“Mercury Goldfish” ปล่อยเพลงใหม่ “happy for you” ฟีทฯ “ต๊อบ BLACKSHEEPRR” พร้อมส่ง MV เล่าเรื่องราวรักที่ไม่สมหวัง ในแบบฉบับ Boys Love

ห่างหายไปสักพัก ล่าสุด "Mercury Goldfish (เมอร์คิวรี่ โกลด์ฟิช)" คู่ซี้ดูโอ้ Synth-Pop อย่าง จอน-จอนปรอท วงษ์เทศ (Mercury) และ มาอิ-ณัฐชานันท์ เนติกรวิวัชร (Goldfish) จากค่าย CHASE (เชรสสส) สังกัด TERO MUSIC ลุยเดินหน้าต่อเนื่องส่งซิงเกิลใหม่ลำดับที่ 7 "happy for you" เพลงเศร้า เนื้อหากินใจ แนวประชดประชัน อีกหนึ่งเพลงรักอกหัก ซึ่งคราวนี้ขอกลับมาในภาพลักษณ์ที่โตขึ้นจากเดิม ที่หยิบเอาเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ไม่สมหวังมาเล่นกับประโยค "ยินดีด้วยนะ" แต่กลับมีความหมายที่ตรงกันข้ามกับความจริง ได้ "ต๊อบ BLACKSHEEPRR" ร่วมฟีเจอริงท่อนแร็ปคมๆ ทำให้กลิ่นอายของเพลงมีลูกเล่นมากขึ้น ด้วยเสียงแร็ปแน่นๆของ BLACKSHEEPRR ตัดกับเสียงร้องนุ่มๆ ของ จอนปรอท อีกทั้งยังได้เสียงใสๆของ มาอิ มาเพิ่มเป็นเสียงคอรัสให้เพลงมีความเศร้า รู้สึกหน่วงมากขึ้นไปอีก เสริมทัพด้วย Producer คู่ใจอย่าง เอก Season Five และ ศุภกิจ ฟองธนกิจ ที่เข้ามาช่วยดูภาพรวมต่างๆทั้งเนื้อหาของเพลงและซาวนด์ดนตรี ที่ทำให้เพลงลงตัวที่สุด โดยวงเล่าให้ฟังว่า…"เพลง happy for you" เป็นเรื่องราวของความรู้สึกหลังจากจบความสัมพันธ์ที่เคยมีร่วมกันไปได้สักพักใหญ่ๆ แล้ววันหนึ่งได้เห็นเขาอีกครั้งใน Social Media ซึ่งในครั้งนี้ได้เห็นว่าเขาดูมีความสุขและใช้ชีวิตได้ดีกว่าตอนที่ยังอยู่กับเรา เป็นความสุขที่เราไม่เคยได้รับจากเขาในช่วงเวลาที่คบกัน เหมือนกับการพูดว่า "ตอนนี้รู้จักความรักจริงๆ แล้วสินะ ยินดีด้วยจริงๆ" แต่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดที่เห็นว่าเขาดูมีความสุขดี โดยที่ไม่มีเราอยู่ในชีวิตเขาแล้ว เป็นเพลงที่ถ่ายทอดอารมณ์แบบประชดประชันและการยอมรับความจริงที่เจ็บปวด ในสไตล์ดนตรีที่มีการจัดเรียงและซาวนด์ที่หนักแน่นขึ้น โดยพวกเราได้นำแนวเพลง POP R&B ยุค 2000s มาผสมผสาน แต่ปรับให้เข้ากับสไตล์ของวงเอง และที่สำคัญคือเป็นครั้งแรกที่เพลงเรามีท่อนแร็ป โดยได้ร่วมงานกับ 'พี่ต๊อบ BLACKSHEEPRR' พี่ต๊อบมีความเป็นมืออาชีพ สามารถเพิ่มมิติใหม่ให้กับเพลงนี้ได้ ทำให้เรื่องราวในเพลงยิ่งมีพลังมากขึ้น รู้สึกว่าการได้ทำงานกับพี่ต๊อบไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ที่ดี แต่ยังเป็นประสบการณ์ทำงานที่สนุกและราบรื่นมากจริงๆ ขอบคุณพี่ต๊อบมากครับ/ค่ะ และที่สำคัญเพลงนี้ได้ 'พี่เอก Season Five' และ 'พี่คิด ศุภกิจ ฟองธนกิจ' มาช่วยโปรดิวซ์ ซึ่งถือว่าเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง พี่เอกและพี่คิดเป็นคนที่เข้าใจสไตล์และแนวทางดนตรีของวงเราได้เป็นอย่างดี แถมยังช่วยผลักดันไอเดียใหม่ๆ ที่เราไม่เคยลองมาก่อน สำหรับ MV เพลงนี้จอนและมาอิ รับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ของกองถ่าย ดูแลทุกขั้นตอน ซึ่งจอนเองนอกจากจะเป็นโปรดิวเซอร์แล้วยังต้องลงมาแสดงใน MV เองด้วย (หัวเราะ) ระหว่างถ่ายทำก็สนุกและท้าทายมากๆ เพราะต้องเดินไป ถ่ายไปท่ามกลางอากาศที่ร้อนสุดๆ กว่าจะได้ซีนที่ตรงใจ ซึ่งเรื่องราว MV ก็จะเล่าถึงความสัมพันธ์ของคนสองคนผ่านสตอรี่ของ BL (Boys Love) ที่บังเอิญเห็นแฟนเก่าโพสต์รูปบน Instagram ว่าเขากำลังจะแต่งงาน พร้อมกับลิสต์ 10 เหตุผลที่เขาเลือกผู้ชายคนนี้เป็นคู่ชีวิต แต่สุดท้ายแล้วเรื่องราวจะเป็นเพราะอะไร ในเมื่อตัวเราเองก็ทำเหมือนกับเขาทุกอย่างแต่กลับยังไม่ใช่คนที่ใช่ อยากชวนมาร่วมหาคำตอบไปพร้อมกัน"