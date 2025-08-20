WiFi ฟรีในสวนเบญจกิติ “AIS Play Space” เชื่อมเทคโนโลยี เข้ากับธรรมชาติ

AIS เดินหน้าขับเคลื่อนสังคมและเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เปิดตัว “AIS Play Space” แลนด์มาร์กแห่งใหม่ใจกลางสวนเบญจกิติ ยกระดับพื้นที่สีเขียวให้เป็นมากกว่าสวนสาธารณะ พร้อมเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ดิจิทัลของคนเมืองเข้ากับธรรมชาติอย่างลงตัว เปิดให้ทุกคน ทุกค่ายใช้งาน WiFi 6 ฟรี ภายใต้แนวคิด “Always Connected เชื่อมต่อโลกดิจิทัลเข้ากับจังหวะชีวิตคนเมือง”
AIS Play Space ได้รับการออกแบบให้เป็นศูนย์กลางแห่งวิถีชีวิตดิจิทัลที่ผสานความร่มรื่นของธรรมชาติเข้ากับเทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้ำสมัย โดยมีหัวใจสำคัญคือการให้บริการ AIS SUPER WiFi ที่มาพร้อมเทคโนโลยี WiFi 6 ซึ่งเปิดให้ประชาชนและผู้ใช้งานทุกเครือข่ายสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ฟรี
ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วสวนเบญจกิติ ตั้งแต่ม้านั่งพักผ่อน เส้นทางวิ่ง ไปจนถึงลานออกกำลังกาย ช่วยให้ทุกการเชื่อมต่อรวดเร็ว เสถียร และมีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานนอกสถานที่ การเรียนรู้ หรือการแชร์ไลฟ์สไตล์บนโซเชียลมีเดียได้อย่างไม่มีสะดุด
โครงการนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้ผู้คนได้ใช้ชีวิตดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ (Digital for Life) แต่ยังสะท้อนความมุ่งมั่นของ AIS ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนครบทุกมิติ (ESG) ทั้งด้านเศรษฐกิจ (Economic) สร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่งในพื้นที่สาธารณะ เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม
ด้านสังคม (Social) ส่งเสริมสุขภาพกายและใจ ผ่านพื้นที่ออกกำลังกายและกิจกรรมสำหรับชุมชน สร้างความผูกพันในสังคมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ต่อยอดแนวคิด “Green Space for Wellbeing” สนับสนุนการใช้และดูแลพื้นที่สีเขียวอย่างมีคุณค่า สร้างสมดุลระหว่างวิถีชีวิตคนเมืองและธรรมชาติ
เอไอเอส ชวนชาวกรุงเทพฯ และผู้ที่มาเยือน สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ AIS Play Space พื้นที่พักผ่อนสีเขียวที่จะช่วยชาร์จพลังกายและใจ พร้อมเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ดิจิทัลได้อย่างราบรื่น โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 21.00 น. ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร