“แรบบิท”อวดโฉม"เดอะเรสซิเดนซ์38”ดึงThe Ascott Limited บริหาร

“แรบบิท โฮลดิ้งส์” ในเครือ บีทีเอส จัด Open House อวดโฉม “THE RESIDENCES 38” อัลตร้าลักชัวรีคอนโดพร้อมอยู่ บนทำเลติดสถานนีรถไฟฟ้าทองหล่อก่อสร้างเสร็จ หลังได้ “อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์” ดูแล-พัฒนา พร้อมวางแผนการขาย -การตลาด ชูความต่าง “World-Class Dining Experience” สัมผัสประสบการณ์รับประทานอาหารส่วนตัวระดับโลก พร้อมเปิดตัว La Clef Bangkok by The Crest Collection เซอร์วิสเรสซิเดนซ์ลักชัวรีบริหารโดย “The Ascott Limited”
นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริหาร บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าได้เลือก บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์” ให้บริหารโครงการ“THE RESIDENCES 38” เพราะเห็นถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาคอนโดแนวรถไฟฟ้า และความสามารถในการสร้างสรรค์โครงการรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตคนเมืองได้อย่างแตกต่าง
“สิ่งที่พิเศษที่สุดของโครงการ คือการนำ Passion เกี่ยวกับอาหาร มาสร้าง World-Class Dining Experienceที่มอบประสบการณ์รับประทานอาหารส่วนตัวระดับโลก ซึ่งเป็นประสบการณ์เหนือระดับผ่าน “Chef Man Private Kitchen” โดยเชฟ Wai Yin Man และ “Kappo Takashi” โดยเชฟ Takashi Sasaki ณ ชั้น 11 ของอาคาร ที่พร้อมร่วมมือกับเชฟมิชลินจาก บริษัท เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี จํากัด (Turtle 23) ในกลุ่ม บีทีเอส กรุ๊ป ช่วยให้โครงการนี้ ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัย แต่เป็น Destination แห่งการใช้ชีวิตและอาหารระดับโลก”
ล่าสุดได้จัดงาน Open House เปิดให้ลูกค้าได้สัมผัสความสมบูรณ์แบบของโครงการ ทั้งการออกแบบ ความสะดวกสบาย สิ่งอำนวยความสะดวก และไลฟ์สไตล์เหนือระดับ ถือเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์พื้นที่อยู่อาศัยที่ผสมผสานความสะดวกสบาย บริการ และไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างลงตัว
นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แรบบิท โฮลดิ้งส์” เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาฯและมีที่ดินศักยภาพสูงติดแนวรถไฟฟ้า โดยเฉพาะทำเลสุขุมวิท 38 ที่ถือเป็น Rare Location ใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์โครงการคอนโดระดับอัลตร้าลักชัวรี โดยในครั้งนี้ แรบบิท โฮลดิ้งส์ เป็นผู้ลงทุนพัฒนา เดอะ เรสซิเดนเซส 38 และแต่งตั้งพันธมิตรอย่างอนันดาฯ เป็นผู้บริหารโครงการในรูปแบบ Professional Services and Management Consultancy โดยดำเนินงานบริหาร และพัฒนาโครงการแบบ Total Solutions ออกแบบโดยสถาปนิกระดับโลก Antonio Citterio จาก ACPV ARCHITECTS
สำหรับ La Clef Bangkok by The Crest Collection โครงการนี้ประกอบไปด้วยเซอร์วิสเรสซิเดนซ์จำนวน 115 ยูนิต ซึ่งมีให้เลือกแบบห้องสตูดิโอ ห้อง1ห้องนอน 2 ห้องนอน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ “A Story Behind Every Door” และแนวคิด “Art de Vivre” ของฝรั่งเศส ผสมผสานกลิ่นอายมรดก ผ่านการออกแบบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับพรีเมียม อาทิ สระว่ายน้ำ ออนเซ็น เลานจ์สำหรับผู้เข้าพัก และฟิตเนส
นายคณิต แสงมุกดา ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยและลาว The Ascott Limited กล่าวว่า “การเปิดตัว La Clef Bangkok by The Crest Collection ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของแอสคอทท์ ในฐานะเซอร์วิสเรสซิเดนซ์หรู โดยโครงการเดอะ เรสซิเดนเซส 38 ตั้งอยู่บน ซอยสุขุมวิท 38 ติดรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีทองหล่อ เป็นที่อยู่อาศัยแบบ Ultra luxury Residences และ Serviced Residences 36 ชั้น โดยชั้น 12 – 23 พัฒนาเป็นเซอร์วิสเรสซิเดนซ์แบบลักชัวรี 115 ยูนิต ภายใต้ La Clef Bangkok by The Crest Collection บริหารโดย The Ascott Limited ในขณะที่ชั้น 24 – 36 เป็นคอนโดจำนวน 56 ยูนิต เพื่อขายมีห้องชรุดให้เลือกตั้งแต่ 1ห้องนอน 2 ห้องนอน 3 ห้องนอน 4ห้องนอน และเพนท์เฮ้าส์ ราคาเริ่มต้น 22.9-246 ล้านบาท ปัจจุบันห้องแบบ 3 ห้องนอน ซึ่งมี 3 ห้องขายหมดแล้ว