภาพ" ของ Soldier 0 - Anby จะมาในเวอร์ชันต่อไป Proxy ตั้งตารอรับชมความสามารถสุดแข็งแกร่งของเธอกันได้เลย
ในส่วนของกิจกรรมเวอร์ชันนี้ กิจกรรมป้องกันฐาน Bangboo ผู้กล้าแห่งกองกำลังป้องกันซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเหล่า Bangboo ก็ได้มาพร้อมกับแผนที่ใหม่ ศัตรูใหม่ และกลไกด่านใหม่ ๆ อย่างพุ่มไม้และ Miasma หลังจากสำเร็จด่านที่กำหนดแล้ว จะได้รับ Bangboo แรงก์ A ตัวใหม่อย่าง "Excaliboo" โดยมันจะพยายามชักดาบศักดิ์สิทธิ์ออกมาก่อนโจมตี ซึ่งหากทำสำเร็จ ก็จะใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ฟาดฟันใส่ศัตรู แต่หากล้มเหลว จะทำได้เพียงทุบใส่คู่ต่อสู้เท่านั้น ส่วนกิจกรรมบันเทิงสุดผ่อนคลายอย่างกิจกรรม "ท่วงทำนองสุดเร้าใจ" จะเป็นการเชิญ Proxy มาท้าทายการกดปุ่มให้ตรงกับจังหวะ โดยหากชนะก็จะได้รับรางวัลมากมายภายในเกม
Zenless Zone Zero มุ่งมั่นพัฒนาประสบการณ์การเล่นเกมให้กับผู้เล่นอย่างต่อเนื่อง โดยหลังการอัปเดตครั้งนี้ Proxy สามารถเลือกได้ว่าจะให้ Belle หรือ Wise เป็นคนเชิญเพื่อนร่วมทาง หรือร่วมทางกับเพื่อนรักได้ Zenless Zone Zero เวอร์ชัน 2.2 "อย่าจำนนยอมลาลับเมื่ออับแสง" จะเปิดให้บริการบนแพลตฟอร์ม PlayStation®5 Pro, PlayStation®5, Xbox, PC, iOS และ Android ในวันที่ 4 กันยายนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ทางการ https://zenless.hoyoverse.com/ หรือหรือติดตามบัญชี X (Twitter): @ZZZ_TH
