สยาม ทาคาชิมายะ จัดงาน “Healthy Sleep & Living Fest 2025” สุขภาพดีครบวงจร! สินค้าลดสูงสุด 70% และกิจกรรมเวิร์กช็อปอีกเพียบ วันนี้ – 15 กันยายน 2565 ที่ชั้น 4 สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม
สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในประเทศไทย ณ ไอคอนสยาม ชวนทุกคนมาสร้างสุขภาวะที่ดีแบบครบวงจรในงาน “Healthy Sleep & Living Fest 2025” ภายใต้แนวคิด “ชีวิตดีขึ้นอีกขั้น นอนดี กินดี เฮลท์ตี้ ได้ทุกวัน” ที่รวบรวมสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและญี่ปุ่นมาลดกระหน่ำสูงสุด 70% พร้อมมอบสิทธิพิเศษอีกมากมายให้คุณได้ช็อปอย่างคุ้มค่า ตั้งแต่วันที่ 2 - 15 กันยายน 2568 ณ Event Space และแผนก Home & Living ชั้น 4 พบกับสินค้าเพื่อสุขภาพที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น ที่นอนและชุดเครื่องนอน คุณภาพพรีเมียมจากแบรนด์ดัง อาทิ Omazz, Nishikawa, และ SnowPeak เพื่อให้ทุกการนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ, อาหารและขนมเพื่อสุขภาพ จาก Kos Kombucha of Songkla, แป้งฟูฟู, และ แยมอิ่มใจ ที่จะทำให้การกินเพื่อสุขภาพไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป, Gadget และอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ ที่ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวจาก Zojirushi และอุปกรณ์ออกกำลังกายขนาดเล็กจาก Exeo นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากสุขกายะ และน้ำมันหอมระเหยจาก Rewildverse ที่จะช่วยดูแลทั้งร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลาย เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้กับการช็อปปิง สมาชิกสยาม ทาคาชิมายะ รับฟรี! E-Coupon สูงสุด 3,000 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไขพิเศษกับสินค้าที่นอน (ที่ร่วมรายการ) ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
ภายในงาน “Healthy Sleep & Living Fest 2025” ไม่ได้มีแค่สินค้าคุณภาพดีเท่านั้น แต่ยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมและเวิร์กช็อปสุดพิเศษที่คัดสรรมาเพื่อให้คุณได้เติมเต็มแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพในแบบฉบับของคุณเอง
• เวิร์กช็อปทำอาหาร: ข้าวปั้นดอกไม้ Edible Flower Rice Ball และชาแอปเปิ้ล
มาร่วมสร้างสรรค์เมนูอาหารสวยงามและดีต่อสุขภาพกับเวิร์กช็อปทำอาหารจากแบรนด์ Armazy ร่วมกับ Toshiba ที่จะสอนทำ “ข้าวปั้นดอกไม้ Edible Flower Rice Ball และชาแอปเปิ้ล” กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2568 โดยมีทั้งหมด 4 รอบ ได้แก่ เวลา 11.00 น., 13.00 น., 14.30 น. และ 16.00 น. ค่าสมัครเพียง 490 บาทต่อท่าน และจำกัดเพียง 15 ท่านต่อรอบเท่านั้น
• เวิร์กช็อปเซรามิก: จานบอกรักตัวเอง
เปิดโอกาสให้คุณได้ผ่อนคลายจิตใจและใช้ศิลปะบำบัดไปกับเวิร์กช็อปเซรามิก “จานบอกรักตัวเอง” โดย ดร.กฤษญา เหลืองอานันทกุล ศิลปินเซรามิกชื่อดัง กิจกรรมนี้จะช่วยให้คุณได้สร้างสรรค์ผลงานเซรามิกที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมถ้อยคำเยียวยาหัวใจ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2568 จำนวน 3 รอบ ได้แก่ เวลา 10.30 น., 13.30 น. และ 16.00 น. ค่าสมัคร 890 บาทต่อท่าน และรับจำนวนจำกัดเพียง 6 ท่านต่อรอบ
• เวทีพูดคุยและสาธิตเพื่อสุขภาพ
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2568 ขอเชิญร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจถึงสองช่วง ได้แก่ ฟรี! การพูดคุยเรื่อง “การบำบัดรักษาอาการออฟฟิศซินโดรมด้วยสมุนไพรไทย” โดยผู้เชี่ยวชาญจากแบรนด์ สุขกายะ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 11.30 น. และสำหรับคนรักเครื่องดื่มสุขภาพ อย่าพลาดชมการสาธิต “โชว์การผสมและชิมเครื่องดื่มสูตรพิเศษที่เอาใจคนรักสุขภาพด้วย Kombucha” จากแบรนด์ KOS และบาริสต้ามืออาชีพ ในเวลา 13.00 - 14.00 น. และ 15.00 - 16.00 น.
• เวิร์กช็อปทำอาหารและเสวนาสุขภาพ
ในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2568 พบกับสองกิจกรรมที่ห้ามพลาด เริ่มด้วยเวิร์กช็อป “Cooking Healthy” ที่จะสอนทำเมนูสุขภาพกับเชฟแอ้ม - นรี บุณยเกียรติ ร่วมกับ Zojirushi ตั้งแต่เวลา 11.00 – 12.00 น. และในเวลา 14.00 – 15.00 น. ขอเชิญร่วมฟังการพูดคุยเกี่ยวกับ “ภัยเงียบจากการนอน” โดย นพ.ชาญสิริ เสกสรรค์วิริยะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก และเวชศาสตร์การนอนหลับ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี และฟังเคล็ดลับเกี่ยวกับการเลือกเครื่องนอนให้เหมาะสมกับสรีระจากแบรนด์ Nishikawa ที่จะให้ความรู้และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน
ห้ามพลาดกับโอกาสดีๆ ที่จะดูแลสุขภาพในทุกๆ ด้าน แล้วพบกันในงาน “Healthy Sleep & Living Fest 2025” ตั้งแต่วันที่ 2 - 15 กันยายน 2568 ที่ Event Space และแผนก Home & Living ชั้น 4 สยาม ทาคาชิมายะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-011-7500 หรือ Facebook : Siam Takashimaya