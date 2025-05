อนันดาฯ ชูแคมเปญ “ANANDA SURE มั่นใจตั้งแต่รากฐาน” ดูแลครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างอาคาร ชุมชน และบริการหลังการขาย

ANAN เปิดตัวแคมเปญ “ANANDA SURE มั่นใจตั้งแต่รากฐาน” ยกระดับมาตรฐานที่อยู่อาศัยใจกลางเมืองในทุกมิติ ทั้งด้านความปลอดภัยโครงสร้างอาคาร การดูแลชุมชน และบริการหลังการขาย ทำให้ลูกบ้านมั่นใจได้เมื่อเห็นสัญลักษณ์ของ "ANANDA SURE" พร้อมบริการใหม่ล่าสุด “WARRANTY อุ่นใจชัวร์” บริการตรวจสอบห้องพักฟรีปีละ 1 ครั้ง ครอบคลุม 6 หมวด 46 รายการสำคัญ เพราะ “ความมั่นใจ” ของผู้อยู่อาศัยไม่ใช่แค่ความรู้สึก แต่ต้องเป็นระบบที่ พิสูจน์ได้ ตรวจสอบได้ และ ดูแลได้จริง ทั้งนี้ อนันดาฯ มุ่งมั่นสร้างเมืองที่น่าอยู่ด้วยการยกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับวงการอสังหาฯ ไทย เพื่อให้ลูกค้าใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างมั่นใจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN กล่าวว่า การเลือกที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ความมั่นใจในเรื่องคุณภาพและการบริการหลังการขายเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะปัจจุบันในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทั้งภัยพิบัติ ภาวะเศรษฐกิจ และความเร่งรีบของชีวิตเมือง ทำให้อนันดาฯ มุ่งมั่นเดินหน้าสร้างเมืองที่น่าอยู่ด้วยการยกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับวงการอสังหาฯ ไทย เพื่อให้ลูกค้าใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างมั่นใจ ตอกย้ำยืนหนึ่งเรื่องความชัวร์ภายใต้มาตรฐาน ANANDA SURE สำหรับปีนี้ ได้สร้างสรรค์แคมเปญ “ANANDA SURE มั่นใจตั้งแต่รากฐาน” ยกระดับมาตรฐานที่อยู่อาศัยใจกลางเมืองในทุกมิติ ทั้งด้านความปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร การดูแลชุมชน และบริการหลังการขายที่ต่อเนื่อง หัวใจของ ANANDA SURE ไม่ได้อยู่แค่การบริการหลังการขาย แต่คือแนวคิดในการออกแบบและดูแลโครงการให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างรอบด้าน เพราะ “ความมั่นใจ” ของผู้อยู่อาศัยไม่ใช่แค่ความรู้สึก อนันดาฯ ตั้งใจสร้างระบบที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ พิสูจน์ได้ และไว้วางใจได้ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการของเรารองรับชีวิตเมืองในทุกสถานการณ์สำหรับมาตรฐานสูงสุดในทุกด้าน ภายใต้แคมเปญ “ANANDA SURE มั่นใจตั้งแต่รากฐาน” ในการดูแลลูกค้าที่สามารถวางใจได้อย่างครอบคลุมการดูแลตั้งแต่โครงสร้างอาคาร ตลอดจนทุกช่วงเวลาของการอยู่อาศัย ผ่าน 3 เสาหลักแห่งความมั่นใจที่พิสูจน์ได้จริง ได้แก่1. QUALITY – มาตรฐานงานก่อสร้างที่เชื่อถือได้ ทุกยูนิตผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามระบบ QC Checklistมากกว่า 120 รายการ พร้อมรับรองโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่า “ห้องที่ได้รับ” คือ “ห้องที่มีคุณภาพ” ตามมาตรฐานของอนันดาฯ2. COMMUNITY – เพราะการดูแลไม่จบแค่วันส่งมอบ ดูแลการอยู่อาศัยด้วยระบบบริหารจัดการโครงการโดยทีมงาน THE WORKS ที่ดูแลหน้างานจริง พร้อมเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน COCORO ที่ช่วยให้ลูกบ้านสามารถแจ้งซ่อม ตรวจสอบ และติดตามสถานะได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลา3. WORRY-FREE – ใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวล ที่เปิดตัวบริการใหม่ล่าสุด “WARRANTY อุ่นใจชัวร์” บริการตรวจสอบห้องพักฟรีปีละ 1 ครั้ง ครอบคลุม 6 หมวด 46 รายการสำคัญ อาทิ ระบบไฟฟ้า น้ำรั่วซึม พื้น ฝ้า วัสดุปิดผิว โดยเริ่มให้บริการใน 3 โครงการนำร่อง ได้แก่ โครงการไอดีโอ รามคำแหง–ลำสาลี โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ และโครงการคัลเจอร์ จุฬา ด้วยทีมบริการหลังการขายที่พร้อมให้คำปรึกษา ตรวจสอบ และดูแลแก้ไขอย่างมืออาชีพ เพื่อให้คุณหมดกังวล ตลอดระยะเวลารับประกัน และต่อเนื่องหลังหมดประกัน พร้อมศูนย์บริการลูกค้า Customer Service Center ที่พร้อมดูแลทุกปัญหาอย่างใกล้ชิดประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN กล่าว ANANDA SURE มั่นใจตั้งแต่รากฐาน ไม่ใช่แค่ระบบปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนการให้บริการหลังการขายเท่านั้น แต่เป็นการสะท้อนวิธีคิดในการออกแบบประสบการณ์การอยู่อาศัยแบบ End-to-End ตั้งแต่คุณภาพของโครงสร้างจนถึงความสบายใจหลังเข้าอยู่ เพราะ อนันดาฯ ไม่ได้แค่สร้างคอนโดฯ แต่สร้างชีวิตเมืองที่เดินต่อได้อย่างมั่นใจลูกบ้านมั่นใจได้เมื่อเห็นสัญลักษณ์นี้ของ "ANANDA SURE" เพื่อยืนยันมาตรฐานทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่•STRUCTURAL SAFETY มั่นใจในรากฐานที่แข็งแรง ให้ความสำคัญตั้งแต่โครงสร้างของอาคาร ด้วยการตรวจสอบมาตรฐานความแข็งแรงของโครงสร้าง 100% โดยผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานอิสระ เพื่อให้คุณมั่นใจว่า ทุกโครงการของอนันดา พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ และรองรับการใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย•QC PASSED อุ่นใจในคุณภาพทุกตารางนิ้ว ก่อนส่งมอบทุกยูนิต ทีม QC เข้าตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด ด้วยมาตรฐานอนันดาชัวร์ และขั้นตอนที่รัดกุม เพื่อให้บ้านที่คุณได้รับสมบูรณ์แบบในทุกฟังก์ชัน พร้อมรองรับทุกการเริ่มต้นของชีวิตเมือง•SERVICE CARE+ สบายใจทุกช่วงเวลาของการอยู่อาศัย ไม่เพียงแค่ส่งมอบห้องพัก แต่ดูแลคุณต่อเนื่องหลังการอยู่อาศัยจริง ด้วยทีม Service Care+จาก The Works ที่พร้อมแก้ปัญหาหน้างานภายใน 24 ชั่วโมง และมีระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ผ่านแอป COCORO ที่ทำให้ทุกการดูแลเป็นเรื่องง่าย และอุ่นใจได้ทุกวัน พร้อมศูนย์บริการลูกค้า Customer Service Center ที่พร้อมดูแลทุกปัญหาอย่างใกล้ชิด“อนันดาฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้กับลูกค้าในทุกโครงการ พร้อมดูแลและมอบความสุข ความสบายใจในทุกวัน เพราะทุกเรื่องของลูกค้าคือเรื่องสำคัญ” นายประเสริฐ กล่าว.