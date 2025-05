ANANอัดโปรฯ“URBAN LIFE GOES ON” หนุนยอดโอน3คอนโดพร้อมอยู่1.22หมื่นล้าน

"อนันดาฯ"เดินหน้ากระตุ้นยอดขายครึ่งหลังไตรมาส 2 ขานรับมาตรการภาครัฐ ปลดล็อค LTV กู้ 110%*และลดค่าจดจำนอง 0.01% ผ่านแคมเปญ “URBAN LIFE GOES ON #ชีวิตเมืองไปต่อ” หนุนยอดโอน 3 คอนโดพร้อมอยู่มูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาท ทั้ง อยู่ฟรี 24 เดือน รับเงินคืนสูงสุด 1,000,000 บาท ฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 5 ปี ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนฯ ในราคาที่ดีที่สุด 2.39 – 18 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN กล่าวว่า ที่ผ่านมาคนเมืองเจอกับเหตุการณ์และความท้าทายต่างๆ มากมาย ซึ่งอนันดาฯ ได้มีการปรับตัวกับทุกสถานการณ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นในสถานการณ์ใด ทั้งน้ำท่วมครั้งใหญ่ ปี 2544 หรือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ทำให้พฤติกรรมและความต้องการที่อยู่อาศัยของคนเมืองเปลี่ยนไป รวมถึงเหตุการณ์ที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว อนันดาฯ ได้ดำเนินการรับมือและดูแลลูกบ้านทุกคนอย่างเต็มที่ และที่สำคัญด้วยมาตรฐานการก่อสร้างที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมที่เคร่งครัด ทำให้คอนโดมิเนียมของอนันดาฯ ไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบในระยะสั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ความมั่นใจของผู้บริโภคกำลังค่อยๆกลับมาอีกครั้ง ทั้งจากสถานการณ์ที่คลี่คลายได้อย่างรวดเร็ว และจากการที่ภาครัฐมีมาตรการออกมาช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ การปลดล็อค LTV และการลดค่าโอน-ค่าจดจำนอง เหลือ 0.01% ส่งผลทำให้อนันดาฯ มีลูกค้าที่รอโอนโครงการใหม่จากโครงการพร้อมเข้าอยู่ใหม่ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการไอดีโอ รามคำแหง-ลำสาลี สเตชั่น ส่วนโครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ และโครงการคัลเจอร์ จุฬา มูลค่ารวมทั้ง 3 โครงการกว่า 12,228 ล้านบาท ทำให้มั่นใจว่า ยอดโอนปีนี้จะทำได้ตามเป้าหมายอย่างแน่นอนประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท อนันดาฯ กล่าวว่า แคมเปญ “URBAN LIFE GOES ON #ชีวิตเมืองไปต่อ” พร้อมอยู่ กับโครงการคอนโดฯใกล้รถไฟฟ้า บ้านและทาวน์โฮม แต่งครบ พร้อมอยู่ในหลากหลายโครงการ อาทิเช่น แอชตัน โคโค่ พาร์ค ไอดีโอ คิว ไอดีโอ โมบิ ไอดีโอ เอลลิโอ อาร์เทล แอริ อันดา เอโทล ยูนิโอทาวน์ และเออร์บานิโอ เป็นต้น ในราคาเริ่มต้น 2.39 - 18 ล้านบาท ข้อเสนออยู่ฟรี24 เดือน เงินคืนสูงสุด 5 แสนบาท ฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 5 ปี แต่งครบ พร้อมอยู่ ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนฯ โครงการบ้านและทาวน์โฮม คือ อยู่ฟรี 24 เดือน เงินคืนสูงสุด 2 ล้านบาท ฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 5 ปี ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนฯ เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2568สำหรับโครงการคอนโดมิเนียม ที่เข้าร่วมแคมเปญ ได้แก่ โครงการแอชตัน สีลม ราคาเริ่ม 10.9 ล้านบาท โครงการแอชตัน อโศก พระราม 9 ราคาเริ่ม 9.99 ล้านบาท* โครงการไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 ราคาเริ่ม 6.95 ล้านบาท* โครงการโคโค่ พาร์ค ราคาเริ่ม 8.99 ล้านบาท* โครงการไอดีโอ โมบิ รางน้ำ ราคาเริ่ม 5.99 ล้านบาท* โครงการไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 40 ราคาเริ่ม 4.89 ล้านบาท* โครงการไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสต์พอยท์ ราคาเริ่ม 5.59 ล้านบาท* โครงการไอดีโอ สุขุมวิท - พระราม 4 ราคาเริ่ม 4.59 ล้านบาท* โครงการเอลลิโอ สาทร-วุฒากาศ ราคาเดียว 3.99 ล้านบาท*พร้อมทั้งโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมในทำเลเมือง ได้แก่ โครงการยูนิโอทาวน์ ลำลูกกา คลอง 4 ราคาเริ่ม 2.99 – 4 ล้านบาท* โครงการยูนิโอทาวน์ ศรีนครินทร์ – บางนา พิเศษ 3.99 ล้านบาท โครงการยูนิโอทาวน์ สุขสวัสดิ์ 30 ราคาพิเศษ 3.99 ล้านบาท* โครงการยูนิโอทาวน์ ประชาอุทิศ 76 ราคาเริ่ม 2.99 ล้านบาท* โครงการเออร์บานิโอ เมซ วิภาวดี – แจ้งวัฒนะ ราคาเริ่ม 5.99 – 8 ล้านบาท* โครงการอันดา ราชพฤษ์ – แจ้งวัฒนะ ทาวน์โฮม ราคาเริ่ม 2.69 ล้านบาท* บ้านแฝด ราคาเริ่ม 4.99 ล้านบาท* โครงการเอโทล บาหลีบีช มอเตอร์เวย์ – ลาดกระบัง ราคาเริ่ม 2.39 ล้านบาท* โครงการแอริ พระราม2 ราคาเริ่ม 11.9 ล้านบาท โครงการแอริ แจ้งวัฒนะ ราคาเริ่ม 12.9 ล้านบาท และโครงการแอริ สุขุมวิท-บางนา กม.5 ราคาพิเศษ 18 ล้าน“ชีวิตเมืองยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่ว่าจะผ่านสถานการณ์หรือความท้าทายใดๆ อนันดาฯ จะเป็นแบรนด์ของคนเมืองที่อยู่เคียงข้างกับคนเมือง โดยจะเป็น Urban Solutions ที่ทำให้คนเมืองได้ใช้ชีวิตเมืองได้อย่างเต็มที่ โดยการนำเสนอรูปแบบของที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย รวมถึงการบริการหลังการขายที่สร้างความมั่นใจและอุ่นใจในทุกช่วงเวลา” นายชานนท์กล่าวแคมเปญ “URBAN LIFE GOES ON #ชีวิตเมืองไปต่อ” เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2568 เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้น.