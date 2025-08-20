xs
xsm
sm
md
lg

WiFi ฟรีในสวนเบญจกิติ “AIS Play Space” เชื่อมเทคโนโลยี เข้ากับธรรมชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



AIS เดินหน้าขับเคลื่อนสังคมและเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เปิดตัว “AIS Play Space” แลนด์มาร์กแห่งใหม่ใจกลางสวนเบญจกิติ ยกระดับพื้นที่สีเขียวให้เป็นมากกว่าสวนสาธารณะ พร้อมเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ดิจิทัลของคนเมืองเข้ากับธรรมชาติอย่างลงตัว เปิดให้ทุกคน ทุกค่ายใช้งาน WiFi 6 ฟรี ภายใต้แนวคิด “Always Connected เชื่อมต่อโลกดิจิทัลเข้ากับจังหวะชีวิตคนเมือง”

AIS Play Space ได้รับการออกแบบให้เป็นศูนย์กลางแห่งวิถีชีวิตดิจิทัลที่ผสานความร่มรื่นของธรรมชาติเข้ากับเทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้ำสมัย โดยมีหัวใจสำคัญคือการให้บริการ AIS SUPER WiFi ที่มาพร้อมเทคโนโลยี WiFi 6 ซึ่งเปิดให้ประชาชนและผู้ใช้งานทุกเครือข่ายสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ฟรี

ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วสวนเบญจกิติ ตั้งแต่ม้านั่งพักผ่อน เส้นทางวิ่ง ไปจนถึงลานออกกำลังกาย ช่วยให้ทุกการเชื่อมต่อรวดเร็ว เสถียร และมีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานนอกสถานที่ การเรียนรู้ หรือการแชร์ไลฟ์สไตล์บนโซเชียลมีเดียได้อย่างไม่มีสะดุด

โครงการนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้ผู้คนได้ใช้ชีวิตดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ (Digital for Life) แต่ยังสะท้อนความมุ่งมั่นของ AIS ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนครบทุกมิติ (ESG) ทั้งด้านเศรษฐกิจ (Economic) สร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่งในพื้นที่สาธารณะ เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม

ด้านสังคม (Social) ส่งเสริมสุขภาพกายและใจ ผ่านพื้นที่ออกกำลังกายและกิจกรรมสำหรับชุมชน สร้างความผูกพันในสังคมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ต่อยอดแนวคิด “Green Space for Wellbeing” สนับสนุนการใช้และดูแลพื้นที่สีเขียวอย่างมีคุณค่า สร้างสมดุลระหว่างวิถีชีวิตคนเมืองและธรรมชาติ


เอไอเอส ชวนชาวกรุงเทพฯ และผู้ที่มาเยือน สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ AIS Play Space พื้นที่พักผ่อนสีเขียวที่จะช่วยชาร์จพลังกายและใจ พร้อมเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ดิจิทัลได้อย่างราบรื่น โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 21.00 น. ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร





WiFi ฟรีในสวนเบญจกิติ “AIS Play Space” เชื่อมเทคโนโลยี เข้ากับธรรมชาติ
WiFi ฟรีในสวนเบญจกิติ “AIS Play Space” เชื่อมเทคโนโลยี เข้ากับธรรมชาติ
WiFi ฟรีในสวนเบญจกิติ “AIS Play Space” เชื่อมเทคโนโลยี เข้ากับธรรมชาติ
WiFi ฟรีในสวนเบญจกิติ “AIS Play Space” เชื่อมเทคโนโลยี เข้ากับธรรมชาติ
กำลังโหลดความคิดเห็น