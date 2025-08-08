Mercury Goldfish เสิร์ฟมินิอัลบั้ม “Short-term Memory” ลุยเองทุกพาร์ต! ตั้งแต่ซาวด์ดนตรี – ดีไซน์ปกอัลบั้ม

เรียกได้ว่าเป็นศิลปินที่ทุ่มเทใส่ใจในทุกขั้นตอนของการทำงานเพลงสุดๆ วง Mercury Goldfish (เมอร์คิวรี่ โกลด์ฟิช) จากค่าย CHASE (เชรสสส) สังกัด TERO MUSIC หรือที่แฟนๆเพลงเรียกว่า ‘วงปลาทอง’ ขอเล่าความจำสั้นผ่านเสียงดนตรี ที่ทั้งว้าวุ่น และลึกซึ้ง ผ่านมินิอัลบั้มชุดแรกในชื่อ “Short-term Memory” ที่กลั่นออกมาจาก “สมองของมนุษย์” ที่มีกลไกการทำงานอย่างสลับซับซ้อน และบางครั้ง...ก็ปั่นป่วนกับความรู้สึก ที่ไม่ได้มีดีแค่เพลง แต่วงยังสะท้อนความคิดสร้างสรรค์อย่างรอบด้านในทุกมิติ ทั้งซาวด์ดนตรี การออกแบบ ไปจนถึงภาพรวมของงานศิลปะที่ผสมผสานรวมกันระหว่างความจำ – ความลืม – ความรู้สึก มินิอัลบั้มนี้ยังเต็มไปด้วยสื่อผสมทางภาพอย่าง Aesthetic ยุค Early-Digital ผสมกับกลิ่นอาย “Frutiger Aqua” ที่ทำให้โลกของ Mercury Goldfish ดูเหมือนทั้งตู้ปลาและโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์เวลาเดียวกัน โดยวงเล่าให้ฟังว่า...
มินิอัลบั้มประกอบด้วย 5 เพลง ที่เปรียบเสมือน Snapshot ของความรู้สึกในห้วงเวลาต่าง ๆ ของชีวิต โดยเล่าเป็น Lyric Video ซึ่งใช้ชื่อเพลง-เนื้อเพลงเป็นตัวคุมธีม อย่าง ‘ว้าวุ่น’ เพลงก็เล่าถึงอาการว้าวุ่นของคนที่กำลังแอบชอบใครสักคน เราก็อยากให้ภาพมันออกมาวุ่นวาย ๆ เหมือนเป็นภาพในสมองเวลาเราคิดอะไรเกินจริงไปมาก ‘เพิ่งรู้’ เป็นเพลงแอบชอบเพื่อนแบบน่ารัก ๆ ก็อยากให้ภาพออกมาดูสบายตา ดูง่าย ‘คนขี้ลืม’ เราใช้ปลาทองมาช่วยเป็นสัญลักษณ์ของอาการหลงลืม ‘ลบ’ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Recently Deleted เหมือนเวลาเราอยากจะลืม จะลบรูปใครสักคนในโทรศัพท์ ภาพก็เลยออกมาเหมือนคนที่กำลังย้อนดูรูปความทรงจำต่าง ๆ ในมือถือตัวเอง ส่วนเพลง ‘อย่าลืม’ เป็นเพลงบอกรัก แสดงความเป็นห่วง ก็อยากให้ภาพออกมาดูน่ารัก อบอุ่น แล้วก็ใช้เนื้อเพลงท่อนฮุคมาเป็นไอเดียในวีดีโอเลย สำหรับอัลบั้มนี้แม้เราจะควบคุมทิศทางงานทั้งหมดด้วยตัวเอง แต่ก็ได้แรงเสริมจากโปรดิวเซอร์คุณภาพถึง 3 คน ได้แก่ “พี่คิด-ศุภกิจ ฟองธนกิจ” ผู้เสกความว้าวุ่นให้กลายเป็นเพลงที่ ‘ว้าวุ่น’ อย่างสนุก, “พี่เบนซ์ BNZ” ผู้ชุบชีวิตเพลง “คนขี้ลืม” ที่เคยเป็นเดโม่เงียบ ๆ ที่ถูกทิ้งไว้ในคอนพิวเตอร์ ให้กลายเป็นเพลงซึ้งทรงพลัง และ “จี ปุณยพร วง Whiteyou” ผู้ร่วมเติมเต็มเพลง “เพิ่งรู้” และ “ลบ” ให้มีมิติมากยิ่งขึ้น และสุดท้ายที่สำคัญ! “วิน วศิน (The Golden Song)” ที่มาช่วยโค้ชไลน์ร้องของเพลง “ลบ” ให้มาอิได้ถ่ายทอดอารมณ์อย่างเฉียบคม
จุดเด่นอีกอย่างของ Short-term Memory คือการออกแบบ Visual และ Lyric Video ที่วงลงมือทำกันเองทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังมี Merchandise ที่ครอบคลุมธีม “ปลาทอง–สมอง–คอมพิวเตอร์” ไว้อย่างน่ารักและเป็นสไตล์ของวงเรา ตั้งแต่โปสการ์ด พวงกุญแจ ไปจนถึงเสื้อยืดและกล่องซีดีแบบแกะแล้วต้องอมยิ้มแน่นอน ยังไงก็ฝากมินิอัลบั้มแรกในชีวิตของพวกเราด้วย มีเพลงหลากหลายแนวมาก เป็นอีกผลงานที่เราตั้งใจทำกันมาก จริง ๆ ก็อยากให้ทุกคนได้ฟังกันทุกเพลงเลย แต่ถ้าให้เลือกมาแนะนำก็ขอเลือกเพลงว้าวุ่น, ลบ, อย่าลืม ฝากด้วยนะคะ /ครับ
